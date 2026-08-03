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Министър Шишков: Ремонтът на Дюлинския проход ще бъде завършен до края на годината

Министър Шишков: Ремонтът на Дюлинския проход ще бъде завършен до края на годината

3 Август, 2026 14:10 720 3

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След края на летния сезон – в края на септември или началото на октомври – строителните фирми ще влязат и ще започне основният ремонт на участъка от околовръстния път на Бургас до Дюлинския проход, каза още регионалният министър

Министър Шишков: Ремонтът на Дюлинския проход ще бъде завършен до края на годината - 1
Снимка: МРРБ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След края на летния сезон – в края на септември или началото на октомври – строителните фирми ще влязат и ще започне основният ремонт на участъка от околовръстния път на Бургас до Дюлинския проход. Това каза пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, цитиран от bTV.

"Днес сме тук, защото един инфраструктурен обект, който преди 3 години и половина намери своето начало като възлагане на проектиране (2023 г.) и измъчи всички в региона. Имаше и протести за състоянието на пътя. Хубавата новина е, че в рамките на тези два месеца успяхме да извадим разрешението за строеж", каза още той.

"Дюлинският проход, който също създаде сериозни затруднения, ще бъде завършен до края на годината. Там също имаше проблем с проекта. Виждате, че само за два месеца успяхме да осигурим необходимата документация, да дадем фронт за работа и да започне възстановяването на тази инфраструктура, която е в изключително лошо състояние“, каза още регионалният министър.

Относно състоянието на пътната отсечка, която свързва Ямбол и Средец, за която протестираха в село Светлина, министърът обясни, че се предвижда до около месец този път да бъде ремонтиран частично. Той обясни, че май месец вече е имало ремонт.


България
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  • 1 Лост

    4 0 Отговор
    Няма да могат да го свършат.После ще се оправдават с лошите метеорологични условия през есента и зимата.

    14:19 03.08.2026

  • 2 Регионален щурец

    2 0 Отговор
    Тоя път е от 30 години разбит, няколко пъти го кърпиха тук таме и това беше.

    15:21 03.08.2026

  • 3 Гербавите

    2 0 Отговор
    Много пари изкрадоха там ей, то не бяха наши и ваши фирми, то си беше чудо

    15:27 03.08.2026

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