Фармацевт: Редовната гаргара с вода ни пази от грип

24 Септември, 2025 07:33

Tози широко разпространен навик в Япония всъщност намалява риска от настинки и вируси

Фармацевт: Редовната гаргара с вода ни пази от грип - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Според фармацевта Джаред Стокуел, гаргарата с вода намалява риска от грип и настинки. Той очертава прост и ефективен начин за предпазване от респираторни инфекции във видеоклип, публикуван в Instagram, съобщи HuffPost.

Специалистът отбеляза, че този широко разпространен навик в Япония всъщност намалява риска от настинки и вируси. Той отбеляза, че проучванията показват, че хората, които правят гаргара с вода поне три пъти на ден, са с 36% по-малко склонни да се разболеят от тези, които не го правят. Освен това ефективността е по-голяма от тази на гаргарата с йоден разтвор.

Стокуел подчерта, че понякога най-простите навици са най-ефективни.

„Само няколко секунди на мивката сутрин и вечер могат да ви помогнат да останете здрави, докато всички останали подсмърчат“, каза той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ОШАШАВЕН

    4 0 Отговор
    Този да не е завършил фармация задочно във великотърновския университет?? Големи простотии в този интернет.

    07:39 24.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ООрана държава

    0 1 Отговор
    В плевен да се гъргарят с ракия щото вода немат

    08:02 24.09.2025

  • 4 Мила Куинс

    1 0 Отговор
    Правете гаргара със сок от жезъл! Много е полезно и не знам защо донорите сплитат краката след четвъртата гаргара. Сигурно не са чели статията?

    08:21 24.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ск...паняк-п..йо, 3категория роб

    0 0 Отговор
    лъжа!

    08:34 24.09.2025