Хирурзи от Търговище премахнаха 600-грамов тумор, 26-годишната пациентка се възстановява

Хирурзи от Търговище премахнаха 600-грамов тумор от 26-годишна пациентка. След отстраняването на образуванието, с размери 35 на 20 сантиметра, пациентката се възстановява за часове. Операцията е извършена в Хирургичното отделение на филиала на Многопрофилната болница за активно лечение - Попово в областния град, съобщиха от ръководството на здравното заведение.

По-малко от денонощие след сложната интервенция пациентката вече се движи. Младата жена е от Омуртаг и до момента не е имала оплаквания и болки. Майка ѝ забелязала подутина в лявата част на корема и така се стегнало до ехографски преглед. Насочена е към Търговище, където лекарите установили, че става дума за туморна формация с внушителни размери на труднодостъпно място.

„Местоположението беше много сложно, защото имаше риск да влезе към гръдния кош и да се получат усложнения към белите дробове, както и към корема и бъбрека. Разбира се, беше опасно за кръвоснабдяването. Трябваше да направим дисекция на гръдния кош, стигайки до тазобедрената става“, обясни хирургът д-р Ахмад Тайфур, който заедно с д-р Добрин Папуров и д-р Веселин Цанков е част от екипа, извършил операцията.

Лекарите са оперирали в продължение на час и половина. Успели са да премахнат тумора радикално от основата му като една цяла формация, а не на части, което е по-безопасно за пациента, обясниха от болницата.

„След отстраняването на тумора, възстановихме анатомично предната коремната стена и това ни помага с по-бързото възстановяване на пациентката. Направихме и локален блокаж на нервите, които минават оттам, в резултат на което буквално на следващия ден след операцията тя вече можеше да се движи и да се храни. Няма я и болката, която обикновено се очаква при такава тежка интервенция в гръдния кош“, коментира д-р Тайфур.

За БТА от ръководството на болницата допълниха, че във филиала в Търговище здравното заведение разполага общо 31 легла в трите отделения: хирургично, ортопедично и реанимационно.