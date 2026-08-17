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Преди линейката: Какво да правим, ако детето се събуди с 40°

Преди линейката: Какво да правим, ако детето се събуди с 40°

17 Август, 2026 18:38 775 6

  • дете-
  • температура-
  • съвети

Практически стъпки и медицински насоки показват как да реагирате адекватно и безопасно в тази стресова ситуация

Преди линейката: Какво да правим, ако детето се събуди с 40° - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Всяка минута е ценна, когато детето изненадващо вдигне критично висока температура в ранните часове на деня. Докато спешният екип пътува, бързите и правилни действия на родителите у дома са решаващи за предотвратяване на усложнения като дехидратация или фебрилен гърч.

Следващите практически стъпки и медицински насоки показват как да реагирате адекватно и безопасно в тази стресова ситуация.

Спешен прием на антипиретици по тегло

Първата стъпка е незабавното даване на сироп или поставянето на свещичка (супозитория) за понижаване на температурата.

  • Избор на медикамент: Използвайте препарати на базата на ибупрофен или парацетамол, съобразени с детската възраст. При повръщане свещичките са по-ефективният избор.
  • Дозиране по тегло, а не по възраст: Винаги изчислявайте точното количество спрямо килограмите на детето, следвайки инструкциите в листовката, за да избегнете опасно предозиране или твърде слаб ефект.
  • Строга забрана за Аспирин: Никога не давайте аспирин на деца под 16 години поради риск от развитие на фаталния синдром на Рей.

Физическо охлаждане – хладки, а не ледени компреси

Докато лекарството започне да действа (обикновено между 30 и 60 минути), трябва да помогнете на тялото да отделя топлина.

  • Обтриване с хладка вода: Използвайте кърпи, напоени с хладка вода (около 37°C), върху челото, подмишниците и слабините. Твърде студената или ледена вода предизвиква шок за съдовете, свива ги и удържа топлината вътре в органите.
  • Лек въздушен поток и облекло: Разсъблечете детето по тънки памучни дрехи и не го завивайте с дебели одеяла. Проветрете стаята, за да осигурите циркулация на чист въздух.
  • Без бабешки методи със спирт или оцет: Натриването с алкохол, ракия или оцет е строго забранено от педиатрите. Тези вещества се абсорбират през тънката детска кожа и могат да доведат до тежки токсични натравяния.

Задължителна хидратация на малки порции

Високата температура води до бърза загуба на вода чрез дишането и потенето, което крие риск от остра дехидратация.

  • Давайте вода, кърма, адаптирано мляко или електролитни разтвори за деца.
  • Течностите трябва да се предлагат често, но на много малки глътки (например по една чаена лъжичка на всеки 5-10 минути), за да не се предизвика рефлексно повръщане.

Как да разпознаем фебрилен гърч и какво да правим?

Рязкото покачване на градусите над 39-40°C при деца между 6 месеца и 5 години понякога провокира фебрилен гърч. Симптомите включват вкочаняване, загуба на съзнание, посиняване около устата и конвулсии.

  • Позиция за безопасност: Поставете детето в стабилно странично положение на пода или на друга твърда повърхност. Трябва да избягвате меки матраци или легла.
  • Главата назад: Леко наклонете главата му назад, за да поддържате дихателните пътища свободни.
  • Какво НЕ се прави: Никога не бъркайте в устата му, не се опитвайте да издърпвате езика насила и не затискайте крайниците в опит да спрете конвулсиите. Гърчът обикновено преминава от само себе си за няколко минути.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишел

    3 1 Отговор
    Обвиване на тялото с изстискан мокър чаршаф.

    Коментиран от #3

    19:15 17.08.2026

  • 2 Медбрат

    1 1 Отговор
    По-ефикасна е клизмичка с вода телесна температура с разтворен в нея парацетамол....значително по -бързо от свещички ...

    19:33 17.08.2026

  • 3 тези нови деца са презадоволени и лигави

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    Да му мислят родителите им....след време...Кое дете ще изтърпи това мъчение...Завит с мокър чаршаф???Децата днешните са презадоволени,то са дащни баби,то са татковци неотказващи нищо .....едно време си играехме с фантазията си ,после почнаха за децата играчки от кореком ,а за внучките е някакъв потоп.търговията хитро се е насочила към сектор деца и едно влизане е разорение за родители ,дядовци , баби...едноизлизане в парка и няколко сладоледа плюс игри ,които се плащат и 40-50€ са отекли.Във фри шопа на летището...една вода ,някакви яйца шоколадови и две ръчно направени шоколадови бонбони по 125грама са 35€!Трябва да си печата човек пари ,щото и парите на целия свят да имаш пак ще фалираш!

    19:36 17.08.2026

  • 4 Дядо Стою

    0 0 Отговор
    Чаша силна домашнярка лекува всичко!

    19:41 17.08.2026

  • 5 Бесен - Язовец

    0 0 Отговор
    Киснеш чаршав в оцет и вода и го завиваш!

    19:42 17.08.2026

  • 6 Ти деца нямаш нали райхиранке

    0 0 Отговор
    И как ще се събуди детето с 40 градуса, като температурата те кара да спиш повече. Всичките професорКи станахте.

    19:58 17.08.2026