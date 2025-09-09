Новини
Незаконни фалшиви лекарства за диабет и за отслабване в мрежата

9 Септември, 2025 11:17 480 2

Няма как легално по интернет да бъде закупен продукт по лекарско предписание

Незаконни фалшиви лекарства за диабет и за отслабване в мрежата - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Здравните власти предупреждават, че онлайн пространството е залято от реклами на незаконни и опасни за здравето лекарства. Те са предимно за отслабване и за диабет. Това отчитат Изпълнителната агенция по лекарствата и Европейската агенция по лекарствата. Кой носи отговорност за свободното разпространение на опасните продукти и какво да знаят пациентите, за да се предпазят от тях говори магистър-фармацевт Стефан Минков, член на Българския фармацевтичен съюз, в „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той посочи, че обявите за такива препарати изглеждат обичайно, предлагат атрактивни цени, а достъпът е свободен.

Реалните препарати за диабет и отслабване са по лекарско предписание, повечето са изцяло се изписват с електронна рецепта.

Няма как легално по интернет да бъде закупен продукт по лекарско предписание.

Голяма част от тези продукти са термолабилни, следователно не е известно как са съхранявани. Повечето от тези препарати са инжекционни.

Ако лекар не е преценил, няма как да е известно дали даден продукт е подходящ за съответния пациент.

Продуктът може да бъде фалшификат, което е опасно за здравето.

Проблемът с незаконните лекарства е от доста време и е сериозен, посочи Минков.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Аню

    0 1 Отговор
    Има 200 сайта за такива неща
    Твърди се че са На Зомбиран Русофил от София

    11:20 09.09.2025

  • 2 Пич

    1 0 Отговор
    Целият рев е че бизнесът им се изплъзва от ръцете!!! Чувал съм от мъже и жени познати как ги дерат за Оземпик ! Когато платят на доктора вече не е опасен за тяхното здраве !!!

    11:21 09.09.2025