Първата ваксина против ХИВ започва да се използва във Великобритания

Националната здравна служба на Англия (NHS) подготвя внедряването на новаторска инжекционна терапия, която предотвратява заразяване с вируса на човешкия имунен дефицит (ХИВ) с почти пълна ефективност. Това решение, одобрено от Националния институт за високи постижения в здравеопазването и грижите (NICE), се разглежда като ключов пробив в глобалната борба срещу ХИВ и СПИН.

Препаратът, известен под търговското име каботегравир (CAB-LA), представлява дългодействаща инжекция, която се прилага веднъж на всеки два месеца и блокира специфичен ензим, необходим на вируса за размножаване в човешкото тяло. По този начин, дори при експозиция на вируса, ХИВ не може да се интегрира и развие в клетките на организма.

Според данни от клинични проучвания, публикувани в The Lancet Infectious Diseases и потвърдени от Световната здравна организация (СЗО), ефективността на каботегравир за предотвратяване на ХИВ инфекция надхвърля 99%, което я прави по-надеждна от стандартната перорална профилактика (PrEP).

Новата терапия ще бъде достъпна в рамките на няколко месеца в клиниките по сексуално здраве в Англия и Уелс, като в първия етап се очаква да се предлага на около 1000 души годишно. Приоритет ще бъде даден на пациенти, които не могат да приемат PrEP таблетки — поради медицински състояния, проблеми с преглъщането или нежелани лекарствени реакции.

„Това е наистина преломен момент в превенцията на ХИВ“, коментира министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг, цитиран от BBC News. „За хората, които не могат да използват други средства за защита, тази инжекция е надежда и нов шанс за пълноценен живот.“

Одобрението от NICE следва препоръките на Световната здравна организация, която през 2022 г. включи каботегравир в списъка си с препоръчвани антиретровирусни препарати за профилактика. В клинични изпитвания в Африка и САЩ лекарството показва значително по-добро придържане към лечението в сравнение с ежедневния прием на PrEP, особено сред жени и млади хора от рискови групи.

Според NHS, въвеждането на инжекционната профилактика е част от по-широката стратегия на Великобритания за пълно елиминиране на предаването на ХИВ до 2030 г., цел, която я поставя сред лидерите в световната инициатива на UNAIDS.

Каботегравирът ще се прилага само след консултация със специалист, а пациентите ще бъдат под медицинско наблюдение по време на терапията. В дългосрочен план здравните власти планират разширяване на достъпа и включване на по-широки групи от населението, включително хора с висок риск от инфекция, като мъже, които правят секс с мъже, и лица с множество сексуални партньори.

По данни на Обединеното кралство, броят на новите ХИВ инфекции е спаднал с над 40% за последното десетилетие, благодарение на достъпа до PrEP, ранното диагностициране и ефективната антиретровирусна терапия. Въвеждането на инжекционната профилактика се очаква да ускори този процес и да доближи страната до поставената цел — ХИВ да престане да се предава на територията ѝ в рамките на следващите пет години.