Плашещо проучване: Алкохолът е свързан с двойно повече случаи на смърт от рак

Смъртните случаи от рак в САЩ, свързвани с употребата на алкохол, са се увеличили повече от два пъти за малко над три десетилетия, показва ново проучване на изследователи от Sylvester Comprehensive Cancer Center към Университета на Маями.

Според анализа броят на тези смъртни случаи е нараснал от 11 361 през 1990 г. до 23 126 през 2023 г.

Резултатите са публикувани в The Lancet Regional Health – Americas и са представени на годишната среща на Американското дружество по клинична онкология в Чикаго. Учените са анализирали повече от 30 години данни от проекта Global Burden of Disease.

Алкохолът отдавна е класифициран от Международната агенция за изследване на рака като канцероген от група 1, но обществената информираност за връзката му с различни видове рак остава ограничена.

„Най-изненадваща беше широчината на потенциалното влияние на алкохола върху различни онкологични заболявания“, коментира д-р Чинмай Джани, един от водещите автори на изследването и специалист по хематология и онкология.

Връзката между алкохола и рака на черния дроб е сравнително добре позната, но влиянието му върху риска от рак на дебелото и правото черво, хранопровода, гърдата, панкреаса и простатата е по-слабо разпознавано от широката публика.

Най-голяма обща тежест от свързаните с алкохола онкологични смъртни случаи се наблюдава при мъжете и по-възрастните хора.

При по-възрастните мъже ракът на черния дроб е водещата причина за смъртност, приписвана на употребата на алкохол, следван от рак на хранопровода и колоректален рак.

При жените ракът на гърдата е водещата причина за смъртни случаи от рак, свързвани с алкохол.

Особено внимание учените обръщат на хората между 20 и 54 години. В тази възрастова група колоректалният рак е водещата причина за свързана с алкохола онкологична смърт при мъжете и втората по честота при жените, като изпреварва рака на черния дроб и при двата пола.

Авторите подчертават, че резултатите имат важно значение за профилактиката, тъй като алкохолът е променим рисков фактор.

Към момента не е установено минимално количество алкохол, което може да бъде определено като напълно безопасно по отношение на риска от рак. Затова намаляването на консумацията може да бъде част от дългосрочна стратегия за ограничаване на онкологичния риск.

Изследователите уточняват, че проучването се основава на национални статистически данни и не проследява индивидуалните навици на всеки участник. Поради това резултатите показват силна връзка между употребата на алкохол и смъртността от рак, но не могат сами по себе си да докажат директна причинно-следствена връзка при всеки отделен случай.

„Рискът, свързан с алкохола, не се ограничава до едно заболяване или до една група хора“, посочва д-р Джилберто Лопес, старши автор на изследването и ръководител на отделението по медицинска онкология в Miller School of Medicine.

По думите му по-добрата информираност може да помогне на хората да вземат по-осъзнати решения за употребата на алкохол като част от общата профилактика на рака.