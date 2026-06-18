Два рекорда за седмица: Столичен уролог оперира простати с невиждани размери

В рамките на седмица урологът от софийската Хил клиник д-р Георги Георгиев д.м. извършва десетки операции с лазер, но в последните седем дни му се налага да помогне на пациенти с простатни жлези с изключителни размери: 280 куб. см и 290 куб. см. И двете манипулации са преминали според очакванията - успешно, без усложнения, с минимално кървене. За сравнение: нормалната простата е около 25–30 куб. см. Оперираните от д-р Георгиев простати са над 10 пъти по-големи от нормата и рядко някой се наема да ги премахне безкръвно, обикновено се прилага тежка отворена операция.

Как е възможно да се премахнат простати колкото портокал без разрез?

Ключът е в техниката, която д-р Георгиев прилага - HoLEP или лазерна енуклеация на простатата. При нея цялата увеличена тъкан се отделя прецизно с холмиум лазер и се отстранява без нито един разрез, без шевове, без проблеми. Пациентът влиза в операционна зала и дори не е под пълна упойка, а само спинална анестезия. На следващият ден е изписан и може да се прибере у дома.

При простати с такива размери, над 250 куб. см, повечето урологични центрове в Европа и в България насочват пациентите към отворена операция с всички рискове, които тя носи: по-голяма кръвозагуба, по-дълъг болничен престой, опасност от настъпване на инконтиненция, по-бавно възстановяване.

Д-р Георгиев оперира и двамата си пациенти ендоскопски, като запазва континенцията им, т.е. след хирургията няма риск от неволно изпускане на урина.

Какво казват числата

Простата от 280–290 куб. см са рядкост сред мъжете, но се случва в България, където господата търпят симптомите с години и отлагат лечението си. Затрудненото уриниране, честото ставане нощем, усещането за непълно изпразване на пикочния мехур - всичко това мнозина приемат като „нормално за възрастта", а не е.

При такива размери налягането върху пикочния мехур и уретрата може да доведе до трайно увреждане на бъбречната функция. Не случайно единият от пациентите пристига с катетър и бъбречна недостатъчност. Операцията е трудна, но не невъзможна, когато с нея се заеме уролог от ранга на д-р Георгиев, който е и международен обучител в лазерното отстраняване на простати. Ранното лечение на ДПХ не е само въпрос на качество на живот, то е въпрос на здраве.

Защо HoLEP е стандартът при големи простати

Лазерната енуклеация е световно призната като метод на избор при простати над 80 куб. см. Тя позволява пълно отстраняване на увеличената тъкан, за разлика от TURP (трансуретрална резекция), при която се изрязва само част от жлезата и симптомите могат да се върнат след години, т.е. да се налага втора и трета операция. Също така с по-стария метод е невъзможно да се предприеме операция на голяма жлеза.

За разлика от това резултатите след HoLEP са трайни, рецидиви няма и мъжът уринира спокойно до края на живота си.

Повече за техниката, как протича процедурата, кой е подходящ кандидат и какво да очаквате след операцията, можете да прочетете на сайта на Хил клиник. https://hillclinic.com/enukleatsiya-na-uvelichena-prostatna-zhleza/

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