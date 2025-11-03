Новини
Здраве »
Медицина »
Музиката може да намали риска от деменция с до 40 процента

Музиката може да намали риска от деменция с до 40 процента

3 Ноември, 2025 17:01 574 2

  • музика-
  • слушане на музика-
  • деменция-
  • мозъчно здраве-
  • когнитивни способности-
  • алцхаймер

Музиката има удивителен положителен ефект върху мозъчното здраве

Музиката може да намали риска от деменция с до 40 процента - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Слушането или изпълняването на музика на по-късен етап в живота на човек може значително да намали риска от деменция, показва австралийско проучване, цитирано от Синхуа.

Изследването е проведено от учени от австралийския университет Монаш, като в него са взели участие повече от 10 800 възрастни хора, допълва БТА.

Оказва се, че при доброволците, които са на над 70 години и винаги слушат музика, има 39 процента по-малък риск от развитие на деменция в сравнение с тези, които никога, рядко или само понякога слушат различни изпълнения. При тези, които винаги слушат музика, е установена по-ниска честота на когнитивни нарушения, както и по-високи резултати в общите когнитивни функции. Те демонстрират и по-добра епизодична памет, сочат още резултатите от проучването.

При участниците, които редовно се занимават както със слушане, така и с изпълнение на музика, има 33 процента по-нисък риск от деменция и 22 процента по-малка вероятност от когнитивни нарушения, посочват изследователите.

Според Ема Джафа, водещият учен на изследването от университета Монаш, резултатите показват, че „музикалните дейности може да са достъпна стратегия за поддържане на когнитивното здраве при възрастни хора, въпреки че причинно-следствената връзка не може да бъде установена“, отбелязва Синхуа.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чичково червенотиквениче

    2 0 Отговор
    Музиката - може.

    Чалгата и техното - НЕ.
    Те засилват и ускоряват деменцията.

    17:02 03.11.2025

  • 2 Посетител

    0 0 Отговор
    Трябваше да кажат, за какъв стил музика става дума?! Класика или чалга? Или...

    17:50 03.11.2025