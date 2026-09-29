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Алберто Джилардино поема Парма до края на сезон 2026/27

Алберто Джилардино поема Парма до края на сезон 2026/27

29 Септември, 2026 18:30 382 0

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  • италиански футбол

44-годишният италианец заменя Карлос Куеста, а договорът му включва опция за още две години.

Алберто Джилардино поема Парма до края на сезон 2026/27 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Алберто Джилардино е новият старши треньор на Парма. 44-годишният италианец подписа договор до края на сезон 2026/27, който включва опция за продължаване с още две години.

Джилардино заменя Карлос Куеста, който напусна клуба след първите пет мача от сезона. Парма заема 15-о място в Серия А с четири точки.

Раздялата с Куеста беше обявена след разговори между треньора и ръководството. От клуба посочиха, че „не са налице условията, необходими за продължаване на започнатата работа“, като свързаха решението с развитието на спортния проект.

Джилардино се връща в клуба като треньор

Новият наставник има предишен период в Парма като футболист. Той е носил екипа на клуба в началото на кариерата си, преди да продължи в Милан и други италиански отбори.

Като треньор Джилардино е работил в Рецато, Про Верчели, Сиена, Дженоа и Пиза. Последният му престой беше в Пиза, преди да поеме Парма.

Като играч той е световен шампион с Италия от 2006 г. и носител на Шампионската лига с Милан.

Първият мач е срещу Интер

Очаква се дебютът на Джилардино начело на Парма да бъде при гостуването на Интер в Милано на 10 октомври. Мачът ще бъде първият след паузата за националните отбори.

Парма започна сезона с четири точки от пет срещи. Назначението на Джилардино идва след победата над Дженоа, която остана последният мач на Куеста начело на тима.

Източници: БТА, Скай Спорт


Италия
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