Горещата вода и неподходящите продукти влошават себорейния дерматит

Себорейният дерматит е хронично възпалително кожно заболяване, което засяга скалпа, лицето и гърдите. Д-р Инна Попова, главен асистент в Кожна клиника на Александровска болница посочва какви са причините за това.

"Себорейният дерматит е често срещано възпалително заболяване на кожата, което засяга най-често скалпа, но може да се появи и по лицето, гърдите и гърба. Състоянието се характеризира със зачервяване, лющене и поява на пърхот, а в някои случаи – и със сърбеж и разраняване вследствие на разчесване каза д-р Инна Попова, цитирана от БНР.

По думите ѝ причините за развитието на Себореен дерматит са комплексни. Една от основните е повишената продукция на себум, която създава благоприятна среда за развитието на гъбички от рода Malassezia. Това води до възпаление на кожата и поява на характерните симптоми.

"Мъжете са по-предразположени към развитие на себореен дерматит. Причината е, че мъжките полови хормони – андрогените – стимулират по-активна продукция на себум.



Лечението обикновено започва с използването на специализирани шампоани. На пазара се предлагат различни продукти, включително такива на основата на кетоконазол и други активни съставки с противогъбично действие. При по-тежки форми може да се наложи прием на антимикотични таблетки, но само след консултация с лекар, съветва специалистът.



Според д-р Инна Попова няма доказателство, че по-честото миене на косата подобрява състоянието. Препоръчва се косата да се измива обичайно – около два до три пъти седмично – с подходящи продукти за чувствителен скалп и себореен дерматит.



За превенция и по-добър контрол на заболяването се препоръчва редуване на използваните продукти, избягване на много гореща вода и стриктно спазване на предписанията на дерматолог.