Десет млади лекари започват специализация в МБАЛ–Добрич

3 Януари, 2026 08:50 562 3

52-ма специализанти по 20 различни специалности работят в Добрич

На фона на протестите за по-добро заплащане на младите лекари, една обикновена държавна болница привлича все повече дефицитни кадри от различни краища на страната. 52-ма специализанти по 20 различни специалности работят в Добрич. Само през тази есенна кампания за прием, в лечебното заведение са постъпили 10 млади лекари от 9 медицински направления, пише Нова телевизия.

Женя Хинкова живее във Варна, където завършва медицина. Работи за известно време в Спешната помощ в морската столица, но от 2 години ежедневно пътува до Добрич.

„Да, болницата е по-малка, ясно е, че възможностите за развитие не са големи, но това, което учим, е изключително важно, защото пациентопотокът е много голям. Всички специализанти работим както в Спешно отделение, така и в съответните ни отделения, което ни разширява още повече хоризонта”, заяви ендокринологът.

„Екипът, с когото работя, е невероятен. Много се подкрепяме”, допълва д-р Десислава Асенова.

„Разликата с големите градове е, че практиката тук е по-достъпна за младежите”, споделя Делян Делчев, който вече е работил в София.

„В столицата е малко трудно да се добереш до по-практическите неща, а тук ми позволяват реално да влизам и да асистирам на операции, което е от голямо значение, защото иначе няма как да натрупам този опит”, каза той.

Освен подкрепата, която срещат във всички отделения, базата и оборудването също оказват влияние върху мотивацията на младежите.

„Направихме не един или два проекта, в които да създадем условията за работа, така че те да се чувстват комфортно на работното си място”, твърди изпълнителният директор на МБАЛ Добрич Георги Желязков.


Добрич / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не съм от Добрич

    1 2 Отговор
    Но предполагам и там е трагедия

    09:01 03.01.2026

  • 2 Хмм

    5 0 Отговор
    непосредствено преди промените болницата в Добрич беше с модерно оборудване, но беше унищожено, защото някои лекари се опитаха да правят частни болници и им трябваше оборудване, но щом младите са дошли не е толкова зле.

    09:05 03.01.2026

  • 3 Значи и

    2 0 Отговор
    Така можело.
    Когато иска от сърце и душа да лекуваш хора, значи и така можело.
    Похвално.

    09:18 03.01.2026