Експерт: Някои хипертоници са за психиатър

Някои хора с високо кръвно налягане трябва да посетят психиатър, каза Линкълн Кардосу, координатор на фармацевтичната програма в колежа Anhanguera, съобщава Terra.
Кардосу обясни, че хроничната тревожност влияе негативно върху сърдечно-съдовата система. Тя може да доведе и до високо кръвно налягане. Високите показания на кръвното налягане само изострят тревожността, предупреди специалистът.
Той призова пациентите с хипертония да посетят психиатър, ако изпитват и други симптоми на психологически проблеми, като възбуда, изпотяване, тремор, раздразнителност и безсъние. Ако се установят проблеми с психичното здраве, лекарят ще препоръча когнитивно-поведенческа терапия, медикаменти или комбинация от двете, заключи Кардосу.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мила Роберт
13:37 19.09.2025
2 Зъл пес
13:38 19.09.2025
3 честен ционист
13:40 19.09.2025
4 Спиро
13:41 19.09.2025
5 А някои
13:42 19.09.2025
6 Доказано е
13:59 19.09.2025