Хирурзи от Търговище премахнаха 600-грамов тумор, 26-годишната пациентка се възстановява

Хирурзи от Търговище премахнаха 600-грамов тумор от 26-годишна пациентка. След отстраняването на образуванието, с размери 35 на 20 сантиметра, пациентката се възстановява за часове. Операцията е извършена в Хирургичното отделение на филиала на Многопрофилната болница за активно лечение - Попово в областния град, съобщиха от ръководството на здравното заведение.
По-малко от денонощие след сложната интервенция пациентката вече се движи. Младата жена е от Омуртаг и до момента не е имала оплаквания и болки. Майка ѝ забелязала подутина в лявата част на корема и така се стегнало до ехографски преглед. Насочена е към Търговище, където лекарите установили, че става дума за туморна формация с внушителни размери на труднодостъпно място.
„Местоположението беше много сложно, защото имаше риск да влезе към гръдния кош и да се получат усложнения към белите дробове, както и към корема и бъбрека. Разбира се, беше опасно за кръвоснабдяването. Трябваше да направим дисекция на гръдния кош, стигайки до тазобедрената става“, обясни хирургът д-р Ахмад Тайфур, който заедно с д-р Добрин Папуров и д-р Веселин Цанков е част от екипа, извършил операцията.
Лекарите са оперирали в продължение на час и половина. Успели са да премахнат тумора радикално от основата му като една цяла формация, а не на части, което е по-безопасно за пациента, обясниха от болницата.
„След отстраняването на тумора, възстановихме анатомично предната коремната стена и това ни помага с по-бързото възстановяване на пациентката. Направихме и локален блокаж на нервите, които минават оттам, в резултат на което буквално на следващия ден след операцията тя вече можеше да се движи и да се храни. Няма я и болката, която обикновено се очаква при такава тежка интервенция в гръдния кош“, коментира д-р Тайфур.
За БТА от ръководството на болницата допълниха, че във филиала в Търговище здравното заведение разполага общо 31 легла в трите отделения: хирургично, ортопедично и реанимационно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #2, #5
13:29 03.08.2026
2 Роза
До коментар #1 от "Сила":Оперираната жена дали се интересува от етническия произход на хирурзите,как мислиш?!Браво на тях,че достойно са изпълнили дълга си и са помогнали на момичето!
Коментиран от #8
13:42 03.08.2026
3 С извинение към доктора на снимката
13:43 03.08.2026
4 При
13:45 03.08.2026
5 1488
До коментар #1 от "Сила":всички сме българи батко
Коментиран от #7
13:50 03.08.2026
6 kоkорчо 💋🍌
всяка циганка с чаве
13:51 03.08.2026
7 Сила
До коментар #5 от "1488":За жалост , да ....🥹
13:54 03.08.2026
8 Сила
До коментар #2 от "Роза":Момичето ...!!!???!!!???
На 26 , от Омуртаг ....сигурно вече е баба с внучета !?!🧕
13:56 03.08.2026