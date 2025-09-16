Учени: Боровинките в менюто на бебетата укрепват имунитета

Включването на боровинки при храненето на бебетата може да засили имунната система, да намали алергичните реакции и да подпомогне здравословното развитие на червата. Това е заключението на изследователи от Медицинския факултет Аншуц към Университета на Колорадо, които публикуваха своите открития в списание Frontiers in Nutrition.

В проучването са участвали 61 деца от Денвър на възраст от пет до 12 месеца. В продължение на няколко месеца родителите са допълвали менюто на бебетата си с лиофилизиран прах от боровинки или плацебо. Учените редовно са събирали проби от кръвта и изпражненията, проследявайки промените в чревната микробиота и маркерите на имунната система. Децата, които са получавали боровинки, са показали подобрения в симптомите на алергия, намалено възпаление и положителни промени в състава на чревните бактерии, свързани с имунното здраве.

Авторите подчертават, че говорим за минимални количества - само няколко плодове на ден. За по-малките бебета се препоръчва боровинките да се дават под формата на пюре, а за по-големите - под формата на пасирана маса или на малки парченца, за да се елиминира рискът от задавяне.

Според ръководителя на изследването, именно през първите месеци от живота се формират навици и процеси, които могат да окажат дългосрочно въздействие върху здравето на детето. Учените планират да продължат работата и да проучат какви други продукти могат да имат подобен ефект.