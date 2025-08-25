Ендокринолог разкрива скритите врагове на стройната фигура

Много хора се борят с излишните килограми, но въпреки усилията си не успяват да постигнат желаните резултати. Оказва се, че причината често се крие не само в начина на живот, но и в редица здравословни състояния, които възпрепятстват отслабването. Ендокринологът д-р Таис Муси споделя пред изданието Terra кои заболявания могат да блокират процеса на редукция на теглото и как да ги разпознаем навреме.

Невидимите бариери по пътя към отслабването

Според д-р Муси, редица фактори, които често остават незабелязани, могат да забавят или дори да спрат загубата на килограми. Сред тях са хроничната умора и анемията, които водят до постоянна отпадналост и липса на енергия. Освен това, задържането на течности и подуването на корема, характерни за сърдечна недостатъчност, също могат да попречат на отслабването.

Хормонални и метаболитни нарушения – чести виновници

Лекарката подчертава, че хормоналните дисбаланси, включително инсулинова резистентност и диабет, са сред основните причини за трудности при свалянето на килограми. Предменструалният синдром също може да доведе до временни колебания в теглото, а бъбречните заболявания често са съпроводени със задържане на вода и подуване.

Психично здраве и медикаменти – подценявани фактори

Не бива да се подценява и влиянието на психичното здраве – депресия, тревожност и безсъние често водят до промени в апетита и метаболизма. Освен това, приемът на определени лекарства, като кортикостероиди, антипсихотици, антидепресанти и антиконвулсанти, може да предизвика нежелано наддаване на тегло.

Какво да направим, ако не можем да отслабнем?

Ако въпреки балансираното хранене и физическата активност не успявате да намалите теглото си, специалистите съветват да се консултирате с ендокринолог. Навременната диагностика и лечение на подлежащите заболявания е ключът към успешното отслабване и поддържане на добро здраве.

Пътят към желаната фигура невинаги е лесен, особено когато здравословни проблеми се изпречат на пътя ни. Важно е да разпознаваме сигналите на тялото и да търсим професионална помощ, за да постигнем трайни и здравословни резултати.