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Защо студената бира в горещините е лоша идея

Защо студената бира в горещините е лоша идея

29 Юни, 2026 08:55 1 662 18

  • бира-
  • горещини-
  • алкохол-
  • климатични промени-
  • здраве-
  • жега

Въпреки че е приятно, изобщо не е полезно да пиете студена бира или коктейл в жегите, казват лекари

Защо студената бира в горещините е лоша идея - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Голяма част от Европа е в капана на гореща вълна. Скорошен доклад на медицинския журнал The Lancet съобщава, че броят на смъртните случаи, причинени от жегите в Европа, се е увеличил значително. Все по-често има и предупреждения за опасни жеги на Стария континент.

Дори само жегата оказва сериозно напрежение на организма на човека. Мнозина решават, че е добра идея да изпият по някоя студена бира в такива ситуации. Науката обаче казва, че това не е така. Френската столица Париж, където температурите достигат до 40 градуса по Целзий, дори забрани пиенето на алкохол на публични места по време на музикален фестивал през миналия уикенд.

Алкохолът ще ви направи дори по-жадни

Колкото по-горещо е, толкова по-голяма част от течностите в тялото на човек се употребяват. Потенето изисква да се пият много течности, за да се задържат нивата им в тялото. Бирата, виното и коктейлите обаче няма да утолят жаждата ви в действителност, дори да ви се струва, че го правят.

"Алкохолът увеличава нуждата да се уринира, което води до дори по-голяма загуба на течности”, предупреждава професорът по вътрешни болести и гастроентерология в Хайделбергския университет Хелмут Зайтц. Заедно с течността се губят калий, натрий и магнезий. "Това означава, че излиза повече, отколкото постъпва”, обясни Зайтц.

Алкохолът дехидратира тялото до степен, в която потенето намалява - това може да доведе до прегряване и топлинни удари, съобщава германският Федерален институт за публично здраве. Освен това студената бира разширява кръвоносните съдове, което води до понижаване на кръвното налягане. Това на свой ред предизвиква виене на свят и главоболия. Загубата на минерали има негативен ефект и върху сърцето, обяснява Зайтц. Това може да доведе до предсърдно мъждене, екстрасистоли и сърдечни аритмии. "Може дори да доведе до сърдечен удар", предупреждава той.

Риск както за възрастните, така и за младите хора

Някои медикаменти - например такива за регулиране на кръвното налягане или тези, които оказват влияние на централната нервна система, допълнително увеличават рисковете за здравето при консумация на алкохол в жегите, обяснява експертът. Проблем са и сънотворните и успокоителните, чийто ефект върху нервната система се засилва от алкохола.

Пиенето на алкохол в горещите дни не е проблем само за възрастните хора или онези със сърдечно-съдови проблеми. Младите и активни хора, такива, които често тренират и се потят, също трябва да внимават. Да се изпие една студена бира след тежка тренировка е изкушаващо, но според експертът Зайтц не е добра идея. "Наистина не можете да направите нищо по-лошо от това”.

Автор: Юлия Вергин


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сок от зеле

    10 0 Отговор
    Лоша идея е, не пийте бира. Никой не обича претъпкани кръчми, така малкото клиенти ще могат да си къркат на спокойствие.

    08:58 29.06.2026

  • 2 Аре бегай

    5 8 Отговор
    Водка тоник с много лед. Там е истината.

    09:04 29.06.2026

  • 3 Пръццц

    14 1 Отговор
    Я по-добре и не яжте, иначе зелето ще ни се кара ха ха

    09:05 29.06.2026

  • 4 Хотелиер

    6 2 Отговор
    Как тъй бре? Бирата ми е по 5 еврака, как няма да пият? Айде де…

    09:08 29.06.2026

  • 5 сутрин след тежък запой

    9 0 Отговор
    пийте си млеката и бозите не се месете в живота на хората!!!

    09:09 29.06.2026

  • 6 Айляк

    8 0 Отговор
    То цела Германия харесва тази лоша идея.
    Аз също.
    Тия лекари викам да одат да се изтаковат нейде.

    09:15 29.06.2026

  • 7 Веднъж

    3 0 Отговор
    С една красавица пихме бира и се отупахме. После пихм уиски и се отупахме. После тя донесе вино, изпихме го и се отупахме. И накрая откъде довлече някакви развалени фастъци, та ги изядохме и едвам не умряхме...

    09:16 29.06.2026

  • 8 Механик

    17 1 Отговор
    Много моля нации които се напиват от бира, да не дават акъл на нации, дето изтрезняват с бира!
    И да не се канят да побеждават нации, които пият водка, а разреждат бира и ядат макарони с хляб!!!

    Коментиран от #9

    09:16 29.06.2026

  • 9 оня с коня

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Това беше добро👍👍👍👍👍👍

    Коментиран от #12

    09:20 29.06.2026

  • 10 Ба баааа

    5 0 Отговор
    Щом дв казва значи е така цял ден студена бира и дебела сянка

    09:25 29.06.2026

  • 11 Мухахаха

    2 1 Отговор
    Путин е виновен че е жега

    09:25 29.06.2026

  • 12 оня с коня

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    важното е ВG-то кога ще се оправи ?. мисля само КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    09:27 29.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мдаа!🤔

    2 1 Отговор
    Нищо не може да замени студената ракия!

    09:43 29.06.2026

  • 16 Няма да пиете и няма да

    8 2 Отговор
    ядете - само ще работите и всички пари ще давате на зеления киевски наркос!

    09:45 29.06.2026

  • 17 Отворих си кафе

    3 0 Отговор
    И започна чуденката: вкарват афро-азиатци, които даянат на жегата, или вдигат температурите, за да ликвидират европейците? Шси Отвора още едно кафе, барем а разбЕрем!!

    09:56 29.06.2026

  • 18 Дойче веле 🚾

    0 0 Отговор
    А ве я.......

    10:21 29.06.2026