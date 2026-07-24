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Протест в „Бул Био“: Лош ремонт спря производството на БЦЖ ваксина

Протест в „Бул Био“: Лош ремонт спря производството на БЦЖ ваксина

24 Юли, 2026 04:57, обновена 24 Юли, 2026 05:01 909 3

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  • некачествен ремонт-
  • бул био

Работещите искат оставки заради финансов срив

Протест в „Бул Био“: Лош ремонт спря производството на БЦЖ ваксина - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служители на държавната компания за производство на ваксини и серуми „Бул Био - НЦЗПБ“ ЕАД излязоха на пореден мащабен протест в София.

Недоволството е провокирано от критичното финансово състояние на дружеството и блокираното производство на жизненоважната БЦЖ ваксина (срещу туберкулоза). Работещите блокираха движението по бул. „Янко Сакъзов“ в столицата, настоявайки за незабавната оставка на изпълнителния директор Румен Кофинов и целия Съвет на директорите.

Основната причина за спирането на производството е некачествен строително-ремонт на новата лаборатория. Проверка на Световната здравна организация (СЗО), проведена в края на март, е установила, че изградената нова поточна линия и закупените машини не покриват съвременните международни стандарти за Добра производствена практика (GMP). По думите на синдикатите от КТ „Подкрепа“, оборудването е морално остаряло, което поставя под сериозен риск износа на препарати за нуждите на УНИЦЕФ – основен клиент на дружеството. Годишно с българската БЦЖ ваксина се имунизират близо 32 милиона деца по света, предаде bTV Новините.

„Ремонтът е под всякаква критика. Новата ампулна линия, за която бяха платени огромни суми, се оказа негодна и не отговаря на изискванията на СЗО. Процесът е блокиран, а ние сме пред реална опасност да загубим пазари, градени с десетилетия“, коментираха гневни представители на КТ „Подкрепа“ по време на протестните действия, цитирани в репортажа. Синдикалистите подчертават, че ръководството умишлено е допуснало тези нарушения, докато в същото време заплатите на висококвалифицирания персонал са замразени от година и половина на нива около 1000 – 1200 лева. Сред работещите има сериозни притеснения и за скрити планове за трансфер на технологиите за производство към Турция.

Детайлният финансов анализ разкрива шокиращ срив в управлението на стратегическото държавно предприятие. Само в рамките на четири години „Бул Био“ е докарано от стабилна печалба в размер на 8 милиона лева през 2021 г. до бързо прогресиращ финансов колапс – дружеството затваря финансовата 2025 г. със загуба от над 572 000 лева. Въпреки прогресивното затъване на фирмата, за възнаграждения на членовете на борда на директорите се отделят стотици хиляди лева годишно под формата на бонуси и заплати, съобщава в свой анализ здравният портал Clinica.bg. Синдикатите допълват, че липсата на оборотни средства вече застрашава доставката на суровини и за други жизненоважни серуми.

От Министерството на здравеопазването обявиха, че вътрешният одит вече е констатирал редица сериозни нарушения в дружеството. Резултатите от проверките, засягащи финансовото състояние и ремонтите, са официално изпратени към Националната полиция. Здравният министър Катя Ивкова пое ангажимент, че ведомството подготвя спешен оздравителен план за финансово стабилизиране на предприятието с цел да се гарантира възобновяването на производството на ваксини, предава Mediapool.bg.


България
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