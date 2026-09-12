Гастроентеролог изброи най-добрите храни за здрав черен дроб

Популярните „детокс“ напитки и прочистващи режими не са необходими за нормалната работа на черния дроб. Органът има собствена система за обезвреждане и преработване на вещества, а много по-голямо значение имат ежедневното хранене и устойчивите навици, посочва гастроентерологът д-р Джоузеф Салхаб.

Специалистът от Флорида, който работи в областта на храносмилателното, чернодробното и хранителното здраве, препоръчва хранителен режим, който подпомага метаболизма, ограничава възпалението и намалява риска от омазняване на черния дроб.

„Няма магически детокс за черния дроб. Той вече има собствена система за детоксикация. Това, от което се нуждае, е постоянство“, обяснява д-р Джоузеф Салхаб.

Закуска: протеин, фибри и полезни мазнини

За първото хранене за деня гастроентерологът препоръчва комбинация от гръцко кисело мляко, семена чиа, орехи и боровинки.

Тази закуска осигурява протеин, фибри, пробиотици, ненаситени мазнини и антиоксиданти. Според специалиста редовната закуска е свързвана в наблюдателни проучвания и с по-нисък риск от мастен черен дроб.

Обяд: скумрия, боб и зехтин

Подходящият обяд според д-р Салхаб може да включва риба, бял боб, домати, авокадо и зехтин.

Скумрията е източник на омега-3 мастни киселини, бобът доставя растителен протеин и фибри, а авокадото и зехтинът осигуряват полезни ненаситени мазнини.

Вечеря: сьомга, сладки картофи и броколи

За вечеря специалистът препоръчва сьомга със салата, сладки картофи и броколи.

Сьомгата осигурява протеин и омега-3 мастни киселини, а сладките картофи и броколите са богати на фибри и растителни съединения. Кръстоцветните зеленчуци като броколите могат да подпомагат естествените процеси на преработване на вещества в организма.

Кафе и зелен чай сред подходящите напитки

Черното кафе, зеленият чай, матча и смутитата с горски плодове са сред напитките, които д-р Джоузеф Салхаб включва в режим за поддържане на чернодробното здраве.

Те съдържат полифеноли и други антиоксидантни съединения. Кафето е и една от най-добре проучените напитки във връзка със здравето на черния дроб.

Десертът не е изключен

Здравословното хранене не означава задължително пълен отказ от сладко. Вместо силно преработени десерти с много добавена захар гастроентерологът предлага ябълка с ядково масло, малко черен шоколад, мед и канела.

Тази комбинация осигурява фибри, полезни мазнини и полифеноли, като едновременно удовлетворява желанието за сладък вкус.

Основният принцип според д-р Джоузеф Салхаб е последователността. Вместо краткотрайни „детокс“ режими по-добър подход е редовното включване на пълноценни храни, достатъчно фибри, полезни мазнини и качествени източници на протеин.