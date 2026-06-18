Хари Кейн вече е №1 в историята на световните първенства

Капитанът на Англия Хари Кейн записа ново историческо постижение, след като отбеляза два гола при победата с 4:2 над Хърватия в първия мач на „трите лъва“ от група „L“ на Мондиал 2026. С точния си удар от бялата точка в 12-ата минута 32-годишният нападател се превърна в футболиста с най-много голове от дузпи в историята на световните първенства.

Кейн трябваше да изпълни наказателния удар два пъти, след като първоначалният му опит беше спасен от Доминик Ливакович. Вратарят на Хърватия обаче напусна голлинията си преди удара, което принуди съдията Клеман Тюрпен да нареди повторение. При втория опит капитанът на Англия бе безпогрешен.

Това попадение се оказа неговият пети гол от дузпа на световни финали, което го изведе еднолично на върха в историческата класация. До момента никой друг футболист не е реализирал повече голове от бялата точка на Мондиал (без да се броят дузпи в елиминации).

Най-много голове от дузпи на световни първенства

5 гола – Хари Кейн (Англия)

4 гола – Роб Ренсенбринк (Нидерландия)

4 гола – Габриел Батистута (Аржентина)

4 гола – Лионел Меси (Аржентина)

4 гола – Еузебио (Португалия)

С двата си гола срещу Хърватия Кейн не само помогна на Англия да стартира Мондиал 2026 с убедителна победа, но и затвърди статута си на един от най-резултатните нападатели в историята на световните първенства.