Откриха метод за предотвратяване на рецидив на рака на гърдата

До 30% от случаите на рак на гърдата се връщат дори след успешно лечение, отнемайки над 685 000 живота годишно. Ново проучване от Университета на Пенсилвания, публикувано в списанието Nature Medicine, установи, че чрез целенасочено унищожаване на спящи туморни клетки, останали в костния мозък и други тъкани, рискът от рецидив може да бъде драстично намален.

В клинично изпитване, включващо 51 пациенти, е използвана комбинация от две лекарства - хидроксихлорохин и еверолимус. Всяко лекарство самостоятелно елиминира до 80% от спящите клетки, а заедно те са още по-ефективни, унищожавайки до 87%.

След три години проследяване всички жени, получаващи и двете лекарства, остават без заболяване. В групите, получаващи само едно лекарство, процентът на преживяемост е бил 92-93 процента.

Според авторите, този подход открива нов път в борбата с рака на гърдата: вместо да чакат евентуален рецидив на тумора, лекарите ще могат проактивно да атакуват основните му причини. Следващата стъпка е мащабни клинични изпитвания и избор на оптимални лекарствени комбинации.