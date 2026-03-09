"Експлозия пред синагога в белгийския град Лиеж"

Взрив избухна през нощта пред синагога в Лиеж, в източната част на Белгия. Причините за инцидента все още се изясняват, съобщиха от полицията, като уточниха, че няма пострадали хора и са нанесени единствено материални щети, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Експлозията е станала малко преди 04:00 часа пред синагогата, намираща се на улица „Леон Фредерик“. В резултат на взрива са били счупени прозорците на сградите от другата страна на улицата, съобщи говорител на полицията в Лиеж. Районът е бил незабавно отцепен, за да започне първоначалното разследване.
Синагогата е построена през 1899 г. и функционира и като музей, в който се съхраняват и излагат различни предмети, свързани с религията и историята на еврейската общност в града, според информация от нейния уебсайт.
Кметът на Лиеж Вили Демейер определи случилото се като „изключително брутален акт на антисемитизъм“, съобщи ДПА. Той подчерта, че общинските власти категорично осъждат нападението, което според него противоречи на традицията на града за уважение и толерантност.
По думите му подобни прояви не бива да пренасят външни конфликти на територията на града - изказване, което индиректно препраща към войната, започната от Израел и Съединени американски щати срещу Иран.
Председателят на Комитета на еврейските организации в Белгия Ив Ошкински също коментира случая пред Белга, като заяви, че става дума за „изключително тревожна, сериозна и обезпокоителна антисемитска проява“.
