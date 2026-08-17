Преди линейката: Какво да правим, ако детето се събуди с 40°

Всяка минута е ценна, когато детето изненадващо вдигне критично висока температура в ранните часове на деня. Докато спешният екип пътува, бързите и правилни действия на родителите у дома са решаващи за предотвратяване на усложнения като дехидратация или фебрилен гърч.

Следващите практически стъпки и медицински насоки показват как да реагирате адекватно и безопасно в тази стресова ситуация.

Спешен прием на антипиретици по тегло

Първата стъпка е незабавното даване на сироп или поставянето на свещичка (супозитория) за понижаване на температурата.

Избор на медикамент: Използвайте препарати на базата на ибупрофен или парацетамол, съобразени с детската възраст. При повръщане свещичките са по-ефективният избор.

Дозиране по тегло, а не по възраст: Винаги изчислявайте точното количество спрямо килограмите на детето, следвайки инструкциите в листовката, за да избегнете опасно предозиране или твърде слаб ефект.

Строга забрана за Аспирин: Никога не давайте аспирин на деца под 16 години поради риск от развитие на фаталния синдром на Рей.

Физическо охлаждане – хладки, а не ледени компреси

Докато лекарството започне да действа (обикновено между 30 и 60 минути), трябва да помогнете на тялото да отделя топлина.

Обтриване с хладка вода: Използвайте кърпи, напоени с хладка вода (около 37°C), върху челото, подмишниците и слабините. Твърде студената или ледена вода предизвиква шок за съдовете, свива ги и удържа топлината вътре в органите.

Лек въздушен поток и облекло: Разсъблечете детето по тънки памучни дрехи и не го завивайте с дебели одеяла. Проветрете стаята, за да осигурите циркулация на чист въздух.

Без бабешки методи със спирт или оцет: Натриването с алкохол, ракия или оцет е строго забранено от педиатрите. Тези вещества се абсорбират през тънката детска кожа и могат да доведат до тежки токсични натравяния.

Задължителна хидратация на малки порции

Високата температура води до бърза загуба на вода чрез дишането и потенето, което крие риск от остра дехидратация.

Давайте вода, кърма, адаптирано мляко или електролитни разтвори за деца.

Течностите трябва да се предлагат често, но на много малки глътки (например по една чаена лъжичка на всеки 5-10 минути), за да не се предизвика рефлексно повръщане.

Как да разпознаем фебрилен гърч и какво да правим?

Рязкото покачване на градусите над 39-40°C при деца между 6 месеца и 5 години понякога провокира фебрилен гърч. Симптомите включват вкочаняване, загуба на съзнание, посиняване около устата и конвулсии.

Позиция за безопасност: Поставете детето в стабилно странично положение на пода или на друга твърда повърхност. Трябва да избягвате меки матраци или легла.

Главата назад: Леко наклонете главата му назад, за да поддържате дихателните пътища свободни.

Какво НЕ се прави: Никога не бъркайте в устата му, не се опитвайте да издърпвате езика насила и не затискайте крайниците в опит да спрете конвулсиите. Гърчът обикновено преминава от само себе си за няколко минути.