Християндемократите на канцлера Мерц печелят изборите в Долна Саксония

Християндемократическият съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц печели местните избори, произведени вчера в северозападната германска провинция Долна Саксония, показва проучване екзитпол, предаде ДПА, съобщи БТА.
Добрата новина за Мерц дойде само седмица, след като той понесе тежък удар на изборите за регионален парламент в източната провинция Саксония-Анхалт, на които крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) постигна исторически успех.
Според проучването, направено от института "Инфратест димап" и огласено от обществената телевизия Ен Де Ер, ХДС печели в Долна Саксония с 27,7% от гласовете. На второ място остава по-малкият партньор в управляващата на федерално равнище коалиция - Германската социалдемократическа партия (ГСДП), с 24,5%.
АзГ е трета. Нейният резултат от 16,5% обаче е значително по-висок от този на предишните избори за органи на местната власт в провинцията - през 2021 г., когато антиимигрантската партия получи само 4,6% от гласовете, отбелязва ДПА.
Евентуалните балотажи по места в Долна Саксония ще бъдат произведени на 27 септември. Сигурно е, че ще има втори тур в регионалната столица Хановер между сегашния кмет от Зелените Белит Онай и неговия съперник от ГСДП Аксел фон дер Ое.
Следващата неделя - 20 септември, предстоят избори за регионални парламенти в две източни германски провинции - Берлин и Мекленбург - Предна Померания. Проучванията на общественото мнение отреждат слаби резултати на ХДС. Положението изглежда особено тревожно в Мекленбург - Предна Померания, където подкрепата за партията се срина до 7%, отбелязва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсуза
08:57 14.09.2026
2 Значи емигрантите са им малко
Като си глупав е за цял живот.
Да у-миргат тия малоумници.
Коментиран от #3
08:58 14.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кина
08:58 14.09.2026
5 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
а русодемократите добавиха ли нещо ?
09:05 14.09.2026
6 Фичо
09:07 14.09.2026
7 14/88
09:09 14.09.2026
8 Ще преброим пилците
09:09 14.09.2026
9 604
09:10 14.09.2026
10 Факти
09:10 14.09.2026
11 Машините
09:10 14.09.2026
12 българина
09:11 14.09.2026
13 604
Коментиран от #15
09:11 14.09.2026
14 Какато коментирахме онзи ден,
Само възбуждат и нашите копеи!
АзГ ще спечели изборите в една- две провинции на изток, дори не с пълно мнозинство и толкова.
Колкото Льо Пен и Бардела ще управляват Франция или Фараж- Британия.
Коментиран от #22
09:14 14.09.2026
15 Научи първо българския, копей,
До коментар #13 от "604":тогава обиждай другите!
Всеки полуинтелигент стана последна инстанция!
09:16 14.09.2026
16 Да не се
09:17 14.09.2026
17 Маринов
Коментиран от #18
09:22 14.09.2026
18 Дори
До коментар #17 от "Маринов":30г след обединението, западните гледат на източните като на по беден "роднина". Въпреки всички усилия, нещата не се получават, единствено около Лайпциг има някакъв живот, останалите са не по различни от БГ провинция спрямо София (изключвам Берлин, но и там е с особености). Източните викаха и рушиха стената, ама ако ги питаш сега биха я вдигнали 2на.
09:30 14.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Капейчо
09:43 14.09.2026
21 реалистъ
Коментиран от #23
09:46 14.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Оказва
До коментар #21 от "реалистъ":се, че избрените от теб са по немци, които милеят за родината си.. но едни форумци, за които живота е перд клавиатурата само всичко се свежда до русофобия... жалка работа.
09:49 14.09.2026
24 Това е само екзитпол
10:06 14.09.2026