Кандидатурата на Карина Караиванова за подуправител на БНБ е внесена в Народното събрание

Кандидатурата на Карина Караиванова за подуправител, ръководител на управление "Емисионно" на Българската народна банка( БНБ), е внесена в Народното събрание, показва справка на интернет страницата му.
Караиванова беше номинирана от гуверньора на централната банка Димитър Радев на 4 март, припомня БТА.
До процедурата се стигна, след като доскорошният подуправител на БНБ, ръководител на управление „Емисионно“, Андрей Гюров подаде оставка от поста и стана служебен премиер.
Парламентът прие процедурни правила за избор на подуправител на БНБ, според които управителят на банката внася чрез председателя на парламента в бюджетната комисия предложение за кандидат за подуправител. Предложението заедно с приложените към него документи се публикуват на специализиран тематичен сайт на интернет страницата на НС в срок не по-късно от седем дни преди изслушването в Комисията по бюджет и финанси.
Гласуването е явно, чрез компютъризираната система на парламента. Кандидатът се смята за избран, ако получи повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако не получи необходимите гласове, НС приема решение за откриване на нова процедура по избор.
Карина Караиванова има дългогодишен професионален опит в областта на публичните финанси и финансовия сектор. Заемала е ръководни позиции в Министерството на финансите, включително като заместник-министър на финансите, била е председател на Комисията за финансов надзор, а понастоящем представлява България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие.
