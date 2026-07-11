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Взрив на "Легионерска болест" в десетки сгради в Ню Йорк

Взрив на "Легионерска болест" в десетки сгради в Ню Йорк

11 Юли, 2026 07:05, обновена 11 Юли, 2026 07:08 1 337 9

  • легионерска болест-
  • манхатън-
  • сащ

Здравните власти в Манхатън откриха опасната бактерия в охладителните кули на 31 емблематични сгради.

Взрив на "Легионерска болест" в десетки сгради в Ню Йорк - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Департаментът по здравеопазване на Ню Йорк обяви тревожни резултати от масови проверки в елитния район Горен Ийст Сайд в Манхатън, където десетки сгради дадоха положителни проби за бактерията Легионела.

Официалният списък включва 31 локации, сред които е и световноизвестният музей „Гугенхайм“.

Разследването на епидемичния взрив започна след регистрирането на 46 случая на заразени с тежката форма на пневмония, като 22 души остават хоспитализирани в критично състояние.

Здравният комисар на града увери чрез местните медии NBC New York и CBS New York, че градската водопроводна мрежа е напълно безопасна за пиене и готвене.

Заразата се разпространява чрез вдишване на микроскопични водни капчици (водна мъгла), изхвърляни от климатичните охладителни кули по покривите на зданията.

На собствениците на засегнатите имоти е наредено незабавно да извършат пълна дезинфекция.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗА ТАЗИ БОЛЕСТ

    10 2 Отговор
    Има ли ваксина на Файзер.

    Коментиран от #3

    07:15 11.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор
    Има хора, работещи постоянно в такава среда!

    07:39 11.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 военен неможач

    4 0 Отговор
    Ех, Путин, Путин!, А може биХаменей или Зеленски?

    08:00 11.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 САЩ без работа

    2 1 Отговор
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