Кардиолог: Вече има 30-годишни мъже с инфаркт

18 Януари, 2026 09:20 1 178 17

Профилактиката и движението са жизненоважни за предотвратяване на тежки сърдечни усложнения

Кардиолог: Вече има 30-годишни мъже с инфаркт - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В разгара на грипния сезон в студиото на „Събуди се“ по Нова тв кардиологът и специалист по вътрешни болести от „Пирогов“ д-р Снежана Бахарова предупреди за сериозните рискове, които вирусите крият за сърцето. Тя коментира скорошния случай на 200-килограмов мъж, починал в болницата, като симптом за масовото затлъстяване сред все по-млади хора. Според нея комбинацията от застоял начин на живот, лоша храна и употреба на добавки с неясен произход затруднява работата на лекарите.

Д-р Бахарова подчерта, че сърдечните проблеми вече не са запазена територия само за възрастните. „Едно време инфарктът се случваше при жените след критическата възраст, а при мъжете около 45-50 години. Сега нещата са други – имаме млади мъже на 30 години с инфаркт“, обясни тя. Като основни причини тя посочи липсата на движение и прекомерното стоене пред телефоните и социалните мрежи, което замества живия контакт и физическата активност.

Относно усложненията след грип или COVID-19, симптомите, за които трябва да се следи, са лесна умора, сърцебиене и ритъмни нарушения. „Има ранни симптоми, които се появяват след 7-ия до 10-ия ден, но има и по-късни – месец или три след инфекцията“, поясни д-р Бахарова. Тя призова при подобни оплаквания веднага да се търси помощ от личен лекар или спешен център.

Д-р Бахарова обърна специално внимание на личната отговорност. Докато до 18-годишна възраст грижата е на родителите, след това всеки сам трябва да отделя „един час в годината“ за профилактичен преглед, включващ кардиограма, измерване на кръвно налягане и изследвания на кръвната захар и бъбречните показатели. „Българинът не си обръща достатъчно внимание на здравето и всичко се неглижира“, коментира тя.

Зимният период е особено опасен за хората със сърдечни проблеми. Д-р Бахарова посъветва пациентите с хипертония да не спират лекарствата си самоволно, ако измерят ниска стойност на кръвното. Тя препоръча и ваксинацията срещу грип като ефективна превенция за рисковите групи.

За финал лекарят отправи предупреждение срещу самолечението чрез интернет и изкуствен интелект. „Хранителните добавки минават много лесно на пазара и нямат контрол като медикаментите“, подчерта тя. Вместо несигурни препарати, тя препоръча прием на доказани витамини като C и D, цинк и пробиотици след консултация със специалист.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 6 гласа.
  • 1 Нямаше интернет

    13 7 Отговор
    И всички до 40 се събирахме и играехме футбол. Садяхме домати за лютеница. Садяхме краставици за жените, и ходехме пеш до пазара. Те днешните и до тоалетната с автомобила ходят.

    Коментиран от #13

    09:24 18.01.2026

  • 2 процесор Келепирджиев

    15 7 Отговор
    Странични ефекти от Модерна Файзер инжекция.

    09:24 18.01.2026

  • 3 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    Има и по млади ,пропагандата за коеида и ваксите на Урсула работят ,идиоти бол

    09:36 18.01.2026

  • 4 Помните ли

    11 1 Отговор
    Тествани и безопасни..... хи хи хи

    09:37 18.01.2026

  • 5 Добрия чичко Бил Гейтс

    13 1 Отговор
    "Населението на планетата трябва да се редуцира и ваксините са добър начин да постигнем това".

    09:39 18.01.2026

  • 6 Българин..

    10 0 Отговор
    Химикалите Хормоните в храните и водата работят! С повече хапчета и ваксини 1 крачка по близо до гроба!

    09:43 18.01.2026

  • 7 ВЕЧЕ ИМА СТОТИЦИ

    9 1 Отговор
    ДОКТОРИ МИЛИОНЕРИ СЪС ЧАСТНИ КАБИНЕТИ И НА ДЪРЖАВНА РАБОТА. ИМАТ ТАКИВА КОИТО ЦЯЛ ДЕН СА ПО СТУДИАТА И ГОВОРЯТ КАК ИМАЛО МНОГО БОЛЕСТИ МНОГО БОЛНИ КЪДЕ ДА ХОДИМ КАКВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДА СИ ПРАВИМ КАКВИ ХАПОВЕ ДА СИ КУПУВАМЕ. ПРИМЕР И ДОМА ГРИП ЛИЧ. ЛЕКАР ТОЙ НА ДРУГ ЛЕКАР ТОЙ НА ТРЕТИ ПОСЛЕ ЕДНО ИЗСЛЕДВАНЕ НЕ СТАВА ДРУГО ИЗСЛЕДВАНЕ ПОСЛЕ ХАПОВЕ И ОТ ТАМ СКЕНЕР РЕЗУЛТАТИ И ПАК ДРУГИ ХАПОВЕ И НАКРАЯ ЖЕНАТА СЕ ВЪРНА СЪС ЕДНА ТОРБА ХАПОВЕ. И ДОМА Е АПТЕКА. А ЗА КОЛКО ПОХАРЧИ НЕ МИ СЕ ГОВОРИ. И ВСИЧКО ТОВА ВСЯВАТ СТРЕС И СТРАХ У НАРОДА.

    09:57 18.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 д-р Уили Портата III

    5 0 Отговор
    Обаче ги предпазихме от К19.

    10:05 18.01.2026

  • 10 хаха

    5 0 Отговор
    Да. Ама нещо се пропуска, че Фаучи даже се изпусна, че ваксините за корона имат като страничен ефект сърдечни проблеми основно при млади мъже. Преди короната миокардит при човек под 50 в медицината се смята за невъзможен- заболяването се свързва с възрастта и не се е наблюдавало при млади. С ваксините основно спортисти(натоварващи яко сърцето) почнаха да падат.

    10:07 18.01.2026

  • 11 Здрасти

    4 0 Отговор
    Храната е жива болест. Тея ни разказаха играта. А овцата само блее

    10:11 18.01.2026

  • 12 Тома

    3 0 Отговор
    Всеки който прочете на етикета какви химикали има в храната която ни продават ще разбере защо е така

    10:14 18.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ама има ли банани?

    1 2 Отговор
    Пазете бананите" -това е символа на Българската Демокрация, знаете ли колко хора навремето скачаха за банани и колко хора паднаха жертва в борбата за банани,за да има сега вие пишлемета да рупате демократични банани.Даже мисля тези дни да ида до Софийска Община при ония келемета и да им предложа на постамента на МОЧА да издигнем банан за паметник с подпис на Сорос,даже ще поканим и Сорос да открие паметника ,докато е още жив,докато още не е пукнал.После ще вкараме в учебната програма на децата да им обясним концепцията за банана и колко е важен за Българската Демокрация и да бъдат горди с техните родители че изградиха просперираща Бананова Република.

    Коментиран от #16

    10:24 18.01.2026

  • 15 КАКВО ТЕ ОБИЖДАТ БАНАНИТЕ?

    1 1 Отговор
    що триеееш бананите бе боклукМРЪСЕН

    10:24 18.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 !!!!

    0 0 Отговор
    Предстои Трибунал за всички участници в геноцида с ковид чорбите! Престъпленията тепърва ще излизат наяве.

    10:35 18.01.2026