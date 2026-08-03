Бруно Гимараеш настоява за трансфер в Арсенал: Бразилската звезда на Нюкасъл пред решителен разговор

Бруно Гимараеш, ключовият халф на Нюкасъл Юнайтед, е твърдо решен да напусне „свраките“ и да облече екипа на Арсенал още това лято. Според източници, близки до клуба, южноамериканецът е предприел категорични стъпки, за да ускори преминаването си при „артилеристите“.

Докато Нюкасъл се готви за предсезонния си лагер в испанския курорт Ла Манга, Гимараеш е планирал да използва престоя, за да поиска официално трансфер. Очаква се той да проведе съдбоносен разговор с новия мениджър Матиас Яйсле и спортния директор Рос Уилсън, като целта му е да убеди ръководството да уважи желанието му за промяна.

Арсенал отдавна следи ситуацията около 28-годишния полузащитник и е готов да направи сериозна оферта. След като клубът от Северен Лондон вече предприе конкретни действия за привличането му, сега топката е в ръцете на Гимараеш и ръководството на Нюкасъл.

Желанието на Гимараеш да напусне „Сейнт Джеймсис Парк“ не е случайно. След като мениджърът Еди Хау и ключови фигури като Антъни Гордън и Сандро Тонали напуснаха клуба, бразилецът усеща, че е настъпил моментът за ново предизвикателство. Въпреки че договорът му с Нюкасъл е до 2029 година, Гимараеш е решен да поеме по нов път.