САЩ одобриха ново лекарство срещу рак на панкреаса

Американската Агенция по храните и лекарствата (FDA) одобри новото лекарство daraxonrasib, което ще се продава под търговското име Rasonque, за лечение на възрастни пациенти с метастатичен аденокарцином на панкреаса. Решението беше обявено на 26 август 2026 г.

Терапията е предназначена за пациенти, които вече са получили поне едно системно лечение, както и за хора, които не са подходящи за комбинирана системна терапия. Лекарството се приема веднъж дневно под формата на таблетка.

Daraxonrasib атакува белтъците от семейството RAS, които играят ключова роля в растежа на голяма част от туморите на панкреаса. Мутации в RAS, най-често в гена KRAS, се откриват при повече от 90% от случаите на панкреатичен аденокарцином.

Одобрението се основава на резултатите от международното клинично изпитване фаза 3 RASolute 302, в което са участвали 500 пациенти с метастатичен рак на панкреаса, чието заболяване е прогресирало след предходно лечение. Участниците са получавали или daraxonrasib, или стандартна химиотерапия по избор на лекуващия лекар.

Резултатите показват значително подобрение на преживяемостта. Пациентите, лекувани с daraxonrasib, са имали медиана на общата преживяемост от 13,2 месеца, спрямо 6,7 месеца при стандартната химиотерапия. Новото лечение е намалило риска от смърт с около 60%, съобщават Revolution Medicines и медицинските центрове, участвали в изпитването.

Това не означава, че лекарството лекува окончателно заболяването. Специалистите подчертават, че става дума за значимо удължаване на живота и забавяне на прогресията при пациенти с напреднал рак, при които терапевтичните възможности досега бяха ограничени.

Изпитването отчита и по-добро запазване на качеството на живот в сравнение с химиотерапията. Сред наблюдаваните нежелани реакции са кожни обриви, гадене, умора и стомашно-чревни оплаквания.

Новата терапия се определя като важна стъпка и по друга причина. В продължение на десетилетия RAS белтъците се смятаха за изключително трудна мишена за лекарствата. Daraxonrasib е първата одобрена терапия, която широко атакува активната RAS сигнализация при рак на панкреаса.