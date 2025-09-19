Експерт: Някои хипертоници са за психиатър

Някои хора с високо кръвно налягане трябва да посетят психиатър, каза Линкълн Кардосу, координатор на фармацевтичната програма в колежа Anhanguera, съобщава Terra.

Кардосу обясни, че хроничната тревожност влияе негативно върху сърдечно-съдовата система. Тя може да доведе и до високо кръвно налягане. Високите показания на кръвното налягане само изострят тревожността, предупреди специалистът.

Той призова пациентите с хипертония да посетят психиатър, ако изпитват и други симптоми на психологически проблеми, като възбуда, изпотяване, тремор, раздразнителност и безсъние. Ако се установят проблеми с психичното здраве, лекарят ще препоръча когнитивно-поведенческа терапия, медикаменти или комбинация от двете, заключи Кардосу.