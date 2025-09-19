Новини
Експерт: Някои хипертоници са за психиатър

19 Септември, 2025 13:32

Хроничната тревожност влияе негативно върху сърдечно-съдовата система

Експерт: Някои хипертоници са за психиатър - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Някои хора с високо кръвно налягане трябва да посетят психиатър, каза Линкълн Кардосу, координатор на фармацевтичната програма в колежа Anhanguera, съобщава Terra.

Кардосу обясни, че хроничната тревожност влияе негативно върху сърдечно-съдовата система. Тя може да доведе и до високо кръвно налягане. Високите показания на кръвното налягане само изострят тревожността, предупреди специалистът.

Той призова пациентите с хипертония да посетят психиатър, ако изпитват и други симптоми на психологически проблеми, като възбуда, изпотяване, тремор, раздразнителност и безсъние. Ако се установят проблеми с психичното здраве, лекарят ще препоръча когнитивно-поведенческа терапия, медикаменти или комбинация от двете, заключи Кардосу.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мила Роберт

    1 0 Отговор
    Лекувам високо кръвно като пиявиците ! Смуча докато пуска...

    13:37 19.09.2025

  • 2 Зъл пес

    2 0 Отговор
    Във форумите е пълно с тревожни хора:)))Включая и мен:)))

    13:38 19.09.2025

  • 3 честен ционист

    0 1 Отговор
    Само кучето и прасето яде от метални съдове и кучето после хваща бяс, а прасето прехвърля лудостта си на хипертоника.

    13:40 19.09.2025

  • 4 Спиро

    6 0 Отговор
    Някои експерти са за психиатър също..

    13:41 19.09.2025

  • 5 А някои

    2 0 Отговор
    психиатри за връзване !

    13:42 19.09.2025

  • 6 Доказано е

    1 0 Отговор
    Който пие домашно вино и ракия, няма нито кръвно, нито тревожни мисли. Свързано е с хидрогенираните поли захари, с които се тъпчете от храната във веригите и които намаляват неврологичния тонус.

    13:59 19.09.2025