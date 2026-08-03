Новини
Здраве »
Здравеопазване »
Хирурзи от Търговище премахнаха 600-грамов тумор, 26-годишната пациентка се възстановява

Хирурзи от Търговище премахнаха 600-грамов тумор, 26-годишната пациентка се възстановява

3 Август, 2026 13:19 634 8

  • хирург-
  • д-р ахмад тайфур-
  • попово-
  • операция-
  • тумор

Майка ѝ забелязала подутина в лявата част на корема и така се стегнало до ехографски преглед

Хирурзи от Търговище премахнаха 600-грамов тумор, 26-годишната пациентка се възстановява - 1
Снимка: МБАЛ - Попово
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хирурзи от Търговище премахнаха 600-грамов тумор от 26-годишна пациентка. След отстраняването на образуванието, с размери 35 на 20 сантиметра, пациентката се възстановява за часове. Операцията е извършена в Хирургичното отделение на филиала на Многопрофилната болница за активно лечение - Попово в областния град, съобщиха от ръководството на здравното заведение.

По-малко от денонощие след сложната интервенция пациентката вече се движи. Младата жена е от Омуртаг и до момента не е имала оплаквания и болки. Майка ѝ забелязала подутина в лявата част на корема и така се стегнало до ехографски преглед. Насочена е към Търговище, където лекарите установили, че става дума за туморна формация с внушителни размери на труднодостъпно място.

„Местоположението беше много сложно, защото имаше риск да влезе към гръдния кош и да се получат усложнения към белите дробове, както и към корема и бъбрека. Разбира се, беше опасно за кръвоснабдяването. Трябваше да направим дисекция на гръдния кош, стигайки до тазобедрената става“, обясни хирургът д-р Ахмад Тайфур, който заедно с д-р Добрин Папуров и д-р Веселин Цанков е част от екипа, извършил операцията.

Лекарите са оперирали в продължение на час и половина. Успели са да премахнат тумора радикално от основата му като една цяла формация, а не на части, което е по-безопасно за пациента, обясниха от болницата.

След отстраняването на тумора, възстановихме анатомично предната коремната стена и това ни помага с по-бързото възстановяване на пациентката. Направихме и локален блокаж на нервите, които минават оттам, в резултат на което буквално на следващия ден след операцията тя вече можеше да се движи и да се храни. Няма я и болката, която обикновено се очаква при такава тежка интервенция в гръдния кош“, коментира д-р Тайфур.

За БТА от ръководството на болницата допълниха, че във филиала в Търговище здравното заведение разполага общо 31 легла в трите отделения: хирургично, ортопедично и реанимационно.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    4 4 Отговор
    И пациентката и доктора нямат нищо общо с БГ то освен личните карти .....Омуртаг !!! Там последно е имало жив етнически българин говорещ на български език преди 50 , 60 години ...

    Коментиран от #2, #5

    13:29 03.08.2026

  • 2 Роза

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Оперираната жена дали се интересува от етническия произход на хирурзите,как мислиш?!Браво на тях,че достойно са изпълнили дълга си и са помогнали на момичето!

    Коментиран от #8

    13:42 03.08.2026

  • 3 С извинение към доктора на снимката

    0 0 Отговор
    и респект към него,ама само на мен ли ми прилича на Цитиридис :DDD

    13:43 03.08.2026

  • 4 При

    2 0 Отговор
    600 грамов тумор , жената вероятно не е ходила никога на гинеколог в живота си . Важното е , че всичко е минало благополучно .

    13:45 03.08.2026

  • 5 1488

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    всички сме българи батко

    Коментиран от #7

    13:50 03.08.2026

  • 6 kоkорчо 💋🍌

    3 0 Отговор
    всеки циганин с бмв
    всяка циганка с чаве

    13:51 03.08.2026

  • 7 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    За жалост , да ....🥹

    13:54 03.08.2026

  • 8 Сила

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Роза":

    Момичето ...!!!???!!!???
    На 26 , от Омуртаг ....сигурно вече е баба с внучета !?!🧕

    13:56 03.08.2026