Експлозия пред синагога в белгийския град Лиеж

9 Март, 2026 11:54

Няма пострадали, но местните власти определиха инцидента като сериозна проява на антисемитизъм

Експлозия пред синагога в белгийския град Лиеж - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Взрив избухна през нощта пред синагога в Лиеж, в източната част на Белгия. Причините за инцидента все още се изясняват, съобщиха от полицията, като уточниха, че няма пострадали хора и са нанесени единствено материални щети, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Експлозията е станала малко преди 04:00 часа пред синагогата, намираща се на улица „Леон Фредерик“. В резултат на взрива са били счупени прозорците на сградите от другата страна на улицата, съобщи говорител на полицията в Лиеж. Районът е бил незабавно отцепен, за да започне първоначалното разследване.

Синагогата е построена през 1899 г. и функционира и като музей, в който се съхраняват и излагат различни предмети, свързани с религията и историята на еврейската общност в града, според информация от нейния уебсайт.

Кметът на Лиеж Вили Демейер определи случилото се като „изключително брутален акт на антисемитизъм“, съобщи ДПА. Той подчерта, че общинските власти категорично осъждат нападението, което според него противоречи на традицията на града за уважение и толерантност.

По думите му подобни прояви не бива да пренасят външни конфликти на територията на града - изказване, което индиректно препраща към войната, започната от Израел и Съединени американски щати срещу Иран.

Председателят на Комитета на еврейските организации в Белгия Ив Ошкински също коментира случая пред Белга, като заяви, че става дума за „изключително тревожна, сериозна и обезпокоителна антисемитска проява“.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хехе

    31 1 Отговор
    причините за взрива пред синагогата не били изяснени много интересно какви ли ще да са причините

    Коментиран от #3, #16

    11:56 09.03.2026

  • 2 Хеми значи вазелин

    28 4 Отговор
    Купона с бомбите в ЕС-райха тепърва започва.

    11:56 09.03.2026

  • 3 Амииии

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    тука жълтопаважа ще каже, че не е заради леврото.

    11:57 09.03.2026

  • 4 Мурка

    13 3 Отговор
    СПОНСОРИРАЛИ СА ШАРЛИ ЕБДО И---РЕЗУЛТАТА

    11:58 09.03.2026

  • 5 Роден в НРБ

    24 4 Отговор
    Никой не обича евреите, но добрата новина е, че ще става по зле за тях.

    Коментиран от #15

    11:58 09.03.2026

  • 6 Пич

    30 4 Отговор
    И какво ни говори това ?! Няма жертви, значи евреите сами си гърмят синагогата, за да включват Европа във войната !!! Очаквайте още такива провокации, дори с жертви от техните! Както направиха с кулите близнаци!!!

    11:58 09.03.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 2 Отговор
    МОСАД ПАК РАБОТИ ВЪРХУ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОТО
    ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ
    .....
    ЩОТО МОЙТЕ НАБЛЮДЕНИЯ СА ЧЕ СИРИЙЦИ ТЕРОРИСТИ КОИТО СТАНАХА ПИЦАРИ ПРИ НАС .... В МОМЕНТА ВЪРТЯТ ЯКО ПИЦИТЕ И ПРАВЯТ ПАРИ - НЕ ИМ ПУКА ЧЕ ХРАНЯТ ДЕБИЛИ :)

    11:58 09.03.2026

  • 8 Ъъъъ

    20 1 Отговор
    "Експлозия пред синагога в белгийския град Лиеж"

    Ееее.... Ма може ли такива работи? Както е това "пред"? Следващия път трябва е в синагогата.... Ама да чакат да се напълни с мошета.... 🤔

    11:59 09.03.2026

  • 9 Роден в НРБ

    24 2 Отговор
    В арабски страни като Белгия ще стане много трудно да си евреин. Добрата страна е, че евреите няма как да станат по-грозни и противни

    12:00 09.03.2026

  • 10 Щатите и Израел атакуват

    14 2 Отговор
    Европа страда и плаща цената.
    Бай Ганьо е ,, богат ,, защото влезе в еврозоната.
    Живеем в интересни времена и наблюдавам с интерес

    12:01 09.03.2026

  • 11 уточнение

    18 3 Отговор
    Това не е акт на антисемитизъм, а е антиционистки акт. Разликата е съществена. Има много евреи, които не са ционисти и искат да живят нормално. В момента Израел се управлява от ционистко правителство, което не се подкрепя от всички евреи. Борбата на човечеството не е с евреите, а с евреите-ционисти.

    12:01 09.03.2026

  • 12 Соваж бейби

    0 9 Отговор
    Кога най после ще затворят границите на Европа за мигранти ,и да изселват всички мисюлмани ислямисти ?
    В Белгия е бъкано с такива нашественици!

    12:05 09.03.2026

  • 13 Констатация

    8 1 Отговор
    За да съществува антисемитизъм трябва да съществува и семитизъм.

    12:07 09.03.2026

  • 14 От Андромеда

    12 2 Отговор
    В Германистан пък метеорит паднал. Злите езици говорят, че метеорита пеел, слава на аятолаха

    12:08 09.03.2026

  • 15 Нека да пиша

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Роден в НРБ":

    Ти си гледай за теб да не стане зле.

    12:11 09.03.2026

  • 16 не може да бъде

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Причината е че е гръмнал климатика ...ако се приеме че няма никаква религиозна война която Израел и САЩ разпалиха и сега ще гледаме последствията !?

    12:14 09.03.2026

  • 17 Феникс

    8 0 Отговор
    Абе на някой направи ли му впечетление че младите циганета в България заприличват на новоизлюпени ходжи и радикали? Всички са пуснали бради и се пишат на талибани и мюслита! Явно модата на големите яйца идва и при нас, както казваше един фанатизиран шиптар в Словение, ние произвеждаме големи яйца, това беше метафора ,докато гледаше мюсли как реже главата на християнин! Действието на клипчето се развиваше в Чечня!

    Коментиран от #19

    12:17 09.03.2026

  • 18 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Местните власти да вземат да определят, като проява на какво е
    войната на Израел и ФАЩ срещу Иран...

    12:38 09.03.2026

  • 19 Соваж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Феникс":

    Не знам каква ти е метафората ама винаги са си били такива ромите на повечето места джемиите са или в ромската махала или в голяма близост в България,жените ходят с т.шалвари.Само ромите спазват тези рамазан и др.им празници и горе из Родопите ,Пловдив е като Белгия .Само дето Т.Живков си загуби време да им сменя имената трябваше всички да изгони .

    12:41 09.03.2026

