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20 жени във Великобритания с ненужна мастектомия заради рак
  Тема: Известни личности

20 жени във Великобритания с ненужна мастектомия заради рак

18 Септември, 2026 12:46, обновена 18 Септември, 2026 13:12 652 5

  • рак на гърдата-
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  • пациентска безопасност

NHS trust в Североизточна Англия призна, че операции по премахване на гърда са били извършени без медицинска необходимост

20 жени във Великобритания с ненужна мастектомия заради рак - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двадесет жени са били подложени на ненужна мастектомия по време на лечение от рак в болничен тръст на британската Национална здравна служба NHS в Североизточна Англия, съобщи BBC. Случаят засяга County Durham and Darlington Foundation Trust (CDDFT), който е признал, че операциите по премахване на гърда в тези случаи не са били медицински необходими.

По данни на BBC пациентките са част от по-широк преглед на грижите в специализираната структура за лечение на рак на гърдата, където са установени и други случаи на вреда за пациенти. Разследваните проблеми включват също забавени диагнози, повторни операции и практики, които не са отговаряли на препоръките за добра медицинска практика.

Какво е потвърдено досега

CDDFT е потвърдил пред BBC, че 20 пациентки са били лекувани с ненужна мастектомия. Медията съобщава още, че тръстът преглежда случаи от януари 2023 г. до февруари 2025 г., както и сигнали от стотици бивши пациенти, потърсили специална линия за помощ.

В публикацията се посочва, че прегледът е обхванал и практика при операции за рак на гърдата, която според експерти е довела до по-висок от очакваното брой повторни интервенции. BBC цитира и твърдения, че част от процедурите са били извършвани твърде бързо или без достатъчно основания.

Как реагира NHS тръстът

Според BBC болницата е признала пропуските и е започнала вътрешна проверка. Засегнатите пациентки са получили информация за възможността да се свържат със специален екип за подкрепа, а тръстът е оставил отворена и телефонна линия за хора с опасения относно лечението им.

Към този момент няма данни британските власти да са обявили наказателни действия. Възможно е в следващите дни да станат известни повече подробности за обхвата на пропуските, броя на засегнатите пациенти и резултатите от вътрешната проверка.

Контекст

Случаят идва на фона на по-широк дебат за качеството и еднаквия достъп до лечение на рак на гърдата в различните части на Англия. Последните национални доклади за онкологичните грижи показват, че повторните операции и вариациите в хирургичната практика остават сред проблемите в системата.

Мастектомията е една от основните хирургични процедури при рак на гърдата, но прилагането ѝ трябва да се основава на ясни медицински показания и индивидуална оценка на случая. Именно затова признанието за ненужни операции предизвиква силен обществен отзвук във Великобритания.

Източници: BBC News, NHS, County Durham and Darlington Foundation Trust


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 др Гей Билтс

    4 1 Отговор
    В България са 20 с ненужна мастектомия ама на ден.

    12:54 18.09.2026

  • 2 Галина Колева

    3 1 Отговор
    В България т.н.акции за склиринг на рак на гърдата в голяма степен са лов на жертви....

    Коментиран от #3

    13:04 18.09.2026

  • 3 Ужас(истински)

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Галина Колева":

    Не склиринг, а скрининг..,.А и да ти кажа, при доказан рак е по -добре да живее жената с една гърда до старини, от колкото да умре от уж щадящи операции, химио- и лъчетерапия, разпространение в костите и другаде след четири години, особено, ако е на 40.. Пиша го от позицията на преживял го, като семейна трагедия!

    13:49 18.09.2026

  • 4 Това е

    0 0 Отговор
    много гадно

    14:05 18.09.2026

  • 5 Никой

    0 0 Отговор
    В България всеки трети пенсионер с по един или два стенда .

    14:31 18.09.2026