Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Здраве »
Здравеопазване »
Горещата вода и неподходящите продукти влошават себорейния дерматит

Горещата вода и неподходящите продукти влошават себорейния дерматит

9 Май, 2026 11:55 701 1

  • себорея-
  • страдане-
  • вода-
  • продукти

Мъжете са по-предразположени към развитието му

Горещата вода и неподходящите продукти влошават себорейния дерматит - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Себорейният дерматит е хронично възпалително кожно заболяване, което засяга скалпа, лицето и гърдите. Д-р Инна Попова, главен асистент в Кожна клиника на Александровска болница посочва какви са причините за това.

"Себорейният дерматит е често срещано възпалително заболяване на кожата, което засяга най-често скалпа, но може да се появи и по лицето, гърдите и гърба. Състоянието се характеризира със зачервяване, лющене и поява на пърхот, а в някои случаи – и със сърбеж и разраняване вследствие на разчесване каза д-р Инна Попова, цитирана от БНР.

По думите ѝ причините за развитието на Себореен дерматит са комплексни. Една от основните е повишената продукция на себум, която създава благоприятна среда за развитието на гъбички от рода Malassezia. Това води до възпаление на кожата и поява на характерните симптоми.

"Мъжете са по-предразположени към развитие на себореен дерматит. Причината е, че мъжките полови хормони – андрогените – стимулират по-активна продукция на себум.

Лечението обикновено започва с използването на специализирани шампоани. На пазара се предлагат различни продукти, включително такива на основата на кетоконазол и други активни съставки с противогъбично действие. При по-тежки форми може да се наложи прием на антимикотични таблетки, но само след консултация с лекар, съветва специалистът.

Според д-р Инна Попова няма доказателство, че по-честото миене на косата подобрява състоянието. Препоръчва се косата да се измива обичайно – около два до три пъти седмично – с подходящи продукти за чувствителен скалп и себореен дерматит.

За превенция и по-добър контрол на заболяването се препоръчва редуване на използваните продукти, избягване на много гореща вода и стриктно спазване на предписанията на дерматолог.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гацо

    3 1 Отговор
    за тва пийте рикия баце и си барайте дядовия,водъта е вредна за здравето ви,язе за годин пия около половин кило вода и то гоги си миа очите заран

    11:59 09.05.2026