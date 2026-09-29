Явор Куюмджиев: Тези цени на горивата са заради войните в Украйна и Иран. Докато те не приключат, нищо няма да се промени

Цената на петрола днес е такава, защото се водят две войни. В едната война се затвори Ормузкият пролив и се взриви петролопровод в Саудитска Арабия, докато в другата война имаме две страни, които се състезават по разрушаването на рафинерии, което пък доведе до липсата на дизел и Русия започна да си внася дизел от Индия и Казахстан. Това заяви в ефира на Nova News бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев, цитиран от novini.bg.
Той похвали ТЕЦ-овете в България, които по думите му са започнали да горят не само въглища, но и други алтернативни горива, заради което заслужават поздравления, тъй като именно заради тях продължаваме „да функционираме“.
Относно компенсациите за гориво Куюмджиев поясни, че не съществуват мерки, които да намалят цените.
„Всички тези мерки са палиативни – няма да повлияят нито на горивата, нито на храните. Тези цени са заради двете войни. Докато не приключат, нищо няма да се промени“, подчерта той.
Допълни, че в момента нито едно правителство не е в състояние да се справи с днешната криза с горивата, освен да се раздават пари, но при условие че ги има.
„Единствената мярка, която може би проработи, е в Нидерландия, където отпуснаха стимули за придвижване без кола, и призоваха да се използва градският и междуградският транспорт“, каза той.
В заключение Явор Куюмджиев изрази очакване да се удължи дерогацията за „Лукойл“ и след 29 октомври.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соломон
Коментиран от #9, #20, #27
18:36 29.09.2026
2 14/88
Коментиран от #29
18:40 29.09.2026
3 Овчар
18:41 29.09.2026
4 Виждали сме
18:42 29.09.2026
5 Мара Джамбазовата Патка
18:43 29.09.2026
6 Пасьола
18:43 29.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Горски
Сега при цена на петрола от 89$ за барел цената на бензина е ...2.68€ за литър или 5.23 лева .
Задайте си въпроса,кому е изгодно високата цена на горивата? Проблем в кошарата НЯМА , овцата пасе където и каже властта после я доят и стрижат. Заради това веднага ще се изтърча да гласувам за Йотова! Нищо, че Мунчовците от БКП обложиха дори купоните за храна и домашната ракия, Господ да си ги прибере! Цените в ЕС нямат нищо общо с цените на петрола на пазара, ако имаха нещо общо щяха да са около 1 евро, дори под 1 евро, на 2.50 евро както е в повечето държави в ЕС държавата краде директно по над 1,50 евро през крадливи данъци и акцизи и разни спасителни измишльотини. Основният проблем с цените по бензиностанциите са картелните споразумения. Всеки ден сутринта, основните "играчи" се договарят, по колко ще продават. Как навремето Марешки продаваше горива на цени с лев по-ниски от тези на картела и пак беше на печалба?
Коментиран от #21
18:45 29.09.2026
9 Европеец
До коментар #1 от "Соломон":Не знам как са цените на горивото в Турция, лятото бяха по-евтини от колко bg територията..... Ще кажа, че заглавието е манипулативно.... Особено сегашните високи цени се дължат на агресията на евреи и кравари срещу суверен Иран.... Войната в Украйна не е причината, защото и по време на войната през Украйна тече руски Петрол и газ, докато урсулата каза на зеленият просяк милионер да спре да подава газ и Петрол за Унгария.... По време на войната Европа си купуваше евтини руски горива докато същата фюрерка не е разпореди на колоните да спрат да купуват руски горива, а да се готвят през 2030 година да воюват с Русия..
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Коментиран от #19
18:45 29.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ДАСКАЛ
18:46 29.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 да де
Коментиран от #14
18:47 29.09.2026
14 Кубика дърва
До коментар #13 от "да де":е вързан с петрола!
Коментиран от #15
18:49 29.09.2026
15 да де
До коментар #14 от "Кубика дърва":дървата от Иран ли ги доставяме
Коментиран от #18
18:50 29.09.2026
16 ДДС
18:51 29.09.2026
17 Гробар
18:51 29.09.2026
18 И петрола
До коментар #15 от "да де":не е от там!
Коментиран от #23
18:52 29.09.2026
19 Соломон
До коментар #9 от "Европеец":Цените в Турция винаги са по ниски отколкото у нас.Редовно ходя да зареждам оттам
18:54 29.09.2026
20 Турска комунистическа партия е социална
До коментар #1 от "Соломон":1 Соломон
30ОТГОВОР
Добре де .Ясно е че е заради войната.Ама в Турция дизел премиум е 1,77 евро а у нас е 2,10 евро
-;-
Сигурно в съседната Турция Турската комунистическа власт е на власт
Коментиран от #25
18:54 29.09.2026
21 койдазнай
До коментар #8 от "Горски":България трябва да осигурява пари на Русия, за да води война срещу Украйна. За това правителството на Радев е против облагането на свръхпечалбите на Лукойл и дори не допуска да се говори за това!
18:58 29.09.2026
22 яворчо
18:58 29.09.2026
23 да де
До коментар #18 от "И петрола":така е , но пък цената на дървата не идва от световната борса
19:03 29.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Пръц
До коментар #20 от "Турска комунистическа партия е социална":В България Дизел V- power на Шел е 2.25€
19:04 29.09.2026
26 Емигрант
19:08 29.09.2026
27 Емигрант
До коментар #1 от "Соломон":А в Испания на румънската бензиностанция Petroprix дизелът е 1,79 € ! В България понеже сте от категория "богати" се конкурирате с най-високите цени в ЕС на франция и Италия !
19:12 29.09.2026
28 АГАТ а Кристи
НЯКОГА ЦЕНИ в България да са били надолу ?
Не да приключат войните, да се и претърнат, цени на горива няма да намалите
19:24 29.09.2026
29 Моля кажи коя точно е тази дума
До коментар #2 от "14/88":на турски, че ИИ се затруднява да я намери.
19:26 29.09.2026