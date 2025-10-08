Яжте ежедневно тази ядка за нисък холестерол и здраво сърце

Британският лекар от Националната здравна служба (NHS) д-р Амир Хан обясни защо консумира орехи почти всеки ден и препоръча включването им в ежедневното хранене заради техните изразени антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. В публикувано видео в платформата TikTok, д-р Хан подчерта, че орехите са „изключително богати на витамин Е, мелатонин и растителни съединения, известни като полифеноли, които се съдържат в най-голяма концентрация в тънката им кафява обвивка“.

Според специалиста тези антиоксиданти могат да подпомогнат защитата на клетъчната ДНК от увреждане, причинено от свободните радикали, и да намалят възпалителните процеси в организма. Свободните радикали представляват нестабилни молекули, които се натрупват вследствие на фактори като замърсен въздух, тютюнопушене, излагане на рентгенови лъчи и небалансирано хранене.

Д-р Хан отбелязва, че орехите съдържат повече омега-3 мастни киселини от всички останали ядки. Основната форма на тази мастна киселина в тях е алфа-линоленовата киселина (ALA) – есенциално вещество, което организмът не може да синтезира самостоятелно и трябва да се набавя чрез храната. Според специалиста ALA подпомага здравето на сърдечно-съдовата система, може да понижи кръвното налягане и е важна за растежа и развитието на клетките.

Лекарят посочва още, че редовната консумация на орехи има благоприятно въздействие върху чревната микрофлора, като подпомага развитието на полезните бактерии в червата и по този начин може да допринесе за намаляване на риска от различни заболявания. Освен това орехите съдържат хранителни вещества, които предпазват мозъка от възпаления и поддържат когнитивните функции с напредване на възрастта.

Д-р Хан допълва, че редовният прием на орехи е свързан с понижаване на нивата на вредния холестерол (LDL) и триглицеридите – основни рискови фактори за развитие на сърдечни заболявания.

Здравни изследвания потвърждават препоръките му. Според проучване от 2021 г., публикувано от Healthline, консумацията на между 30 и 60 грама орехи дневно има отчетливо положителен ефект върху сърдечното здраве. Друго изследване от 2017 г. показва, че приемът на 43 грама орехи дневно в продължение на осем седмици води до подобрения в редица метаболитни показатели, без да се наблюдават странични ефекти.

Орехите са източник на антиоксиданти, богати на омега-3 мастни киселини и полезни мазнини, витамини и минерали. Редовната им консумация може да помогне за намаляване на възпаленията, подобряване на чревното здраве, контрол на телесното тегло, понижаване на риска от диабет тип 2, както и за поддържане на нормално кръвно налягане и добро репродуктивно здраве при мъжете.

Специалистите препоръчват орехите да се добавят към ежедневното меню чрез леки закуски, смутита, салати, овесени каши или домашни печива, за да се осигури постоянен прием на полезните им хранителни вещества.