Новини
Здраве »
Медицина »
Две жени с шанс за живот след трансплантации на сърце и бъбрек в София

Две жени с шанс за живот след трансплантации на сърце и бъбрек в София

6 Април, 2026 15:27 699 3

  • сърце-
  • бъбрек-
  • трансплантация

Донорът е жена на 43 години от София, изпаднала в мозъчна смърт

Две жени с шанс за живот след трансплантации на сърце и бъбрек в София - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Една сърдечна и една бъбречна трансплантации бяха извършени от медицински екипи в две големи болници в София. Донорът е жена на 43 години от София, изпаднала в мозъчна смърт, вследствие на мозъчна аневризма.

Сърдечната трансплантация е извършена от екипа кардиохирурзи на проф. Димитър Петков в УМБАЛ "Св. Екатерина". Реципиентът е 34-годишна жена с диагноза дилатативна кардиомиопатия.

Това е първа сърдечна трансплантация за годината в болницата. Операцията е продължила близо 6 часа и е преминала успешно. Състоянието на пациентката е стабилно.

Втората трансплантация е бъбречна. Единият бъбрек на изпадналата в мозъчна смърт жена е трансплантиран в УМБАЛ "Александровска" на 64-годишна жена от София с хронична бъбречна недостатъчност, която провежда хемодиализно лечение от две години. Трансплантацията е извършена от екипите на доц. Пламен Димитров и доц. Владислав Младенов в Клиниката по урология на лечебното заведение. Поради липса на подходящ реципиент, вторият бъбрек не е трансплантиран.

След оперативната интервенция трансплантираната жена се възстановява в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието ѝ е стабилно.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чичо Гошо

    1 1 Отговор
    Тъй ще е тя,докато не сменят тотално концепцията-всеки починал да бъде използван за донор,освен,ако приживе писмено е отказал това.

    16:40 06.04.2026

  • 2 Няма такова нещо

    2 2 Отговор
    като мозъчна смърт, това измисленото оправдание за пред обществеността. Органи могат да се вземат само от жив донор...

    16:55 06.04.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Оня нещатсник Перукан, дето пукна като куче за какво не го дадоха за резервни части? Мизерници. Сега бързат да делят имането, което открадна от БФС.

    17:19 06.04.2026