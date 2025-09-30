Новини
Учени с плашещо твърдение: COVID ваксините повишават риска от рак

30 Септември, 2025 17:29 1 347 35

Най-силно това се забелязва при хората над 65-гофишна възраст, твърди проучването

Проучване, публикувано през 2025 г., твърди, че ваксинациите срещу COVID-19 могат да бъдат свързани с повишен риск от няколко вида рак — твърдение, което веднага предизвика критики в научната общност.

В изследването, оповестено в списание Biomarker Research, корейски учени са анализирали здравните данни на около 8,4 милиона възрастни през периода 2021–2023 г. и са открили, че лицата, получили поне една доза ваксина срещу COVID, са имали по-висока честота на заболяване с рак през следващата година в сравнение с неваксинираните. Според тях най-силен ефект е регистриран при хора над 65 години. Сред видовете рак с предполагаемо повишен риск са рак на щитовидната жлеза, стомаха, белия дроб, гърдата, простатата и колоректален карцином.

За пример, авторите съобщават увеличение на риска с 35% за рак на щитовидната жлеза и 34% за рак на стомаха, както и повишение до 53% и 68% за рак на белия дроб и простатата, съответно.

Самите автори признават, че механизмите, които биха обяснили тези асоциации, са неясни. Те предполагат, че може да става дума за имунологичен стрес, хронично възпаление или взаимодействие със спайк-протеина, чиито последици върху клетъчното регулиране все още са напълно проучени.

Отговорът на критиците

Но реакциите в научната общност бяха бързи и категорични: повечето учени определиха заключенията като предварителни и недостатъчно обосновани, с потенциал за сензация без солидна база. Критиците посочват няколко ключови слабости: липсата на контрол върху съществуващи рискови фактори (например тютюнопушене, наследственост, експозиция на канцерогени), кратката времева рамка от само една година за оценка на рака (което е твърде кратък период за онкогенеза) и рискът от „обратно причинно-следствено тълкуване“ (например хора, които са вече по-чувствителни, да се ваксинират по-скоро).

Междувременно прегледи и оценъчни анализи досега не подкрепят тезата за повишен риск от рак, свързан с COVID-ваксините. Националният онкологичен институт на САЩ и Американското онкологично общество изрично заявяват, че няма данни, които да свидетелстват за това. Освен това големи метаанализи и фармаконаблюдения на милиони ваксинирани не откриват необичайно нарастване на ракови случаи.

В контекста на индивиди, вече болни от рак, е изследвано как ваксината влияе върху имунния отговор и безопасността. Пациентите с онкологични диагнози са по-уязвими на Covid и често получават по-слаба имунна реакция след ваксинация, но досегашните данни не сочат, че ваксините ускоряват прогресията на тумори.

Този казус подчертава нуждата от много по-дългосрочни, проспективни и мултицентрови проучвания, които да коригират за рискови фактори, да оценят биомаркери и да проверят патологични образци на тъканите. Засега няма основание да се прави медицинска препоръка да се избягва ваксинация поради риск от рак, но мнозина специалисти ще следят развитието на тези твърдения и ще настояват за независим анализ и прозрачност на данните.


  • 1 Пич

    27 3 Отговор
    А когато трябваше , къде жмаха...???!!! Да ги фикам и учените безполезни...!!!

    17:32 30.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    20 2 Отговор
    Убиват мозъчните клетки и много инсулти

    17:33 30.09.2025

  • 3 Жоро

    33 2 Отговор
    Сега всички да заведат дела срещу всички фирми производители на ваксините. И който ги задължаваше да се ваксинират!

    17:33 30.09.2025

  • 4 Да,бе

    27 3 Отговор
    Недостатъчно обосновано и престъпно беше експериментирането с тия непроверени ваксини...Или може би това беше и целта,освен кражбата на милиарди.

    Коментиран от #10

    17:33 30.09.2025

  • 8 А Боювия

    15 2 Отговор
    щаб , начело с легионера , тръбеше , че неваксинираните яко ще мрат .

    17:35 30.09.2025

  • 10 Петко

    3 10 Отговор

    До коментар #4 от "Да,бе":

    50 000 бонус умрели по-обасновано ли беше?

    Коментиран от #22

    17:36 30.09.2025

  • 11 Ген Мутафчийски

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ваксата":

    Удари и още десет бустера.

    17:36 30.09.2025

  • 12 уточнение

    14 2 Отговор
    Критиците на това проучване са на ясла при Биг Фарма мафията.

    17:37 30.09.2025

  • 13 Джамбaза

    5 1 Отговор
    Защо се учудвате?
    Напишете Astra zeneca в Гугъл по този начин
    A stra ze neca и го преведете от латински на какъвто искате език!

    17:38 30.09.2025

  • 15 Гарантирано

    11 2 Отговор
    Те убиват

    17:38 30.09.2025

  • 16 Гвнерал, адмирал, доктор на. Плешивите

    12 3 Отговор
    Не може да бъде!
    ... Мутафчиев, доктор на плешивите науки

    17:38 30.09.2025

  • 17 мдаа

    18 2 Отговор
    TV зомбитата се набоцкаха с ковид сиропа. Не е лесно да си проcт.

    17:38 30.09.2025

  • 18 Няма

    12 0 Отговор
    А милиардите евро, къде утидоха, кой ги прибра, наказания

    17:39 30.09.2025

  • 19 Боклуци

    12 0 Отговор
    Мутафчиев затова ли каза яко ще се мре, ако не за всяване на паника има съд.

    17:41 30.09.2025

  • 20 Пълни глупости!

    2 16 Отговор
    За една година развили рак?!

    Това може да го измисли само някой статистик!

    17:42 30.09.2025

  • 21 др МангърOFF

    0 13 Отговор
    Значителна част от неваксинираните над 65 години са пукнали от ковида, и не са имали шанса да развият нито рак, нито хрема. Това са били хора със слаба имунна защита, които иначе вероятно биха заболели от нещо друго.

    17:42 30.09.2025

  • 22 Да,бе

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Петко":

    Просто нямаше толкова места в болниците и затова не умряха още 50000 човека.Не,че нямаха желание да го убият.

    17:43 30.09.2025

  • 23 Истината е друга!

    3 9 Отговор
    Ковид влошава всяко хроночно заболяване, а ракът е точно такова!
    Не случайно се говори за пост ковиден синдром!

    Всички хроници развиват такъв и то тежко!

    Хората масово се ваксинираха след Ковид, но обостреният рак се дължи на вируса, не на ваксината.

    За това ракът дава по ранни симптоми и се хваща по рано.

    Коментиран от #27

    17:48 30.09.2025

  • 24 Да ни е честито

    7 0 Отговор
    Ваксинирането

    17:51 30.09.2025

  • 25 Сталин

    7 0 Отговор
    В хода на Съвета по Евгенетика в рамките на СЗО през 2009 година Хенри Кисинджър каза:
    "Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."

    17:52 30.09.2025

  • 26 Бай Хюсеин

    2 0 Отговор
    Баба Рада и Игрова к@ мислят по темата,Къню мъню И Аспарух@ва.

    17:52 30.09.2025

  • 27 Тъй,тъй

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Истината е друга!":

    Тогава неваксинираните трябваше да боледуват повече от рак,но истината е съвсем друга.Дано си ги занесат някъде тия милиарди,но ще е прецедент.

    17:53 30.09.2025

  • 29 Помните ли,

    9 0 Отговор
    Тествани и безопасни.....хи хи хи

    17:57 30.09.2025

  • 30 дядото

    5 0 Отговор
    затова ли ни принуждаваха да се ваксинираме.куч ка та мър су ла направи милиарди,а ние към онкологията.пфу.

    18:02 30.09.2025

  • 31 Какви пък ли ще са теА...?!

    2 0 Отговор
    ,,Най-силно това се забелязва при хората над 65-ГОФИШНА възраст"...?!?!

    18:02 30.09.2025

  • 32 Кунчо

    3 0 Отговор
    Не мозе да баде.

    18:06 30.09.2025

  • 33 Тръгнал от Италия

    1 0 Отговор
    и удари и Испания. Италианците ходят като ненормални в Испания защото явно я харесват, А един американски корпус дислоциран за известно време в Китай беше предислоциран в Италия. И се получи някак много бързо но успях да се върна у нас.
    Не знам какво се случи но има последователност и ако някой започне да разследва ще стигне до истината. Аз ваксините за няколко месеца не могат да бъдат нито ефективни нито при използването им да се избегнат странични варианти.
    Познавам възрастни хора които си сложиха ваксини един почина друг живее и е здрав като вол. И това се случва при женския пол. Всеки има собствен имунитет.

    18:07 30.09.2025

  • 34 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Няма да слушате учените,ще слушате Фон Дер Пфайзер,Кантарджиев,Кирил Ананиев,Костадин Ангелов,Проф.Ива Христова и тн.те ви казват истината и никога ама никога не лъжат.За това ваксинирайте се срещу Ковид поне по десет пъти ! Тези хора ако така могат да се нарекат са спасението,те са ангели на медицината !

    18:08 30.09.2025

