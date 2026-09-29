Венци Стефанов отговори на Илиян Филипов: Ако не знае какво е SOS в живота, да ми се обади

Президентът на Славия - Венцеслав Стефанов излезе с отговор към собственика на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов. По-рано босът на "канарчетата" написа във "Фейсбук", че може да предложи на Стефанов хубави места в Лондон, ако някога реши да посети столицата на Великобритания.

"Бил съм в казармата и знам отлично какво значи "Ес-О-Ес" при радиотелеграфията, но искам да попитам дали Илиян Филипов знае какво значи "Ес-О-Ес" в живота. Ако не знае, нека ми се обади, ще му разясня. Кристиян Балов играе в Цървена звезда. Ако Асен Чандъров бъде трансфериран в такъв клуб от Ботев (Пловдив), това ще означава, че сме кацнали на обратната страна на Луната. Пак казвам - ако не знае какво е "Ес-О-Ес", да се обади да му го разтълкувам", заяви президентът на "белите" пред Sportal.bg.