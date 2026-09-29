Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Деси Слава се запали по алтернативни духовни практики, мечтае за тишина

Деси Слава се запали по алтернативни духовни практики, мечтае за тишина

29 Септември, 2026 18:27 509 13

  • деси слава-
  • певица-
  • поп фолк-
  • духовни практики-
  • тишина-
  • мечта

Певицата сподели, че най-голямата ѝ мечта е да прекара близо седмица в пълна тишина

Деси Слава се запали по алтернативни духовни практики, мечтае за тишина - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Деси Слава има нетипична за една певица мечта – да прекара пет дни в пълно мълчание, далеч от телефони, разговори и ежедневния шум. Певицата споделя, че иска да опита подобно преживяване като следваща стъпка в грижата за собственото си спокойствие, пише Hotnews.bg.

Засега обаче има нещо, което я спира: притеснението да остане толкова време без връзка с малкия си син.

„Да практикувам тишина – това е едно мое много голямо желание. Според мен ще бъде нещо много уникално“, признава изпълнителката.

Тя обяснява, че все още не се чувства спокойна при мисълта пет дни да не чува детето си. Затова усамотението остава нейно желание, а не вече осъществен или окончателно насрочен план. Практиките на мълчание, към които проявява интерес, обикновено включват временно откъсване от обичайното общуване и занимания като медитация и йога.

Певицата свързва желанието си за подобна пауза с усилията да поставя личното си спокойствие на по-предно място. Тя признава, че любовните изпитания продължават да бъдат предизвикателство за нея.

„Все още не съм се научила да пазя себе си от любовните изпитания. Много работя върху това. В момента даже съм в такъв период от живота си, в който правя всичко възможно, за да се съхраня“, споделя Деси Слава. Въпреки колебанията дали успява, изпълнителката казва, че се гордее с напредъка си. Именно затова вижда в няколкото дни тишина възможна следваща крачка.

Интересът на Деси Слава към духовните практики не е нов. Тя разказва, че молитвата ѝ е помагала в трудни периоди и заема важно място в личния ѝ живот. „Молитвата за мен е нещо много силно и много ценно. Думите имат огромна сила“, казва певицата.

Изпълнителката проявява интерес и към Рейки и споделя, че е преминала две нива на обучение при жена, с която се запознала преди години в Бостън.

Деси Слава разказва и за случай след стоматологична манипулация, когато се чувствала зле и се притеснявала дали ще може да пее на предстоящо участие. Тогава се обръща за помощ към своята позната, която я напътства как да практикува Рейки от хотелската си стая.

„Цялата се бях издула. Такава силна упойка ми удариха, че имах чувството, че половината ми глава я нямаше. Спомням си, че всичко ми беше подуто, а вечерта трябваше да пея. Имам чувството, че мозъкът ми беше в упойка. Обадих се на тази жена и тя ми даде насоки, докато бях в хотела си. Каза ми да се отпусна, да съм с отворени крака и ръце, за да мога да приемам енергия. Без да разбера, съм заспала. След 1-2 часа се събудих и все едно не бях ходила на зъболекар. Това беше чудо“, разказва певицата за плашещото преживяване, което завършва щастливо.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално

    10 1 Отговор
    Духовните практики са любими на всички фолк певици ;)

    18:38 29.09.2026

  • 2 Соваж бейби

    8 1 Отговор
    Готова е за монахиня в манастир, или е в критическата.Като се има и на в предвид "работата " и ако може се нарече такава бая клиенти и мизерия е видяла сега иска повече от нормалното спокойствие за човек .

    Коментиран от #6

    18:45 29.09.2026

  • 3 Всички

    10 1 Отговор
    Жени стават откачени окултистки. При тях е само въпрос на време.

    18:48 29.09.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    4 1 Отговор
    Много харесвам жени, които си падат по "духовните практики"...

    18:56 29.09.2026

  • 5 калуший

    4 0 Отговор
    съветвам при някой колега да пробва, при нас не става

    18:56 29.09.2026

  • 6 Да те питам

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Соваж бейби":

    "на в предвид" - Наистина ли мислиш, че така се пише?

    Коментиран от #10

    18:57 29.09.2026

  • 7 центавос

    3 0 Отговор
    ама как па един не взе мотика да копа

    19:11 29.09.2026

  • 8 Мога да и запуша

    3 0 Отговор
    ушите с пръсти и устата със сухия шпек на майстор Цветко.

    19:11 29.09.2026

  • 9 Ами

    1 0 Отговор
    чалгата отива към затишие !

    19:12 29.09.2026

  • 10 Соваж бейби

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да те питам":

    Ти май си друг колега с проблеми като Деси Слава само че висиш онлайн по форуми да гледаш за граматични грешки хората ?Релакс пич ,не се натоварвай психически с неща които не са твоя отговорност освен ако не са те назначили на надница,ако е така кожи ми още да правя та да зелебиш за една баничка 🤣😝

    19:13 29.09.2026

  • 11 Червената шапчица

    1 0 Отговор
    Като стана на въпрос за тишина и музика, поздрави с Эльбрус Джанмирзоев - Тишина (Nariman Remix) 🎼🎶🤗

    19:13 29.09.2026

  • 12 Ми то рейки не е

    1 1 Отговор
    За всяка една лъжица
    Ако и добра учителката, след трета степен ако изкара ще може и да лекува от разстояние
    Разбира се от Бостън идва ли е истинска и едва ли ще има ефект и след трето ниво
    Нека се опита щом е мераклия
    И да си подбира зъболекарите...

    19:22 29.09.2026

  • 13 Галина Колева

    1 0 Отговор
    Десислава ,освен теб никой друг не е изпял песента , Притури се планината" толкова близо на Великата Стефка Съботинова от село Розов кладенец. И защото имаш велик глас по-добре не се увличай с източни или там други практики ,а иди за месец в някой манастир при монахините.Ще трябва да проявиш смирение и да им помагаш по някакъв начин и ще видиш ,че ще си тръгнеш обогатена духовно и спокойна.

    19:30 29.09.2026