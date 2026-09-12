Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Здраве »
Хранене и тренировки »
Гастроентеролог изброи най-добрите храни за здрав черен дроб

Гастроентеролог изброи най-добрите храни за здрав черен дроб

12 Септември, 2026 20:22 1 093 9

  • гастроентеролог-
  • хранене-
  • здравословно хранене-
  • здравословна храна-
  • черен дроб-
  • пречистване

"Няма магически начин за детокс на черния дроб или организма", поясни лекарят

Гастроентеролог изброи най-добрите храни за здрав черен дроб - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Популярните „детокс“ напитки и прочистващи режими не са необходими за нормалната работа на черния дроб. Органът има собствена система за обезвреждане и преработване на вещества, а много по-голямо значение имат ежедневното хранене и устойчивите навици, посочва гастроентерологът д-р Джоузеф Салхаб.

Специалистът от Флорида, който работи в областта на храносмилателното, чернодробното и хранителното здраве, препоръчва хранителен режим, който подпомага метаболизма, ограничава възпалението и намалява риска от омазняване на черния дроб.

„Няма магически детокс за черния дроб. Той вече има собствена система за детоксикация. Това, от което се нуждае, е постоянство“, обяснява д-р Джоузеф Салхаб.

Закуска: протеин, фибри и полезни мазнини

За първото хранене за деня гастроентерологът препоръчва комбинация от гръцко кисело мляко, семена чиа, орехи и боровинки.

Тази закуска осигурява протеин, фибри, пробиотици, ненаситени мазнини и антиоксиданти. Според специалиста редовната закуска е свързвана в наблюдателни проучвания и с по-нисък риск от мастен черен дроб.

Обяд: скумрия, боб и зехтин

Подходящият обяд според д-р Салхаб може да включва риба, бял боб, домати, авокадо и зехтин.

Скумрията е източник на омега-3 мастни киселини, бобът доставя растителен протеин и фибри, а авокадото и зехтинът осигуряват полезни ненаситени мазнини.

Вечеря: сьомга, сладки картофи и броколи

За вечеря специалистът препоръчва сьомга със салата, сладки картофи и броколи.

Сьомгата осигурява протеин и омега-3 мастни киселини, а сладките картофи и броколите са богати на фибри и растителни съединения. Кръстоцветните зеленчуци като броколите могат да подпомагат естествените процеси на преработване на вещества в организма.

Кафе и зелен чай сред подходящите напитки

Черното кафе, зеленият чай, матча и смутитата с горски плодове са сред напитките, които д-р Джоузеф Салхаб включва в режим за поддържане на чернодробното здраве.

Те съдържат полифеноли и други антиоксидантни съединения. Кафето е и една от най-добре проучените напитки във връзка със здравето на черния дроб.

Десертът не е изключен

Здравословното хранене не означава задължително пълен отказ от сладко. Вместо силно преработени десерти с много добавена захар гастроентерологът предлага ябълка с ядково масло, малко черен шоколад, мед и канела.

Тази комбинация осигурява фибри, полезни мазнини и полифеноли, като едновременно удовлетворява желанието за сладък вкус.

Основният принцип според д-р Джоузеф Салхаб е последователността. Вместо краткотрайни „детокс“ режими по-добър подход е редовното включване на пълноценни храни, достатъчно фибри, полезни мазнини и качествени източници на протеин.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    6 0 Отговор
    Пийте бял трън, и нема а се косите за дробо!

    Коментиран от #7

    20:25 12.09.2026

  • 2 Мюмюн

    8 0 Отговор
    и на 3-тия ден има як дрискол - ще прочетеш война и мир на тоалетната чиния. следва зарязване на простотиите изразени в измислени диети вовеки

    20:29 12.09.2026

  • 3 ?????

    8 0 Отговор
    “Специалистът от Флорида” “д-р Салхаб” може ли да обясни кво ще стане ако заменим “гръцко кисело мляко” на обикновено кисело мляко.
    Черният дроб ще го разбере ли?

    20:32 12.09.2026

  • 4 др.Доктор

    4 0 Отговор
    Свежа шопска салата, истинска ракия и добър моабет.
    Всичко останало е ала бала

    20:41 12.09.2026

  • 5 Вай

    2 0 Отговор
    Да не съм Арабски Шейх!!!

    20:42 12.09.2026

  • 6 Гневен

    2 0 Отговор
    Значи като ще ги изхвърля всики тези шишенца и прахчета, дето жената ги мъкне у нас да си чисти не знам кой си вътрешен орган. Майка и нищо такова не яде и пак е здрава, чумата!

    20:46 12.09.2026

  • 7 Орце

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Ако пием бела ракиа, не е ли исто?

    Коментиран от #8

    20:48 12.09.2026

  • 8 Попот

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Орце":

    Требе само жута ракия, та Господ да си мисли ща пиемо лимонада!

    Коментиран от #9

    20:55 12.09.2026

  • 9 Орце

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Попот":

    Се чини дека Господ не знае каква ракиа сум сварил? Той гледа се!

    21:11 12.09.2026