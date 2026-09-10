10 септември 2026 г. - Световен ден за превенция на самоубийствата

На 10 септември светът отбелязва Световния ден за превенция на самоубийствата – инициатива, която насочва вниманието към един от най-сериозните и често премълчавани проблеми на общественото здраве. Денят се отбелязва от 2003 г. по инициатива на Международната асоциация за превенция на самоубийствата в партньорство със Световната здравна организация (СЗО).

Темата на кампанията за периода 2024–2026 г. е „Промяна на разказа за самоубийствата“ (Changing the Narrative on Suicide), а призивът през 2026 г. е „Започнете разговора“ (Start the Conversation). Целта е да бъдат преодолени стигмата, мълчанието и погрешните представи около самоубийствата и психичното здраве и да се насърчи откритият разговор с хората, които преминават през криза.

Над 720 000 жертви годишно

Според актуалните данни на СЗО повече от 720 000 души умират вследствие на самоубийство всяка година. Организацията посочва още, че самоубийството е третата водеща причина за смърт сред хората на възраст между 15 и 29 години. Около 73% от самоубийствата в световен мащаб се случват в държави с ниски и средни доходи.

Зад всяка подобна смърт стоят не само статистически данни, а семейства, приятели и общности, които остават засегнати за дълго време. СЗО подчертава, че за всеки завършен суицид има много повече опити за самоубийство, като предишният опит е важен рисков фактор.

Кои са рисковите фактори?

Причините за суицидното поведение са сложни и обикновено не могат да бъдат сведени до един фактор. Психичните разстройства, особено депресията, както и проблемната употреба на алкохол са сред добре установените рискови фактори. В други случаи кризата може да бъде свързана с финансови затруднения, конфликти във взаимоотношенията, хронична болка или тежко заболяване.

Преживяването на насилие, загуба, бедствия, конфликти и силна социална изолация също може да повиши риска.

Сигналите, които не бива да бъдат пренебрегвани

Промени в поведението могат да подскажат, че човек преживява сериозна емоционална криза. Особено внимание изискват изказвания за безнадеждност или нежелание за живот, силно отдръпване от близки и приятели, рязка промяна в поведението, сбогуване с хора или раздаване на важни лични вещи, както и наличие на предишен опит за самоубийство.

Подобни признаци не означават непременно, че човек ще посегне на живота си, но не трябва да бъдат омаловажавани. При непосредствен риск е необходима спешна професионална помощ.

Разговорът може да бъде първата стъпка към помощта

Една от основните цели на тазгодишната кампания е именно да се прекъсне мълчанието. СЗО посочва стигмата около психичните разстройства и самоубийствата като една от причините хората със суицидни мисли или преживян опит да не търсят необходимата помощ.

Превенцията не е задача единствено на психиатри и психолози. Необходима е координация между здравеопазването, образованието, социалните служби, работодателите, медиите и институциите. Сред доказаните подходи СЗО поставя ранното идентифициране и проследяване на хората в риск, развиването на социално-емоционални умения при подрастващите, отговорното медийно отразяване и ограничаването на достъпа до средства за самоубийство.

Посланието на Световния ден за превенция на самоубийствата през 2026 г. е ясно – да се премине от мълчание и стигма към откритост, разбиране и подкрепа. Навременният разговор и професионалната помощ могат да бъдат решаващи.

Важно: При непосредствена опасност за живота в България трябва да се потърси спешна помощ на телефон 112 или в най-близкото спешно отделение. Министерството на здравеопазването поддържа и денонощни телефони за критични ситуации и инциденти, свързани със спешна медицинска помощ – 02 805 03 00 и 0888 33 45 45.