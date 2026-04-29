Новини
Здраве »
Медицина »
Учени откриха нов генетичен механизъм, обясняващ развитието на рака

29 Април, 2026 18:58 1 019 0

  • наука-
  • медицина-
  • рак-
  • тумор-
  • гени-
  • развитие-
  • риск

Изследването се фокусира върху специфичен ген, участващ в контрола на растежа на клетките

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Международен екип от учени е открил механизъм, чрез който клетките могат да произвеждат белтъци, свързани с развитието на рак, предаде Синхуа, цитирайки съобщение на Еврейския университет в Йерусалим.

Според публикувано в списание Cell Reports изследване, клетките понякога „разрязват“ генетичния материал на по-малки фрагменти, като въпреки това продължават да синтезират функционални белтъци. Учените наричат процеса „разцепване на РНК“ (RNA dicing), пише БТА.

Екипът се е фокусирал върху гена JAK1, който участва в контрола на клетъчния растеж и сигнализацията в организма. В нормални условия той регулира деленето на клетките, но при определени промени може да допринесе за развитие на туморни процеси.

Изследването показва, че JAK1 може да създава по-къса версия на своя белтък, която остава активна, но може да стимулира неконтролиран растеж на клетките - ключов фактор за образуване на рак.

Учените установяват още, че определени генетични мутации могат да засилят производството на тази зловредна версия, като същевременно намаляват защитната форма на белтъка, което може да обясни различията в агресивността на някои видове рак.

Според авторите на изследването откритието може да допринесе за разработването на по-прецизни терапии, насочени към пациенти с подобни генетични изменения, които биха могли да реагират по-добре на лекарства, блокиращи този процес, пише още Синхуа.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ