Гастроентеролог изброи най-добрите храни за здрав черен дроб

Популярните „детокс“ напитки и прочистващи режими не са необходими за нормалната работа на черния дроб. Органът има собствена система за обезвреждане и преработване на вещества, а много по-голямо значение имат ежедневното хранене и устойчивите навици, посочва гастроентерологът д-р Джоузеф Салхаб.
Специалистът от Флорида, който работи в областта на храносмилателното, чернодробното и хранителното здраве, препоръчва хранителен режим, който подпомага метаболизма, ограничава възпалението и намалява риска от омазняване на черния дроб.
„Няма магически детокс за черния дроб. Той вече има собствена система за детоксикация. Това, от което се нуждае, е постоянство“, обяснява д-р Джоузеф Салхаб.
Закуска: протеин, фибри и полезни мазнини
За първото хранене за деня гастроентерологът препоръчва комбинация от гръцко кисело мляко, семена чиа, орехи и боровинки.
Тази закуска осигурява протеин, фибри, пробиотици, ненаситени мазнини и антиоксиданти. Според специалиста редовната закуска е свързвана в наблюдателни проучвания и с по-нисък риск от мастен черен дроб.
Обяд: скумрия, боб и зехтин
Подходящият обяд според д-р Салхаб може да включва риба, бял боб, домати, авокадо и зехтин.
Скумрията е източник на омега-3 мастни киселини, бобът доставя растителен протеин и фибри, а авокадото и зехтинът осигуряват полезни ненаситени мазнини.
Вечеря: сьомга, сладки картофи и броколи
За вечеря специалистът препоръчва сьомга със салата, сладки картофи и броколи.
Сьомгата осигурява протеин и омега-3 мастни киселини, а сладките картофи и броколите са богати на фибри и растителни съединения. Кръстоцветните зеленчуци като броколите могат да подпомагат естествените процеси на преработване на вещества в организма.
Кафе и зелен чай сред подходящите напитки
Черното кафе, зеленият чай, матча и смутитата с горски плодове са сред напитките, които д-р Джоузеф Салхаб включва в режим за поддържане на чернодробното здраве.
Те съдържат полифеноли и други антиоксидантни съединения. Кафето е и една от най-добре проучените напитки във връзка със здравето на черния дроб.
Десертът не е изключен
Здравословното хранене не означава задължително пълен отказ от сладко. Вместо силно преработени десерти с много добавена захар гастроентерологът предлага ябълка с ядково масло, малко черен шоколад, мед и канела.
Тази комбинация осигурява фибри, полезни мазнини и полифеноли, като едновременно удовлетворява желанието за сладък вкус.
Основният принцип според д-р Джоузеф Салхаб е последователността. Вместо краткотрайни „детокс“ режими по-добър подход е редовното включване на пълноценни храни, достатъчно фибри, полезни мазнини и качествени източници на протеин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #7
20:25 12.09.2026
2 Мюмюн
20:29 12.09.2026
3 ?????
Черният дроб ще го разбере ли?
20:32 12.09.2026
4 др.Доктор
Всичко останало е ала бала
20:41 12.09.2026
5 Вай
20:42 12.09.2026
6 Гневен
20:46 12.09.2026
7 Орце
До коментар #1 от "Абе":Ако пием бела ракиа, не е ли исто?
Коментиран от #8
20:48 12.09.2026
8 Попот
До коментар #7 от "Орце":Требе само жута ракия, та Господ да си мисли ща пиемо лимонада!
Коментиран от #9
20:55 12.09.2026
9 Орце
До коментар #8 от "Попот":Се чини дека Господ не знае каква ракиа сум сварил? Той гледа се!
21:11 12.09.2026