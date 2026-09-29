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Явор Куюмджиев: Тези цени на горивата са заради войните в Украйна и Иран. Докато те не приключат, нищо няма да се промени

Явор Куюмджиев: Тези цени на горивата са заради войните в Украйна и Иран. Докато те не приключат, нищо няма да се промени

29 Септември, 2026 18:34 537 29

  • явор куюмджиев-
  • цени-
  • горива-
  • войни-
  • украйна-
  • иран

„Единствената мярка, която може би проработи, е в Нидерландия, където отпуснаха стимули за придвижване без кола, и призоваха да се използва градският и междуградският транспорт“, каза бившият зам.-министър на енергетиката

Явор Куюмджиев: Тези цени на горивата са заради войните в Украйна и Иран. Докато те не приключат, нищо няма да се промени - 1
Снимка: NovaNews
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цената на петрола днес е такава, защото се водят две войни. В едната война се затвори Ормузкият пролив и се взриви петролопровод в Саудитска Арабия, докато в другата война имаме две страни, които се състезават по разрушаването на рафинерии, което пък доведе до липсата на дизел и Русия започна да си внася дизел от Индия и Казахстан. Това заяви в ефира на Nova News бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев, цитиран от novini.bg.

Той похвали ТЕЦ-овете в България, които по думите му са започнали да горят не само въглища, но и други алтернативни горива, заради което заслужават поздравления, тъй като именно заради тях продължаваме „да функционираме“.
Относно компенсациите за гориво Куюмджиев поясни, че не съществуват мерки, които да намалят цените.

„Всички тези мерки са палиативни – няма да повлияят нито на горивата, нито на храните. Тези цени са заради двете войни. Докато не приключат, нищо няма да се промени“, подчерта той.
Допълни, че в момента нито едно правителство не е в състояние да се справи с днешната криза с горивата, освен да се раздават пари, но при условие че ги има.

„Единствената мярка, която може би проработи, е в Нидерландия, където отпуснаха стимули за придвижване без кола, и призоваха да се използва градският и междуградският транспорт“, каза той.

В заключение Явор Куюмджиев изрази очакване да се удължи дерогацията за „Лукойл“ и след 29 октомври.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон

    14 0 Отговор
    Добре де .Ясно е че е заради войната.Ама в Турция дизел премиум е 1,77 евро а у нас е 2,10 евро

    Коментиран от #9, #20, #27

    18:36 29.09.2026

  • 2 14/88

    7 2 Отговор
    на турски българин значи мошеник, крадец, убиец, лош човек

    Коментиран от #29

    18:40 29.09.2026

  • 3 Овчар

    12 1 Отговор
    Почна да става запазена марка на Факти да цапа ефира с най долната политическа мърша в държавата..!

    18:41 29.09.2026

  • 4 Виждали сме

    12 0 Отговор
    по-скъп петрол с по-ниски цени на колонка!

    18:42 29.09.2026

  • 5 Мара Джамбазовата Патка

    10 0 Отговор
    Абе да кажете кой провокира войната, смеете ли???

    18:43 29.09.2026

  • 6 Пасьола

    6 2 Отговор
    активизира Явор и Воеводата!

    18:43 29.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Горски

    13 1 Отговор
    Преди години при цена на петрола 130$ за барел цената на бензина беше 2.45лева.
    Сега при цена на петрола от 89$ за барел цената на бензина е ...2.68€ за литър или 5.23 лева .
    Задайте си въпроса,кому е изгодно високата цена на горивата? Проблем в кошарата НЯМА , овцата пасе където и каже властта после я доят и стрижат. Заради това веднага ще се изтърча да гласувам за Йотова! Нищо, че Мунчовците от БКП обложиха дори купоните за храна и домашната ракия, Господ да си ги прибере! Цените в ЕС нямат нищо общо с цените на петрола на пазара, ако имаха нещо общо щяха да са около 1 евро, дори под 1 евро, на 2.50 евро както е в повечето държави в ЕС държавата краде директно по над 1,50 евро през крадливи данъци и акцизи и разни спасителни измишльотини. Основният проблем с цените по бензиностанциите са картелните споразумения. Всеки ден сутринта, основните "играчи" се договарят, по колко ще продават. Как навремето Марешки продаваше горива на цени с лев по-ниски от тези на картела и пак беше на печалба?

    Коментиран от #21

    18:45 29.09.2026

  • 9 Европеец

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    Не знам как са цените на горивото в Турция, лятото бяха по-евтини от колко bg територията..... Ще кажа, че заглавието е манипулативно.... Особено сегашните високи цени се дължат на агресията на евреи и кравари срещу суверен Иран.... Войната в Украйна не е причината, защото и по време на войната през Украйна тече руски Петрол и газ, докато урсулата каза на зеленият просяк милионер да спре да подава газ и Петрол за Унгария.... По време на войната Европа си купуваше евтини руски горива докато същата фюрерка не е разпореди на колоните да спрат да купуват руски горива, а да се готвят през 2030 година да воюват с Русия..

    .

    Коментиран от #19

    18:45 29.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ДАСКАЛ

    0 0 Отговор
    В Украйна цената е като в България, може би и малко по-евтина

    18:46 29.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 да де

    5 0 Отговор
    за петрола е ясно , но на останалите горива за отопление защо надухте цените ? пак ли някаква налудничава формула за изчисление ?

    Коментиран от #14

    18:47 29.09.2026

  • 14 Кубика дърва

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "да де":

    е вързан с петрола!

    Коментиран от #15

    18:49 29.09.2026

  • 15 да де

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Кубика дърва":

    дървата от Иран ли ги доставяме

    Коментиран от #18

    18:50 29.09.2026

  • 16 ДДС

    0 2 Отговор
    акциз и данък Путин...

    18:51 29.09.2026

  • 17 Гробар

    4 0 Отговор
    Гледа те нагло, хили ти се и те лъже. Докато не му разхвърляш карантиите на уличните пс. ета.

    18:51 29.09.2026

  • 18 И петрола

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "да де":

    не е от там!

    Коментиран от #23

    18:52 29.09.2026

  • 19 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Цените в Турция винаги са по ниски отколкото у нас.Редовно ходя да зареждам оттам

    18:54 29.09.2026

  • 20 Турска комунистическа партия е социална

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    1 Соломон
    30ОТГОВОР
    Добре де .Ясно е че е заради войната.Ама в Турция дизел премиум е 1,77 евро а у нас е 2,10 евро
    -;-
    Сигурно в съседната Турция Турската комунистическа власт е на власт

    Коментиран от #25

    18:54 29.09.2026

  • 21 койдазнай

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    България трябва да осигурява пари на Русия, за да води война срещу Украйна. За това правителството на Радев е против облагането на свръхпечалбите на Лукойл и дори не допуска да се говори за това!

    18:58 29.09.2026

  • 22 яворчо

    4 0 Отговор
    а другите кражби и те ли са заради Украйна?

    18:58 29.09.2026

  • 23 да де

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "И петрола":

    така е , но пък цената на дървата не идва от световната борса

    19:03 29.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пръц

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Турска комунистическа партия е социална":

    В България Дизел V- power на Шел е 2.25€

    19:04 29.09.2026

  • 26 Емигрант

    0 3 Отговор
    Аууу как разбра бе "умнико", светкавично-бърза мисъл извади ? Той този народ вече 4 години се чуди, дори и журналята-имитации и те на "чуденка" се превърнаха ! Дайте му награда на този за "бърза мисъл", само комунист може така "светкавично" да разкрие първопричината по даден случай !

    19:08 29.09.2026

  • 27 Емигрант

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    А в Испания на румънската бензиностанция Petroprix дизелът е 1,79 € ! В България понеже сте от категория "богати" се конкурирате с най-високите цени в ЕС на франция и Италия !

    19:12 29.09.2026

  • 28 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    А бе, баба си ли лъжеш ???
    НЯКОГА ЦЕНИ в България да са били надолу ?
    Не да приключат войните, да се и претърнат, цени на горива няма да намалите

    19:24 29.09.2026

  • 29 Моля кажи коя точно е тази дума

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "14/88":

    на турски, че ИИ се затруднява да я намери.

    19:26 29.09.2026

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