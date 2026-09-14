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Християндемократите на канцлера Мерц печелят изборите в Долна Саксония

Християндемократите на канцлера Мерц печелят изборите в Долна Саксония

14 Септември, 2026 08:54 1 795 24

  • фридрих мерц-
  • долна саксония-
  • германия-
  • алтернатива за германия-
  • хдс-
  • избори 2021

Добрата новина за Мерц дойде само седмица, след като той понесе тежък удар на изборите за регионален парламент в източната провинция Саксония-Анхалт

Християндемократите на канцлера Мерц печелят изборите в Долна Саксония - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Християндемократическият съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц печели местните избори, произведени вчера в северозападната германска провинция Долна Саксония, показва проучване екзитпол, предаде ДПА, съобщи БТА.

Добрата новина за Мерц дойде само седмица, след като той понесе тежък удар на изборите за регионален парламент в източната провинция Саксония-Анхалт, на които крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) постигна исторически успех.

Според проучването, направено от института "Инфратест димап" и огласено от обществената телевизия Ен Де Ер, ХДС печели в Долна Саксония с 27,7% от гласовете. На второ място остава по-малкият партньор в управляващата на федерално равнище коалиция - Германската социалдемократическа партия (ГСДП), с 24,5%.

АзГ е трета. Нейният резултат от 16,5% обаче е значително по-висок от този на предишните избори за органи на местната власт в провинцията - през 2021 г., когато антиимигрантската партия получи само 4,6% от гласовете, отбелязва ДПА.

Евентуалните балотажи по места в Долна Саксония ще бъдат произведени на 27 септември. Сигурно е, че ще има втори тур в регионалната столица Хановер между сегашния кмет от Зелените Белит Онай и неговия съперник от ГСДП Аксел фон дер Ое.

Следващата неделя - 20 септември, предстоят избори за регионални парламенти в две източни германски провинции - Берлин и Мекленбург - Предна Померания. Проучванията на общественото мнение отреждат слаби резултати на ХДС. Положението изглежда особено тревожно в Мекленбург - Предна Померания, където подкрепата за партията се срина до 7%, отбелязва ДПА.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсуза

    34 2 Отговор
    Казах ви да не се шашкате. Нещата са уредени.

    08:57 14.09.2026

  • 2 Значи емигрантите са им малко

    35 3 Отговор
    а работните места много.
    Като си глупав е за цял живот.
    Да у-миргат тия малоумници.

    Коментиран от #3

    08:58 14.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кина

    42 4 Отговор
    Не искат да признаят че на Мерц и Зеления времето им на власт почти изтече..! Никой нормален водач на нация вече не иска да вярва на лъжите им..

    08:58 14.09.2026

  • 5 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    4 6 Отговор
    а ислямодемократите ко казуваха по вапроса ?
    а русодемократите добавиха ли нещо ?

    09:05 14.09.2026

  • 6 Фичо

    23 1 Отговор
    Леле либералите изперкаха. Ловят се за сламката и парадират с победата си в Nidersachsen. Живи да ги оплачеш.Губят много гласове, но все още победители. АзГ има увеличение 3,5 пъти на гласовете.

    09:07 14.09.2026

  • 7 14/88

    10 0 Отговор
    а българските мутрокапиталисти все пак не казаха ли нещо ?

    09:09 14.09.2026

  • 8 Ще преброим пилците

    19 1 Отговор
    след приключването на изборите. Времето на розовите приключва.

    09:09 14.09.2026

  • 9 604

    11 0 Отговор
    Е къ има си хас всички проучвания ще са така...

    09:10 14.09.2026

  • 10 Факти

    5 17 Отговор
    Много ясно, че в Западна Германия печелят демократичните европейски сили. Поклонниците на руската диктатура са на изток.

    09:10 14.09.2026

  • 11 Машините

    9 1 Отговор
    За гласуване как са? Добре ли са? Ремонтирани ли са?

    09:10 14.09.2026

  • 12 българина

    15 1 Отговор
    все по ясно става в кои провинции местните вече са малцинство, а мореняците германци са изпростели като каски от първата световна война

    09:11 14.09.2026

  • 13 604

    12 2 Отговор
    И забележете никъде в заглавието не е опоменато проучване...мисири

    Коментиран от #15

    09:11 14.09.2026

  • 14 Какато коментирахме онзи ден,

    3 11 Отговор
    дано се успокои журналистическата страст към фантазии и бомбастични заглавия, според коото Алис Вайдел едва ли не вече е канцлер на Германия.

    Само възбуждат и нашите копеи!

    АзГ ще спечели изборите в една- две провинции на изток, дори не с пълно мнозинство и толкова.

    Колкото Льо Пен и Бардела ще управляват Франция или Фараж- Британия.

    Коментиран от #22

    09:14 14.09.2026

  • 15 Научи първо българския, копей,

    3 8 Отговор

    До коментар #13 от "604":

    тогава обиждай другите!

    Всеки полуинтелигент стана последна инстанция!

    09:16 14.09.2026

  • 16 Да не се

    5 0 Отговор
    радва толкова. Не е нищо не очаквано да имат оше някой останал бастион като Бавария. Интересното е че в НС е и централата на ФВ, които искат да уволнят бая народ.. явно още не имопрял толква ножа до кокала... и доброволно отиват на стригане..

    09:17 14.09.2026

  • 17 Маринов

    7 0 Отговор
    Ако нещата вървят така, АзГ ще доминира в бившата ГДР и двете бивши германии да се очертаят наново. И на двете общности ще им е много трудно да са в един кюп. Ще има центробежни действия за нова федерация. Германците от бившата ГДР и поколенията им да гора с достойнство и съвсем естествено се противопоставят на реваншизма на поколенията на хитлеристите и техните неувяхващи стремежи.

    Коментиран от #18

    09:22 14.09.2026

  • 18 Дори

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Маринов":

    30г след обединението, западните гледат на източните като на по беден "роднина". Въпреки всички усилия, нещата не се получават, единствено около Лайпциг има някакъв живот, останалите са не по различни от БГ провинция спрямо София (изключвам Берлин, но и там е с особености). Източните викаха и рушиха стената, ама ако ги питаш сега биха я вдигнали 2на.

    09:30 14.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Капейчо

    0 3 Отговор
    Ау, тука нЕма от моите.

    09:43 14.09.2026

  • 21 реалистъ

    0 4 Отговор
    Гедерейски бабички и агенти на ЩАЗИ подкрепят АзГ в Източна Германия.

    Коментиран от #23

    09:46 14.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Оказва

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "реалистъ":

    се, че избрените от теб са по немци, които милеят за родината си.. но едни форумци, за които живота е перд клавиатурата само всичко се свежда до русофобия... жалка работа.

    09:49 14.09.2026

  • 24 Това е само екзитпол

    0 0 Отговор
    Но и така да е, това пак е огромен успех за АзГ която за сега е трета. Нейният резултат от 16,5% е значително по-висок от този на предишните избори. Тенденциите са ясни. Урсулайците си заминават. Надали обаче Германската социалдемократическа партия (ГСДП), ще има 24,5% ! Със сигурност този резултат ще се промени значително надолу

    10:06 14.09.2026

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