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Хари Кейн вече е №1 в историята на световните първенства

Хари Кейн вече е №1 в историята на световните първенства

18 Юни, 2026 08:30 1 563 5

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  • хърватия

Кейн трябваше да изпълни наказателния удар два пъти

Хари Кейн вече е №1 в историята на световните първенства - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на Англия Хари Кейн записа ново историческо постижение, след като отбеляза два гола при победата с 4:2 над Хърватия в първия мач на „трите лъва“ от група „L“ на Мондиал 2026. С точния си удар от бялата точка в 12-ата минута 32-годишният нападател се превърна в футболиста с най-много голове от дузпи в историята на световните първенства.

Кейн трябваше да изпълни наказателния удар два пъти, след като първоначалният му опит беше спасен от Доминик Ливакович. Вратарят на Хърватия обаче напусна голлинията си преди удара, което принуди съдията Клеман Тюрпен да нареди повторение. При втория опит капитанът на Англия бе безпогрешен.

Това попадение се оказа неговият пети гол от дузпа на световни финали, което го изведе еднолично на върха в историческата класация. До момента никой друг футболист не е реализирал повече голове от бялата точка на Мондиал (без да се броят дузпи в елиминации).

Най-много голове от дузпи на световни първенства
5 гола – Хари Кейн (Англия)

4 гола – Роб Ренсенбринк (Нидерландия)

4 гола – Габриел Батистута (Аржентина)

4 гола – Лионел Меси (Аржентина)

4 гола – Еузебио (Португалия)

С двата си гола срещу Хърватия Кейн не само помогна на Англия да стартира Мондиал 2026 с убедителна победа, но и затвърди статута си на един от най-резултатните нападатели в историята на световните първенства.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винкело

    2 1 Отговор
    Не разбирам - Ентелекта ли им ги вади такива, но буквално във всеки мач намират нещо я рекорд, я за първи път в света.

    09:04 18.06.2026

  • 2 Някой

    1 5 Отговор
    На вратаря единият крак бе поне над голлинията. Дузпата бе пребита, защото защитника който изчисти отразената от вратаря дузпа, бе навлязъл в наказателното преди удара. Май е Йошко Гуардиол - някакъв с брада бе на гледан репортаж.

    Коментиран от #5

    09:21 18.06.2026

  • 3 харесвам Кейн

    3 1 Отговор
    и този отбор на Англия, но онази измислена дузпа не трябваше да им я дават.
    Че и да я пребиват до вкарване....

    Напомпаха им самочувствието на гърба на най-удобния съперник - малка и бедна балканска страна без малцинства в отбора.
    Срешу друри отбори няма да има и грам съдийска аванта. А може и да влязат в ролята на порязаните хървати дори.
    Това да го имат предвид.
    И успех

    09:44 18.06.2026

  • 4 Наско

    3 0 Отговор
    Пребиването на дузпата в 10 минута за Англия,щеше да продължи до реализирането на гола!

    09:51 18.06.2026

  • 5 чудесно

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Това беше идеята на коментатора. Но нищо от картината не ни убеди че трябва да отнемат на вратая звездния миг.
    Освен това самата дузпа беше абсурдна - Модрич докосна съперник който му дойде в гръб без да го вижда и това НЕ попречи на никаква голова ситуация. Просто нямапе дузпа.
    Че после я и пребиха по някакви си съмнителни съображения.
    Хърватска е един от много малкото отбори срешу които съдия би си пзоволил подобно безобразие. И това е жалкото, зашото двойния аршин е очебиен.

    09:51 18.06.2026

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