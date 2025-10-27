До 60% от случаите на рак са свързани с начина на живот

Кои са най-големите предизвикателства пред онкосектора днес? Какво е нивото на превенция и справяне с някои видове онкологични заболявания? На тези въпроси отговор дава един от водещите онколози на Казахстан Болат Калкаманович пред изданието kazinform.

Доктор Калкаманович, кои фактори са определящи за рака?

Ракът е заболяване на по-възрастното население. Начинът на живот също играе значителна роля. Според СЗО 50-60% от случаите на рак са свързани с начина на живот. Те включват алкохол, тютюнопушене, заседнал начин на живот и затлъстяване. Вирусните фактори също играят роля: например, ракът на маточната шийка се причинява от човешки папиломен вирус. Ваксинацията срещу него току-що започна. Това е добра програма, която е доказала своята ефективност. Много страни вече са завършили всички етапи на ваксинация и ракът на маточната шийка е толкова рядък там, че при откриване всеки случай се разглежда на национално ниво.

Какви са настоящите предизвикателства пред онкологичните звена?

Първият проблем е недостигът на специалисти на ниво първична медицинска помощ, включително онколози. Това се дължи до голяма степен на проблеми на образователно ниво. В момента, за да станете онколог, трябва да завършите шест години обучение, след това три години специализация и още три години хирургия и онкология.

На какви стадии на рак човек все още може да получи помощ?

Помощ може да бъде предоставена на всеки етап. Стадият определя прогнозата и шансовете за възстановяване. Ако е стадий 1, тогава шансовете за пълно възстановяване са от 90 до 100%. На следващите етапи, в зависимост от местоположението на тумора, шансовете са все по-малки. На стадий 4, благодарение на новите лекарства, вече е възможно човек да оцелее до пет години. Вече не говорим за лечение, а за удължаване на живота.

Казват, че лекарите не лекуват тежко болни пациенти в последните стадии на заболяването. Вярно ли е това?

Да, и това се случва. И тук всичко зависи не само от стадия, но и от общото състояние на човека. Човек може да има диабет, сърдечни проблеми или съпътстващи заболявания, които не позволяват специализирано лечение. Това обикновено включва големи, обширни операции, употреба на доста токсични химиотерапевтични лекарства и лъчетерапия. Винаги оценяваме способността на пациента да понесе това. Има моменти, когато обширното специализирано лечение вече няма смисъл. В такъв случай човекът не бива да удължава страданието си. Има моменти, когато е необходимо да се позволи на процеса да протече по естествен път. Но по-голямата част от населението ни не е готово да се изправи пред смъртта. Въпреки че основната цел в такъв случай е да се осигури достоен край на пациента.

Напоследък се появи терминът „комерсиализация на онкологията“. Много клиники предлагат лечения и хората събират пари за това... Значи това означава ли, че държавата не може да осигури пълния набор от необходима помощ?

Вярвам, че повечето технологии се използват в Казахстан. Разбира се, има най-съвременни методи на лечение, но никой от тях не предлага 100% гаранции. Да, сега има по-модерни лекарства: ако преди са удължавали живота с 3 месеца, после с 6, сега, на определени места, средната продължителност на живота с лекарството се увеличава до 5 години. Но това не означава, че ако човек започне да приема лекарството, определено ще доживее тези 5 години. Това е средна цифра. Тя е различна за всеки и за някои това лекарство изобщо няма да помогне. Преди химиотерапията се провеждаше с едно лекарство, сега провеждаме изследвания, идентифицираме конкретния тумор и за всеки има лекарство. Сега дори използваме молекулярно-генетични изследвания на тумори, идентифицирайки наличието на определени видове мутации. И ето ни отново със собствените си лекарства.

Медиите периодично съобщават, че е изобретена ваксина срещу рак...

Ваксинацията в онкологията е един от методите за лечение. Използва се и у нас. Например за рак на пикочния мехур. И всяка година някъде казват, че са изобретили лек за рак. Но не за всички видове рак и не на 100%. Например, лечението на меланом е едно от най-големите постижения в онкологията. Само преди 10-20 години годишната смъртност от това заболяване е била 50%. През последните години е открито, че може да се повлияе имунологично, т.е. чрез ваксина. Освен това, ваксината е персонализирана за всеки човек.

Бихте ли могли да посочите предупредителните знаци, които трябва да накарат човек да потърси медицинска помощ, преди да е станало твърде късно?

Първо, наличието на каквото и да е образувание. Ако усетите бучка върху или под кожата си, трябва незабавно да посетите лекар. Второ, кръв в телесни течности: слюнка, сперма, изпражнения, урина. Ако изпитвате необяснима загуба на тегло без диета, това също е признак. Слабост и упорита, неуморна кашлица при пушачите са друг такъв симптом. И, разбира се, болка. Ако се появи дори един от тези симптоми, си струва да се консултирате с лекар, защото при онкологията всяка минута е от значение.

