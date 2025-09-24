Фармацевт: Редовната гаргара с вода ни пази от грип

Според фармацевта Джаред Стокуел, гаргарата с вода намалява риска от грип и настинки. Той очертава прост и ефективен начин за предпазване от респираторни инфекции във видеоклип, публикуван в Instagram, съобщи HuffPost.

Специалистът отбеляза, че този широко разпространен навик в Япония всъщност намалява риска от настинки и вируси. Той отбеляза, че проучванията показват, че хората, които правят гаргара с вода поне три пъти на ден, са с 36% по-малко склонни да се разболеят от тези, които не го правят. Освен това ефективността е по-голяма от тази на гаргарата с йоден разтвор.

Стокуел подчерта, че понякога най-простите навици са най-ефективни.

„Само няколко секунди на мивката сутрин и вечер могат да ви помогнат да останете здрави, докато всички останали подсмърчат“, каза той.