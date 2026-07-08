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На всеки 10 секунди в света умира дете, било то от глад или от неговите последици

На всеки 10 секунди в света умира дете, било то от глад или от неговите последици

8 Юли, 2026 10:21 429 6

  • деца-
  • недохранване-
  • смъртност

Близо 160 милиона деца по света са изостанали в растежа си заради глад

На всеки 10 секунди в света умира дете, било то от глад или от неговите последици - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Близо 160 милиона деца по света са изостанали в растежа поради глад. Също така, на всеки 10 секунди едно дете умира някъде от глад или неговите последици.

„На всеки 10 секунди някъде по света умира дете, било то от глад, било то от неговите последици – болести, свързани с глада. Това се равнява на 3 милиона живота годишно – много трагична цифра. Към миналата година 160 милиона деца по света са страдали от изостаналост в растежа“, посочват от световни организации.

Ако едно дете е недохранено през първите години от живота си, щетите върху физическото му развитие и когнитивните му способности са непоправими в по-късен етап от живота.

В същото време е постигнат напредък по някои здравни показатели, свързани с храненето, от Целите за устойчиво развитие (ЦУР). По този начин се наблюдава стабилна положителна тенденция в кърменето на кърмачета до шестмесечна възраст и намаляване на честотата на хранителната анемия при момичетата и жените в детеродна възраст.

Значителен напредък е постигнат в намаляването на детската и бебешката смъртност: от 2000 до 2024 г. тя е намаляла повече от наполовина. Въпреки това, през 2025 г. тази цифра – 4,8 милиона деца не са доживели до петия си рожден ден или дете, умиращо на всеки шест секунди – остава неприемлива, а разликата между най-развитите и най-слабо развитите страни е 20 пъти или повече.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    4 0 Отговор
    А колко се раждат ?
    В Африка , по конкретно ....на 10 секунди колко се раждат в Африка ??!
    А в Азия ....?!?

    10:24 08.07.2026

  • 2 за съжаление

    6 0 Отговор
    ако не се размножаваха кат хлебарки
    нямаше и да измират
    да са мислили майките дето ги снасят по 10

    10:25 08.07.2026

  • 3 Някой

    2 0 Отговор
    Това няма никакво значение за управници като Тръмп. За тях е важно да манипулират борсовите индекси, така че те и техни приближени да печелят милиарди.

    10:38 08.07.2026

  • 4 Той

    3 0 Отговор
    Всъщност това е естественото състояние на нещата - хората раждат колкото могат повече, а природата регулира - така е било хилядолетия, откакто съществува света, така е с всички животни и растения. Само цивилизованите хора от последните няколкостотин, даже 100-150 години са стигнали ниво на развитие, при което отглеждат 1-2 деца и хвърлят всичко да ги образоват.
    Когато тези цивилизовани народи започнат просто да наливат храна на нецивилизованите народи, едиственото, което се постига е още по-бързо размножаване на нецивилизованите народи, а не тяхната цивилизация. Ако целта е второто, то те нямат нужда от храна, а от образование - храната сама ще дойде после, да не кажем, че храна и сега има достатъчно - просто е достатъчно за по 1-2 деца в семейство, а не за 5.

    10:45 08.07.2026

  • 5 Пак той

    1 0 Отговор
    И тук идва да си зададем въпроса - "КОЙ има нужда от много на брой необразовани хора?" Защото с простото наливане на храна, без нужното образование, в бедните държави точно това се случва - размножават се необразовани хора. Явно някой просто има нужда от тази евтина работна ръка - например да копае минерали в кобалтовите мини в Конго.

    10:49 08.07.2026

  • 6 Някой

    0 0 Отговор
    Да ги кастрират. Помощи само след кастрация.
    По данни на ООН в Га-за умишлено са убити над 20 000 деца. И кой им търси сметката?

    11:23 08.07.2026