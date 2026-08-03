Експертни съвети за правилен избор и безопасен монтаж на теглич

За много шофьори идеята за закупуване и поставяне на теглич изглежда като елементарна задача – избиране на кука, фиксиране на няколко болта към шасито, свързване на буксата и тръгване на път. Автомобилните експерти обаче предупреждават, че зад този наглед прост процес стоят редица технически нюанси, свързани с електронни модули, сертификация и специфики в конструкцията на конкретния модел.

Основният стимул за подобна модификация почти винаги е хроничната липса на достатъчно обем в багажното отделение. Независимо дали става въпрос за транспортиране на строителни материали, превозване на градинска техника, офроуд мотоциклети, каравани или лодки, нуждите на шофьорите често надхвърлят фабричния капацитет на превозното средство. Тъй като повечето съвременни автомобили не излизат от завода с монтиран аксесоар, пазарът предлага богато разнообразие от следпродажбени решения.

Пазарът предлага три основни конструктивни варианта. Първият е традиционният модел на болтове с демонтируема кука, който остава най-популярен и заема близо 80% от инсталациите поради отличния си баланс между цена и здравина. Вторият е системата от тип „американски квадрат“, отличаваща се с по-добра естетика, но и по-висока цена. Третата опция включва механизми за бързо сваляне с заключващ патрон, които не изискват никакви инструменти за демонтаж. Експертите съветват винаги да се избира устройство с превантивен резерв спрямо планираното натоварване. За „златна среда“ се приема конфигурация, издържаща около 100 кг вертикално натоварване върху ябълката и възможност за теглене на композиция с тегло до 1.5 тона.

От гледна точка на механичната издръжливост съвременните сертифицирани тегличи от утвърдени европейски производители като Steinhof, Imiola или Galia демонстрират изключителна надеждност. Случаите на деформация на метала или дефекти по рамката са изключителна рядкост. Основната уязвимост остава в електрическата част – окисление на контактите, изгаряне на предпазители или дефекти в управлението. При професионален монтаж тези рискове се покриват от съответната гаранция.

Монтажът на теглич е строго индивидуален спрямо марката, модела, годината на производство и типа каросерия. Важно е да се има предвид, че при определени автомобили – включително някои нови електрически модели или превозни средства, претърпели специфични модификации като инсталиране на газова уредба на мястото на резервната гума – фабрично не е предвидена възможност за подобно теглително оборудване.

Докато физическото закрепване на теглича е възможно за по-сръчните любители, то намесата в електрическата система на автомобила твърдо трябва да се повери на специалисти. Съвременните коли изискват използването на специален релеен блок (съгласуващ модул), който предотвратява грешки в бордовия компютър и осветителната инсталация. Използването на сертифицирани компоненти е задължително изискване, тъй като реномираните сервизи отказват монтаж на оборудване без съответната документация или компоненти втора употреба.

Поддръжката на самото устройство е минимална и се свежда до периодичен преглед на затягането на крепежните елементи и проверката на светлинните сигнали на ремаркето. Шофьорите обаче не трябва да забравят промяната в поведението на автомобила на пътя – спирачният път се удължава значително, а законовата максимално разрешена скорост при теглене на ремарке е ограничена до 90 км/ч по магистрални отсечки и 70 км/ч по останалата пътна мрежа.