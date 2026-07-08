На всеки 10 секунди в света умира дете, било то от глад или от неговите последици

Близо 160 милиона деца по света са изостанали в растежа поради глад. Също така, на всеки 10 секунди едно дете умира някъде от глад или неговите последици.

„На всеки 10 секунди някъде по света умира дете, било то от глад, било то от неговите последици – болести, свързани с глада. Това се равнява на 3 милиона живота годишно – много трагична цифра. Към миналата година 160 милиона деца по света са страдали от изостаналост в растежа“, посочват от световни организации.

Ако едно дете е недохранено през първите години от живота си, щетите върху физическото му развитие и когнитивните му способности са непоправими в по-късен етап от живота.

В същото време е постигнат напредък по някои здравни показатели, свързани с храненето, от Целите за устойчиво развитие (ЦУР). По този начин се наблюдава стабилна положителна тенденция в кърменето на кърмачета до шестмесечна възраст и намаляване на честотата на хранителната анемия при момичетата и жените в детеродна възраст.

Значителен напредък е постигнат в намаляването на детската и бебешката смъртност: от 2000 до 2024 г. тя е намаляла повече от наполовина. Въпреки това, през 2025 г. тази цифра – 4,8 милиона деца не са доживели до петия си рожден ден или дете, умиращо на всеки шест секунди – остава неприемлива, а разликата между най-развитите и най-слабо развитите страни е 20 пъти или повече.