Новини
Здраве »
Хранене и тренировки »
Как плавно да започнем да се храним нормално след Великденските пости?

8 Април, 2026 17:29

  • великденски пост-
  • пости-
  • адаптиране-
  • хранене-
  • здравословно хранене

Специалистите препоръчват повече фибри с месото и млечните продукти, за да по-добро усвояване

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Вече сме в средата на Страстната седмица, а до Великден остават броени дни. С това идва и краят на постите. След края на Великденските пости преходът към по-разнообразно хранене изисква внимание и умереност. Лекари и диетолози предупреждават, че рязкото връщане към тежки животински храни може да натовари стомашно-чревния тракт, особено след седмици на по-лек, предимно растителен режим.

Според специалисти по гастроентерология първите 3–5 дни след постите са ключови. Организмът трябва постепенно да „включи“ отново ензимите, които разграждат мазнини и животински протеини. Затова се препоръчва храненето да започне с лесно смилаеми продукти и сезонни храни, характерни за пролетта.

Практичен подход е да се започне денят с лека закуска като кисело мляко с мед и пресни плодове или овесени ядки с ябълка. За обяд диетолозите препоръчват зеленчукови супи – например спаначена супа, супа от коприва или бистра зеленчукова чорба с моркови, картофи и целина. Тези ястия са богати на фибри и подпомагат възстановяването на храносмилането.

В първите дни след постите яйцата могат да се включат, но в умерени количества – например варени яйца, комбинирани със свежа салата от маруля, репички и зелен лук. Млечните продукти също са подходящ преход, особено кисело мляко и сирене, но без прекомерна консумация.

Що се отнася до традиционното агнешко месо, лекарите съветват да не се консумира в големи количества веднага. По-добър вариант е печено агнешко, поднесено с гарнитура от задушени зеленчуци – лапад, спанак или пресни картофи с копър. Избягва се пърженето, което допълнително натоварва организма.

Диетолозите обръщат внимание и на комбинациите от храни. Например:

  • тежки меса + сладки десерти + алкохол в едно хранене увеличават риска от подуване и киселини

  • по-добър избор е месо + салата + вода или билков чай

Сред препоръчваните сезонни храни са:

  • зелени листни зеленчуци (спанак, коприва, лапад)

  • репички, зелен лук, чесън

  • пресни билки като магданоз и копър

  • леки протеини – яйца, кисело мляко, сирене

Гастроентеролози съветват да се храним по-често, но с по-малки порции – 4–5 пъти дневно, вместо да се правят обилни празнични хранения. Това намалява натоварването върху стомаха и подпомага по-добро усвояване на храната.

Хидратацията също е съществен фактор. Приемът на вода, както и на билкови чайове – мента, лайка, джинджифил – подпомага храносмилането и намалява дискомфорта. Кафето и алкохолът е добре да се ограничат в първите дни.

Практичен съвет от диетолози е да се наблюдават сигналите на тялото. Ако се появят тежест, подуване или киселини, е добре временно да се върнем към по-лек режим – супи, салати и варени храни.

Физическата активност също има значение. Кратки разходки след хранене подпомагат метаболизма и намаляват риска от рязко повишаване на кръвната захар.

Постепенното връщане към балансиран режим – с умерено количество протеини, достатъчно фибри и сезонни продукти – остава най-добрият подход. Така организмът се адаптира плавно след постите, без излишен стрес и без риск от храносмилателни проблеми.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Самият Исус Христос

    4 4 Отговор
    Ако другарят Путин се чувства застрашен ще изтрие земята от съществуване и ще създаде негово царство в космоса.

    17:30 08.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Наследниците на Аспарух се радват!

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дачко Яворов":

    Трудно ли ти е да оцеляваш вече 🐷?

    17:42 08.04.2026

  • 4 за отслабване охранените каки и стринки

    3 2 Отговор
    плавно да започват с редовен прием на протеинови добавки и креватни изпълнения
    и игриви и щедри господа

    Коментиран от #8

    18:16 08.04.2026

  • 5 авантгард

    3 0 Отговор
    Глупости.
    Горното захранване е основно въглехидрати и вода, с малко фибри.
    Ало, специалистите, протеина нещо вреден ли бил?
    Сирене, яйце, риба??
    Яж народе, пари ако имаш.

    18:34 08.04.2026

  • 6 Скоро на целогодишни пости

    4 3 Отговор
    че ненормалния Христанов закрива наред висчки кланици.

    Коментиран от #7

    18:43 08.04.2026

  • 7 хмм

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Скоро на целогодишни пости":

    Ако са незаконни, що да не ги закрива? Ти би ли си купил месо от магазин, който работи без ветеринарен контрол?

    18:50 08.04.2026

  • 8 Скрий се, дъртунгел!

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "за отслабване охранените каки и стринки":

    Протеинови добавки си виждал само в протеиновите шейкове, с които те поддържат да не грохнеш!

    18:53 08.04.2026

  • 9 Цвете

    2 0 Отговор
    СТОЯНОВА, ТИ КЪДЕ ЖИВЕЕШ? НЕВИЖДАШ И НЕ ЧУВАШ ЛИ ,ЧЕ ЕДНО ПАРЧЕ МЕСО НЕМОГАТ ДА СИ ПОЗВОЛЯВАТ, А ТИ ПИШЕШ ЗА ВЪЗТАНОВИТЕЛЕН ПЕРИОД. СРАМНО Е И НЕЧОВЕШКИ ДА СЕ ПИШАТ ПОДОБНИ СТАТИИ В ОГРАБЕНА ДЪРЖАВА. СЪЖАЛЯВАМ. 🙉🙈🙊🇧🇬👏

    19:38 08.04.2026

  • 10 венсеремос

    2 0 Отговор
    Стига сте плямпали.Ще ядем каквото ни харесва:Свинско месо, пържени картофи,пилеаки супи, телешка супа, пО рядко постно.Ще пием вода-това е много важно, и ще се чукнем с вино за Празниците. Пости се пО желание.Ако не се спазва пости,ние не обиждаме Бог Йисус Христос.Важно е да спазим 10-те Божи заповеди-всички православни българи ги знаят.Друго не е нужно.Стига с нравоучения!И!.ДА! Ходи се на църква.Това е важно.

    Коментиран от #12

    19:46 08.04.2026

  • 11 Защо Някой ?

    1 0 Отговор
    Защо Някой ?

    Иска !

    Да Ме Умъртни ?

    Аз На Масата !

    Без Месо !

    Не Сядам !

    20:00 08.04.2026

  • 12 И кат Ходиш ?

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "венсеремос":

    Кво ?

    Коментиран от #14

    20:01 08.04.2026

  • 13 Тая помия !

    1 0 Отговор
    Я Не Хапвам !

    Все пак !

    Уважавам !

    И Себе си !

    20:03 08.04.2026

  • 14 Как кво?

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "И кат Ходиш ?":

    Говориш си с Шефа горе.

    21:46 08.04.2026