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Нови процедури могат да забавят достъпа до животоспасяващи лекарства

Нови процедури могат да забавят достъпа до животоспасяващи лекарства

4 Август, 2026 14:07, обновена 4 Август, 2026 13:11 511 1

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За това предупреждава Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарствени продукти за лечение на редки болести в публична декларация до институциите

Нови процедури могат да забавят достъпа до животоспасяващи лекарства - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хора с редки и животозастрашаващи заболявания, сред които и много деца, могат да се окажат изправени пред забавяне на необходимото им лечение заради предлагани промени в реда за осигуряване на нерегистрирани лекарства.

За това предупреждава Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарствени продукти за лечение на редки болести в публична декларация до институциите.

Организацията се обявява срещу предложенията за промени в чл. 266а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, според които лекарствата без разрешение за употреба в България занапред да се осигуряват основно чрез централизирани доставки или процедури по Закона за обществените поръчки.

Когато няма алтернатива, времето е решаващо

Според Асоциацията действащият механизъм в момента позволява бързо осигуряване на терапия за конкретен пациент, когато няма друга възможност за лечение. Лекарството се предписва от лекарска комисия, доставя се за конкретния човек и се заплаща от държавата, когато няма регистрирана алтернатива.

От организацията посочват, че този ред не е изключение, създадено само на национално ниво, а е механизъм, предвиден и в европейското законодателство именно за случаи, при които пациентът няма достъп до друго лечение.

Новите процедури няма да създадат конкуренция

Според вносителите на декларацията превръщането на процедурите за обществени поръчки в основен механизъм ще доведе до допълнителна административна тежест и забавяне.

„Там, където лекарството има един производител, конкуренция не може да бъде създадена със закон“, посочват от Асоциацията. По думите им голяма част от тези продукти са предназначени за малък брой пациенти, често имат един производител или един официален представител за Европа, а необходимостта от тях възниква индивидуално – след поставяне на конкретна диагноза.

Опасения за забавяне на лечението

Според организацията предварителното планиране на доставки на национално ниво е трудно приложимо, тъй като нуждата от лекарството не може да бъде предвидена със сигурност. Всеки пациент има различна терапия, доза и момент на необходимост.

Асоциацията предупреждава, че новите изисквания могат да доведат до прекъсване на вече започнати лечения и да поставят лечебните заведения в ситуация на правна несигурност заради сложни административни процедури.

„При прогресиращи и животозастрашаващи заболявания загубеното време не се връща“, заявяват от организацията.

Прозрачност чрез отчетност, а не чрез допълнителни процедури

Оттам подчертават, че подкрепят пълната прозрачност при разходването на публични средства, но смятат, че тя трябва да бъде постигната чрез публичност на информацията, отчетност и контрол, а не чрез въвеждане на допълнителни процедури между пациента и необходимото му лечение.

В декларацията се посочва още, че Комисията за защита на конкуренцията е препоръчала именно мерки за повече прозрачност – единен публичен списък, публичност на поканите и договорите и по-добра отчетност, вместо централизирани търгове за доставки, предназначени за конкретни пациенти.

Настояване за диалог преди промени

Организацията настоява предложените промени да бъдат оттеглени или отхвърлени от Народното събрание, а всяка бъдеща промяна в системата да бъде обсъдена с пациентски организации, медицински специалисти и лечебни заведения.

„Зад всяка от тези доставки стои име, диагноза и семейство, което брои дните“, посочват в заключение от Асоциацията и призовават достъпът до лечение да остане водещият принцип при вземането на решения.

Можете да прочетете целия текст на декларацията – ТУК.

Източник: kmeta.bg


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янко

    1 0 Отговор
    Понеже им режат надценките от 500-1000 пъти на лекарство вносителите ще забавят доставките

    13:21 04.08.2026