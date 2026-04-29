Учени откриха нов генетичен механизъм, обясняващ развитието на рака

Международен екип от учени е открил механизъм, чрез който клетките могат да произвеждат белтъци, свързани с развитието на рак, предаде Синхуа, цитирайки съобщение на Еврейския университет в Йерусалим.

Според публикувано в списание Cell Reports изследване, клетките понякога „разрязват“ генетичния материал на по-малки фрагменти, като въпреки това продължават да синтезират функционални белтъци. Учените наричат процеса „разцепване на РНК“ (RNA dicing), пише БТА.

Екипът се е фокусирал върху гена JAK1, който участва в контрола на клетъчния растеж и сигнализацията в организма. В нормални условия той регулира деленето на клетките, но при определени промени може да допринесе за развитие на туморни процеси.

Изследването показва, че JAK1 може да създава по-къса версия на своя белтък, която остава активна, но може да стимулира неконтролиран растеж на клетките - ключов фактор за образуване на рак.

Учените установяват още, че определени генетични мутации могат да засилят производството на тази зловредна версия, като същевременно намаляват защитната форма на белтъка, което може да обясни различията в агресивността на някои видове рак.

Според авторите на изследването откритието може да допринесе за разработването на по-прецизни терапии, насочени към пациенти с подобни генетични изменения, които биха могли да реагират по-добре на лекарства, блокиращи този процес, пише още Синхуа.