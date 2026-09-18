20 жени във Великобритания с ненужна мастектомия заради рак

Двадесет жени са били подложени на ненужна мастектомия по време на лечение от рак в болничен тръст на британската Национална здравна служба NHS в Североизточна Англия, съобщи BBC. Случаят засяга County Durham and Darlington Foundation Trust (CDDFT), който е признал, че операциите по премахване на гърда в тези случаи не са били медицински необходими.

По данни на BBC пациентките са част от по-широк преглед на грижите в специализираната структура за лечение на рак на гърдата, където са установени и други случаи на вреда за пациенти. Разследваните проблеми включват също забавени диагнози, повторни операции и практики, които не са отговаряли на препоръките за добра медицинска практика.

Какво е потвърдено досега

CDDFT е потвърдил пред BBC, че 20 пациентки са били лекувани с ненужна мастектомия. Медията съобщава още, че тръстът преглежда случаи от януари 2023 г. до февруари 2025 г., както и сигнали от стотици бивши пациенти, потърсили специална линия за помощ.

В публикацията се посочва, че прегледът е обхванал и практика при операции за рак на гърдата, която според експерти е довела до по-висок от очакваното брой повторни интервенции. BBC цитира и твърдения, че част от процедурите са били извършвани твърде бързо или без достатъчно основания.

Как реагира NHS тръстът

Според BBC болницата е признала пропуските и е започнала вътрешна проверка. Засегнатите пациентки са получили информация за възможността да се свържат със специален екип за подкрепа, а тръстът е оставил отворена и телефонна линия за хора с опасения относно лечението им.

Към този момент няма данни британските власти да са обявили наказателни действия. Възможно е в следващите дни да станат известни повече подробности за обхвата на пропуските, броя на засегнатите пациенти и резултатите от вътрешната проверка.

Контекст

Случаят идва на фона на по-широк дебат за качеството и еднаквия достъп до лечение на рак на гърдата в различните части на Англия. Последните национални доклади за онкологичните грижи показват, че повторните операции и вариациите в хирургичната практика остават сред проблемите в системата.

Мастектомията е една от основните хирургични процедури при рак на гърдата, но прилагането ѝ трябва да се основава на ясни медицински показания и индивидуална оценка на случая. Именно затова признанието за ненужни операции предизвиква силен обществен отзвук във Великобритания.

Източници: BBC News, NHS, County Durham and Darlington Foundation Trust