Учени с плашещо твърдение: COVID ваксините повишават риска от рак

Проучване, публикувано през 2025 г., твърди, че ваксинациите срещу COVID-19 могат да бъдат свързани с повишен риск от няколко вида рак — твърдение, което веднага предизвика критики в научната общност.
В изследването, оповестено в списание Biomarker Research, корейски учени са анализирали здравните данни на около 8,4 милиона възрастни през периода 2021–2023 г. и са открили, че лицата, получили поне една доза ваксина срещу COVID, са имали по-висока честота на заболяване с рак през следващата година в сравнение с неваксинираните. Според тях най-силен ефект е регистриран при хора над 65 години. Сред видовете рак с предполагаемо повишен риск са рак на щитовидната жлеза, стомаха, белия дроб, гърдата, простатата и колоректален карцином.
За пример, авторите съобщават увеличение на риска с 35% за рак на щитовидната жлеза и 34% за рак на стомаха, както и повишение до 53% и 68% за рак на белия дроб и простатата, съответно.
Самите автори признават, че механизмите, които биха обяснили тези асоциации, са неясни. Те предполагат, че може да става дума за имунологичен стрес, хронично възпаление или взаимодействие със спайк-протеина, чиито последици върху клетъчното регулиране все още са напълно проучени.
Отговорът на критиците
Но реакциите в научната общност бяха бързи и категорични: повечето учени определиха заключенията като предварителни и недостатъчно обосновани, с потенциал за сензация без солидна база. Критиците посочват няколко ключови слабости: липсата на контрол върху съществуващи рискови фактори (например тютюнопушене, наследственост, експозиция на канцерогени), кратката времева рамка от само една година за оценка на рака (което е твърде кратък период за онкогенеза) и рискът от „обратно причинно-следствено тълкуване“ (например хора, които са вече по-чувствителни, да се ваксинират по-скоро).
Междувременно прегледи и оценъчни анализи досега не подкрепят тезата за повишен риск от рак, свързан с COVID-ваксините. Националният онкологичен институт на САЩ и Американското онкологично общество изрично заявяват, че няма данни, които да свидетелстват за това. Освен това големи метаанализи и фармаконаблюдения на милиони ваксинирани не откриват необичайно нарастване на ракови случаи.
В контекста на индивиди, вече болни от рак, е изследвано как ваксината влияе върху имунния отговор и безопасността. Пациентите с онкологични диагнози са по-уязвими на Covid и често получават по-слаба имунна реакция след ваксинация, но досегашните данни не сочат, че ваксините ускоряват прогресията на тумори.
Този казус подчертава нуждата от много по-дългосрочни, проспективни и мултицентрови проучвания, които да коригират за рискови фактори, да оценят биомаркери и да проверят патологични образци на тъканите. Засега няма основание да се прави медицинска препоръка да се избягва ваксинация поради риск от рак, но мнозина специалисти ще следят развитието на тези твърдения и ще настояват за независим анализ и прозрачност на данните.
1 Пич
17:32 30.09.2025
2 Последния Софиянец
17:33 30.09.2025
3 Жоро
17:33 30.09.2025
4 Да,бе
Коментиран от #10
17:33 30.09.2025
8 А Боювия
17:35 30.09.2025
10 Петко
До коментар #4 от "Да,бе":50 000 бонус умрели по-обасновано ли беше?
Коментиран от #22
17:36 30.09.2025
11 Ген Мутафчийски
До коментар #9 от "Ваксата":Удари и още десет бустера.
17:36 30.09.2025
12 уточнение
17:37 30.09.2025
13 Джамбaза
Напишете Astra zeneca в Гугъл по този начин
A stra ze neca и го преведете от латински на какъвто искате език!
17:38 30.09.2025
15 Гарантирано
17:38 30.09.2025
16 Гвнерал, адмирал, доктор на. Плешивите
... Мутафчиев, доктор на плешивите науки
17:38 30.09.2025
17 мдаа
17:38 30.09.2025
18 Няма
17:39 30.09.2025
19 Боклуци
17:41 30.09.2025
20 Пълни глупости!
Това може да го измисли само някой статистик!
17:42 30.09.2025
21 др МангърOFF
17:42 30.09.2025
22 Да,бе
До коментар #10 от "Петко":Просто нямаше толкова места в болниците и затова не умряха още 50000 човека.Не,че нямаха желание да го убият.
17:43 30.09.2025
23 Истината е друга!
Не случайно се говори за пост ковиден синдром!
Всички хроници развиват такъв и то тежко!
Хората масово се ваксинираха след Ковид, но обостреният рак се дължи на вируса, не на ваксината.
За това ракът дава по ранни симптоми и се хваща по рано.
Коментиран от #27
17:48 30.09.2025
24 Да ни е честито
17:51 30.09.2025
25 Сталин
"Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."
17:52 30.09.2025
26 Бай Хюсеин
17:52 30.09.2025
27 Тъй,тъй
До коментар #23 от "Истината е друга!":Тогава неваксинираните трябваше да боледуват повече от рак,но истината е съвсем друга.Дано си ги занесат някъде тия милиарди,но ще е прецедент.
17:53 30.09.2025
29 Помните ли,
17:57 30.09.2025
30 дядото
18:02 30.09.2025
31 Какви пък ли ще са теА...?!
18:02 30.09.2025
32 Кунчо
18:06 30.09.2025
33 Тръгнал от Италия
Не знам какво се случи но има последователност и ако някой започне да разследва ще стигне до истината. Аз ваксините за няколко месеца не могат да бъдат нито ефективни нито при използването им да се избегнат странични варианти.
Познавам възрастни хора които си сложиха ваксини един почина друг живее и е здрав като вол. И това се случва при женския пол. Всеки има собствен имунитет.
18:07 30.09.2025
34 ШЕФА
18:08 30.09.2025
