Явор Куюмджиев: Тези цени на горивата са заради войните в Украйна и Иран. Докато те не приключат, нищо няма да се промени

Цената на петрола днес е такава, защото се водят две войни. В едната война се затвори Ормузкият пролив и се взриви петролопровод в Саудитска Арабия, докато в другата война имаме две страни, които се състезават по разрушаването на рафинерии, което пък доведе до липсата на дизел и Русия започна да си внася дизел от Индия и Казахстан. Това заяви в ефира на Nova News бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев, цитиран от novini.bg.

Той похвали ТЕЦ-овете в България, които по думите му са започнали да горят не само въглища, но и други алтернативни горива, заради което заслужават поздравления, тъй като именно заради тях продължаваме „да функционираме“.

Относно компенсациите за гориво Куюмджиев поясни, че не съществуват мерки, които да намалят цените.

„Всички тези мерки са палиативни – няма да повлияят нито на горивата, нито на храните. Тези цени са заради двете войни. Докато не приключат, нищо няма да се промени“, подчерта той.

Допълни, че в момента нито едно правителство не е в състояние да се справи с днешната криза с горивата, освен да се раздават пари, но при условие че ги има.

„Единствената мярка, която може би проработи, е в Нидерландия, където отпуснаха стимули за придвижване без кола, и призоваха да се използва градският и междуградският транспорт“, каза той.

В заключение Явор Куюмджиев изрази очакване да се удължи дерогацията за „Лукойл“ и след 29 октомври.