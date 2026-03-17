Учени създадоха лекарство за Паркинсон от пластмасови бутилки

17 Март, 2026 18:31 642 0

Професор доказа, че пластмасата може да се превърне в лекарство чрез помощта на инженерната биология

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Учени от Университета в Единбург са открили начин за производство на лекарство за болестта на Паркинсон от използвани пластмасови бутилки, което показва как отпадъчните материали могат да бъдат преосмислени като ценни ресурси, предаде ДПА.

При предложения метод, чийто резултати бяха публикувани в списание „Нейчър“, пластмасата се разгражда до по-прости химически съставки, а бактерии допълнително я преобразуват в L‑DOPA – естествена аминокиселина и основно лекарство за заболяването на Паркинсон. Изследователите посочват, че методът е по-устойчив от традиционното производство, което използва изкопаеми горива, и може да създаде био-рециклираща индустрия за производство на лекарства, козметика и промишлени химикали, пише БТА.

Професор Стивън Уолъс - водещият учен на изследването, посочи, че това е началото на важен процес: „Ако можем да създадем лекарства за неврологични заболявания от отпадъчна пластмасова бутилка, е вълнуващо да си представим какво още може да постигне тази технология.“

„Пластмасовите отпадъци често се разглеждат като екологичен проблем, но те също така представляват огромен, неизползван източник на въглерод. Чрез инженерна биология, трансформирайки пластмасата в основно лекарство, ние показваме как отпадъчните материали могат да бъдат преосмислени като ценни ресурси, които поддържат човешкото здраве", казва той.

Д-р Сюзън Боди, директор по иновационно развитие в Единбург добавя, че професор Уолъс е един от няколкото пионери-изследователи в университета, използващи иновативни и устойчиви техники за инженерна биология и пояснява, че те биха могли да помогнат за постигане на зелена революция в промишленото производство.

Д-р Лиз Флетчър, заместник-главен изпълнителен директор на Център за иновации в индустриалната биотехнология (Industrial Biotechnology Innovation Centre) отбеляза, че превръщането на пластмасови бутилки в лекарство за Паркинсон не е просто креативна идея за рециклиране, а начин за преосмисляне на процеси, които работят заедно с природата за реални ползи, пише още ДПА.


