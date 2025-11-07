Между 5000-7000 крачки на ден могат да забавят развитието на болестта на Алцхаймер

Между 5000 и 7000 крачки дневно могат значително да забавят невродегенеративните промени, свързани с болестта на Алцхаймер. Това сочат резултатите от дългосрочно проучване, публикувано в списание Nature Medicine, цитирано от агенция Синхуа.

Изследването, продължило 14 години, обхваща 294 души на възраст между 50 и 90 години, които в началото на наблюдението са имали нормална когнитивна функция. Екипът от учени от Университета в Мелбърн (Австралия), здравната система Mass General Brigham, свързана с Харвардското медицинско училище (САЩ), и Университета на Торонто (Канада), анализирал броя на дневните им стъпки, както и измененията в мозъчната активност и натрупването на белтъците амилоид и тау — основните биомаркери, свързани с болестта на Алцхаймер.

Резултатите показват ясна връзка между физическата активност и по-бавното влошаване на мозъчните функции. Участниците, които правели повече от 5000 крачки дневно, показали по-запазени способности за памет и концентрация, както и по-ниски нива на тау-протеин в мозъка.

„Данните ни сочат, че дори умерената физическа активност има измерим ефект върху биологичните процеси, водещи до деменция“, коментира водещият автор на проучването д-р Алан Роу от Университета в Мелбърн. По думите му натрупването на тау-протеин — ключов белег на Алцхаймер — се забавя значително при хора, които се движат редовно, дори без интензивни физически натоварвания.

Според анализа, стабилизиране на когнитивните показатели и намалено натрупване на тау се наблюдават при хора, които извървяват между 5001 и 7500 крачки дневно. Дори по-умерено движение — 3000 до 5000 крачки дневно — се асоциира с осезаемо по-бавен когнитивен спад в сравнение със заседналите участници.

Учените подчертават, че редовното ходене е лесно достъпна и обективно измерима форма на физическа активност, особено благодарение на смарт часовниците и фитнес тракерите, които позволяват ежедневно следене на крачките. Това, според тях, може да се превърне в практичен инструмент за профилактика при хора с повишен риск от деменция.

„Това е обнадеждаваща стъпка към разбиране на превенцията на болестта на Алцхаймер“, заявява проф. Ребека Еделман от Харвардското медицинско училище. „Не става дума за интензивни тренировки, а за поддържане на движение всеки ден — дори кратките разходки могат да имат значим ефект върху здравето на мозъка.“

По данни на Световната здравна организация над 55 милиона души по света живеят с деменция, като около 60–70% от случаите се дължат на болестта на Алцхаймер. Експертите посочват, че откритията от това изследване подкрепят нарастващия брой доказателства, че промяната в начина на живот — включително физическа активност, здравословно хранене и социална ангажираност — може реално да намали риска от заболяването или да забави неговото развитие.