Извадиха тумор голям като пъпеш от корема на жена в Бургас

17 Февруари, 2026 12:36 839 5

По време на операцията лекарите успяват да отстранят изцяло образованието

Извадиха тумор голям като пъпеш от корема на жена в Бургас - 1
Снимка: УМБАЛ Бургас
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Екип на УМБАЛ Бургас отстрани тумор с големината на пъпеш и тегло 2 килограма от корема на 60-годишна бургазлийка. Жената не подозирала за съществуването му – смятала, че качва килограми, защото не се ограничава в храненето. Сложната операция е извършена във Второ хирургично отделение, съобщи за БНТ началникът му д-р Васил Керанов.

Случаят е предизвикателство за лекарите още от самото начало. Жената е приета в отделението с болки в корема. Първоначалната диагноза е възпален апендикс, защото болката е долу вдясно и произходът ѝ трудно може да бъде установен. Но при обстоен преглед тази версия е отхвърлена. „Още с пипането на корема се усъмних, че става въпрос за тумор. Извиках и д-р Борислав Иванов, той потвърди моето съмнение“, разказа д-р Борислав Пенев, лекар във Втора хирургия. По спешност е направен скенер, който наистина показва туморна формация в малкия таз, най-вероятно с гинекологичен произход.

Двамата решават да оперират, защото операцията е наложителна - заради големия размер на тумора, риска от притискане на вътрешни органи и сериозни усложнения. При извършването на интервенцията се потвърждава първоначалната хипотеза – туморът идва от десния яйчник. Извикан е консултант – акушер-гинеколог.

По време на операцията лекарите успяват да отстранят изцяло образованието. Интервенцията преминава успешно, без усложнения, а пациентката е изписана и се възстановява у дома. Хистологията показва, че туморът е доброкачествен.

Специалистите хирурзи подчертават, че е важно хората да търсят медицинска помощ при трайна промяна в тялото си, дори когато тя изглежда безобидна. Ранната диагностика значително улеснява лечението и намалява риска от усложнения. А за жените е важно редовно да посещават гинеколог, независимо че вече не са в репродуктивна възраст.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ганчо

    12 0 Отговор
    Дано се оправи жената, да е жива и здрава да продължи живота си. На честен ционист да с3 случи същото и да не се оправи никой път.

    Коментиран от #3

    12:40 17.02.2026

  • 2 Колко

    8 1 Отговор
    години не е ходила на гинеколог и колко кила е била ?

    12:42 17.02.2026

  • 3 „Ганчев”

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганчо":

    НА НЕГО МУ Е МЕЖДУ.... L👂R👂...

    12:51 17.02.2026

  • 4 питам

    5 7 Отговор
    Алоууууу! Къде остана лекарската тайна???????

    12:53 17.02.2026

  • 5 Гаварит Мелмак

    0 0 Отговор
    Е кво е чакала досега, на бебе ламичка ли да стане?

    13:44 17.02.2026