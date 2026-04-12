Митове и неочаквани ползи за тялото, ако ядете 2 яйца за закуска в продължение на 2 седмици

12 Април, 2026 09:05 1 791 12

"Яйцата са една от малкото пълноценни храни, които съществуват.", казва натуропатът Жулиет Андрео

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Яйцата съдържат много от хранителните вещества, от които се нуждаем“, казва Жулиет Андрео. „Едно яйце съдържа висококачествен протеин, мазнини, витамини A, D, E и B12, холин и минерали като селен и цинк.“

Този невероятен хранителен профил е причината тя да препоръчва яйцата да се консумират всяка сутрин за закуска, пише vesti.bg.

„Ако ги усвоявате добре и нямате известни алергии или непоносимости, няма причина да се притеснявате да ги ядете всеки ден“, обяснява тя.

Дълго време яйцата бяха демонизирани заради холестерола, но днес знаем, че хранителният холестерол не е „голямото зло“, за което сме го смятали, особено когато се консумира като част от балансирана диета. Въпреки това, както при всичко, качеството има значение.

„Био, свободно отглеждани яйца (още по-добре от малък производител) са съвсем различна история в сравнение с индустриалните яйца“, казва Андрео.

Какво се случва с тялото ви, ако ядете яйца всеки ден?

Тя препоръчва по две яйца (или дори три, ако това е единственият източник на протеин в храненето).

„По-лесно е да се изгради мускулна маса, ще имате по-малко сутрешни пристъпи на глад, ще се чувствате сити по-дълго и ще има положителен ефект върху настроението.“

Според Андрео ползите могат да се забележат много бързо, още повече, ако яйцата заменят въглехидратна закуска, например ежедневния навик с кроасан или баничка. Въпреки това тя подчертава, че е нужно да се поддържа навикът поне две седмици, за да се усетят пълните резултати.

По-голяма умствена яснота. Холинът е основно хранително вещество, което подпомага нервната система и регулира настроението. Едно яйце съдържа около 30% от дневната нужда от холин.

По-добър хормонален баланс. Холестеролът е жизненоважен за производството на хормони.

„Лутеинът и зеаксантинът се съдържат в яйцата“, казва Андрео. „Тези хранителни вещества помагат на очите да филтрират синята светлина и ги защитават от постоянното време, което прекарваме пред екрани.“

По-силна, по-блестяща и по-кадифена коса. Както сярата, така и биотинът (вид витамин B) се съдържат в яйцата. „Тези хранителни вещества, заедно с аминокиселини като метионин, подпомагат здравата кожа и нокти и производството на кератин.“

„Нежното готвене е ключът“, казва Андрео.

„Идеално е яйцата да се варят рохко или да се приготвят поширани. Когато жълтъкът остане леко течен, всички витамини и минерали, чувствителни към топлина, се запазват. При прекалено силно готвене, например твърдо сварени яйца или омлети, губим част от тези ценни хранителни вещества, а мазнините могат да се окислят.“

  • 1 Шведска маса

    10 2 Отговор
    Европейска закуска, две яйца с наденица.

    Коментиран от #4, #6, #12

    09:14 12.04.2026

  • 2 Мая

    3 7 Отговор
    Вярно е, че и повече! От години а не от седмици изяждам по две яйца на закуска, та и на вечеря. Много добре ми е, нямам никакви оплаквания, а само ползи. И физически, и психически. Препоръчвам да се пият сурови, за да не унищожите протеините, витамините, и минералите.

    Коментиран от #10

    09:21 12.04.2026

  • 3 авантгард

    11 2 Отговор
    2 яйца на ден ли?
    Зависи от размера на човека.
    Ако си 45 кг с мокри гащи, яж по 2.
    Ако си над 100 кг, яж по 6.
    И изобщо, тази измислена авторка на съвети наречена Жулиет дали прави хубав.... омлет?

    09:26 12.04.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шведска маса":

    Вдовицата също ги харесва така, с наденичката. Но трябва да маха космите.

    09:26 12.04.2026

  • 5 Две яйчица и един банан

    3 1 Отговор
    Ям 4 яйца за вечеря. Холестеролът ми е нормален защото не се тъпча с въглехидрати и захари.

    09:27 12.04.2026

  • 6 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шведска маса":

    Всекиму според вкуса!

    09:33 12.04.2026

  • 7 не баш

    4 2 Отговор
    Някои хора сме родени с прегънати жлъчки, и трябва да внимаваме с яйцата.

    Коментиран от #8

    09:47 12.04.2026

  • 8 Перо Пожаро

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "не баш":

    Верно не баш! И Я мое си прегъвам некои работи, ама кога ги разгънем - е те тогава требе да внимавате!

    09:52 12.04.2026

  • 9 Нова песен запяха

    3 1 Отговор
    90те години учиха децата, че яйцата са отровни и опасни. Не искаха да ги ядат. Добре, че баба им ги научи колко са вкусни яйцата по панагюрски. После се чудите защо са болни хората и пият с шепи хранителни добавки.

    10:12 12.04.2026

  • 10 Фйкгф

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мая":

    За тебе само белтъка

    Коментиран от #11

    10:27 12.04.2026

  • 11 Мая

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Фйкгф":

    Лапам наред без да дискриминирам!

    10:35 12.04.2026

  • 12 по точно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шведска маса":

    Това всъщност е ангийска закуска, европейска е много широко понятие. България също е европейска държава, но нашата традиция е по различна.

    11:04 12.04.2026