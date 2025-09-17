Новини
Здраве »
Медицина »
Откриха метод за предотвратяване на рецидив на рака на гърдата

Откриха метод за предотвратяване на рецидив на рака на гърдата

17 Септември, 2025 14:32 771 0

  • рецидив-
  • рак на гърдата-
  • метод-
  • лечение-
  • лекарства

Чрез целенасочено унищожаване на спящи туморни клетки, останали в костния мозък и други тъкани, рискът от рецидив

Откриха метод за предотвратяване на рецидив на рака на гърдата - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

До 30% от случаите на рак на гърдата се връщат дори след успешно лечение, отнемайки над 685 000 живота годишно. Ново проучване от Университета на Пенсилвания, публикувано в списанието Nature Medicine, установи, че чрез целенасочено унищожаване на спящи туморни клетки, останали в костния мозък и други тъкани, рискът от рецидив може да бъде драстично намален.

В клинично изпитване, включващо 51 пациенти, е използвана комбинация от две лекарства - хидроксихлорохин и еверолимус. Всяко лекарство самостоятелно елиминира до 80% от спящите клетки, а заедно те са още по-ефективни, унищожавайки до 87%.

След три години проследяване всички жени, получаващи и двете лекарства, остават без заболяване. В групите, получаващи само едно лекарство, процентът на преживяемост е бил 92-93 процента.

Според авторите, този подход открива нов път в борбата с рака на гърдата: вместо да чакат евентуален рецидив на тумора, лекарите ще могат проактивно да атакуват основните му причини. Следващата стъпка е мащабни клинични изпитвания и избор на оптимални лекарствени комбинации.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ