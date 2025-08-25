Новини
Ендокринолог разкрива скритите врагове на стройната фигура

25 Август, 2025 09:29

Навременната диагностика и лечение на подлежащите заболявания е ключът към успешното отслабване и поддържане на добро здраве

Ендокринолог разкрива скритите врагове на стройната фигура - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Много хора се борят с излишните килограми, но въпреки усилията си не успяват да постигнат желаните резултати. Оказва се, че причината често се крие не само в начина на живот, но и в редица здравословни състояния, които възпрепятстват отслабването. Ендокринологът д-р Таис Муси споделя пред изданието Terra кои заболявания могат да блокират процеса на редукция на теглото и как да ги разпознаем навреме.

Невидимите бариери по пътя към отслабването

Според д-р Муси, редица фактори, които често остават незабелязани, могат да забавят или дори да спрат загубата на килограми. Сред тях са хроничната умора и анемията, които водят до постоянна отпадналост и липса на енергия. Освен това, задържането на течности и подуването на корема, характерни за сърдечна недостатъчност, също могат да попречат на отслабването.

Хормонални и метаболитни нарушения – чести виновници

Лекарката подчертава, че хормоналните дисбаланси, включително инсулинова резистентност и диабет, са сред основните причини за трудности при свалянето на килограми. Предменструалният синдром също може да доведе до временни колебания в теглото, а бъбречните заболявания често са съпроводени със задържане на вода и подуване.

Психично здраве и медикаменти – подценявани фактори

Не бива да се подценява и влиянието на психичното здраве – депресия, тревожност и безсъние често водят до промени в апетита и метаболизма. Освен това, приемът на определени лекарства, като кортикостероиди, антипсихотици, антидепресанти и антиконвулсанти, може да предизвика нежелано наддаване на тегло.

Какво да направим, ако не можем да отслабнем?

Ако въпреки балансираното хранене и физическата активност не успявате да намалите теглото си, специалистите съветват да се консултирате с ендокринолог. Навременната диагностика и лечение на подлежащите заболявания е ключът към успешното отслабване и поддържане на добро здраве.

Пътят към желаната фигура невинаги е лесен, особено когато здравословни проблеми се изпречат на пътя ни. Важно е да разпознаваме сигналите на тялото и да търсим професионална помощ, за да постигнем трайни и здравословни резултати.


  • 1 Санчо

    2 0 Отговор
    Щом доктор муси го казва така ще е,все пак доста време е учила за да каже неща,които всеки среднограмотен ги знае. Ама друго си е муси да каже. Може да добави още,че трябва да се пият течности,че не трябва да се пуши,че лятото да се стой на сянка и да се ползва крам с ph50+ ,все неща които се учат в последна година медицина.

    09:42 25.08.2025

  • 2 Мдаа

    4 0 Отговор
    Кога човек почне да не си вижда оная работа от тумбака...лошоооо!

    09:48 25.08.2025

  • 3 професор

    1 1 Отговор
    Много каки се борят с излишните килограм
    и вместо да хапват сладки докато цъкат в сайтовете за лапнишарани

    за да отслабнат редовно да посещават отзивчиви зрели господа
    за креватни упражнения за здравословно тегло и ведро настроение

    10:23 25.08.2025

  • 4 бедни хора

    0 0 Отговор
    могат да станат болни . разнообразно хранене . обилно хранене . целодневно хранене . съчетано с много любов . екскурзии . свадби . така някоя вила да построят . кола да вземат . деца да направят . инфлацията остави хората без пари . в министерството на младежта има списък . забранени вещества . от тях да не вземат .

    10:32 25.08.2025