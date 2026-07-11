Взрив на "Легионерска болест" в десетки сгради в Ню Йорк

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Департаментът по здравеопазване на Ню Йорк обяви тревожни резултати от масови проверки в елитния район Горен Ийст Сайд в Манхатън, където десетки сгради дадоха положителни проби за бактерията Легионела.

Официалният списък включва 31 локации, сред които е и световноизвестният музей „Гугенхайм“.

Разследването на епидемичния взрив започна след регистрирането на 46 случая на заразени с тежката форма на пневмония, като 22 души остават хоспитализирани в критично състояние.

Здравният комисар на града увери чрез местните медии NBC New York и CBS New York, че градската водопроводна мрежа е напълно безопасна за пиене и готвене.

Заразата се разпространява чрез вдишване на микроскопични водни капчици (водна мъгла), изхвърляни от климатичните охладителни кули по покривите на зданията.

На собствениците на засегнатите имоти е наредено незабавно да извършат пълна дезинфекция.