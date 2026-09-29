Деси Слава се запали по алтернативни духовни практики, мечтае за тишина

Деси Слава има нетипична за една певица мечта – да прекара пет дни в пълно мълчание, далеч от телефони, разговори и ежедневния шум. Певицата споделя, че иска да опита подобно преживяване като следваща стъпка в грижата за собственото си спокойствие, пише Hotnews.bg.

Засега обаче има нещо, което я спира: притеснението да остане толкова време без връзка с малкия си син.

„Да практикувам тишина – това е едно мое много голямо желание. Според мен ще бъде нещо много уникално“, признава изпълнителката.

Тя обяснява, че все още не се чувства спокойна при мисълта пет дни да не чува детето си. Затова усамотението остава нейно желание, а не вече осъществен или окончателно насрочен план. Практиките на мълчание, към които проявява интерес, обикновено включват временно откъсване от обичайното общуване и занимания като медитация и йога.

Певицата свързва желанието си за подобна пауза с усилията да поставя личното си спокойствие на по-предно място. Тя признава, че любовните изпитания продължават да бъдат предизвикателство за нея.

„Все още не съм се научила да пазя себе си от любовните изпитания. Много работя върху това. В момента даже съм в такъв период от живота си, в който правя всичко възможно, за да се съхраня“, споделя Деси Слава. Въпреки колебанията дали успява, изпълнителката казва, че се гордее с напредъка си. Именно затова вижда в няколкото дни тишина възможна следваща крачка.

Интересът на Деси Слава към духовните практики не е нов. Тя разказва, че молитвата ѝ е помагала в трудни периоди и заема важно място в личния ѝ живот. „Молитвата за мен е нещо много силно и много ценно. Думите имат огромна сила“, казва певицата.

Изпълнителката проявява интерес и към Рейки и споделя, че е преминала две нива на обучение при жена, с която се запознала преди години в Бостън.

Деси Слава разказва и за случай след стоматологична манипулация, когато се чувствала зле и се притеснявала дали ще може да пее на предстоящо участие. Тогава се обръща за помощ към своята позната, която я напътства как да практикува Рейки от хотелската си стая.

„Цялата се бях издула. Такава силна упойка ми удариха, че имах чувството, че половината ми глава я нямаше. Спомням си, че всичко ми беше подуто, а вечерта трябваше да пея. Имам чувството, че мозъкът ми беше в упойка. Обадих се на тази жена и тя ми даде насоки, докато бях в хотела си. Каза ми да се отпусна, да съм с отворени крака и ръце, за да мога да приемам енергия. Без да разбера, съм заспала. След 1-2 часа се събудих и все едно не бях ходила на зъболекар. Това беше чудо“, разказва певицата за плашещото преживяване, което завършва щастливо.