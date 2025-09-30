Учени с плашещо твърдение: COVID ваксините повишават риска от рак

Проучване, публикувано през 2025 г., твърди, че ваксинациите срещу COVID-19 могат да бъдат свързани с повишен риск от няколко вида рак — твърдение, което веднага предизвика критики в научната общност.

В изследването, оповестено в списание Biomarker Research, корейски учени са анализирали здравните данни на около 8,4 милиона възрастни през периода 2021–2023 г. и са открили, че лицата, получили поне една доза ваксина срещу COVID, са имали по-висока честота на заболяване с рак през следващата година в сравнение с неваксинираните. Според тях най-силен ефект е регистриран при хора над 65 години. Сред видовете рак с предполагаемо повишен риск са рак на щитовидната жлеза, стомаха, белия дроб, гърдата, простатата и колоректален карцином.

За пример, авторите съобщават увеличение на риска с 35% за рак на щитовидната жлеза и 34% за рак на стомаха, както и повишение до 53% и 68% за рак на белия дроб и простатата, съответно.

Самите автори признават, че механизмите, които биха обяснили тези асоциации, са неясни. Те предполагат, че може да става дума за имунологичен стрес, хронично възпаление или взаимодействие със спайк-протеина, чиито последици върху клетъчното регулиране все още са напълно проучени.

Отговорът на критиците

Но реакциите в научната общност бяха бързи и категорични: повечето учени определиха заключенията като предварителни и недостатъчно обосновани, с потенциал за сензация без солидна база. Критиците посочват няколко ключови слабости: липсата на контрол върху съществуващи рискови фактори (например тютюнопушене, наследственост, експозиция на канцерогени), кратката времева рамка от само една година за оценка на рака (което е твърде кратък период за онкогенеза) и рискът от „обратно причинно-следствено тълкуване“ (например хора, които са вече по-чувствителни, да се ваксинират по-скоро).

Междувременно прегледи и оценъчни анализи досега не подкрепят тезата за повишен риск от рак, свързан с COVID-ваксините. Националният онкологичен институт на САЩ и Американското онкологично общество изрично заявяват, че няма данни, които да свидетелстват за това. Освен това големи метаанализи и фармаконаблюдения на милиони ваксинирани не откриват необичайно нарастване на ракови случаи.

В контекста на индивиди, вече болни от рак, е изследвано как ваксината влияе върху имунния отговор и безопасността. Пациентите с онкологични диагнози са по-уязвими на Covid и често получават по-слаба имунна реакция след ваксинация, но досегашните данни не сочат, че ваксините ускоряват прогресията на тумори.

Този казус подчертава нуждата от много по-дългосрочни, проспективни и мултицентрови проучвания, които да коригират за рискови фактори, да оценят биомаркери и да проверят патологични образци на тъканите. Засега няма основание да се прави медицинска препоръка да се избягва ваксинация поради риск от рак, но мнозина специалисти ще следят развитието на тези твърдения и ще настояват за независим анализ и прозрачност на данните.