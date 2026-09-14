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Меди към DARA в "Гласът на България": С тези празни приказки направо си за парламента!

Меди към DARA в "Гласът на България": С тези празни приказки направо си за парламента!

14 Септември, 2026 09:13 956 19

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Меди захапа DARA с политическа закачка в музикалното шоу

Меди към DARA в "Гласът на България": С тези празни приказки направо си за парламента! - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Меди захапа DARA с политическа закачка в "Гласът на България", след като тя опита да убеди 17-годишния Руслан Куманов да избере нейния отбор, пише bgdnes.bg.

Младежът от София впечатли треньорите с изпълнението си на "Hard to Handle" и успя да обърне и четирите стола. Това даде начало на сериозна битка между менторите за гласа му.

Дара първа тръгна настъпателно и обеща на Руслан, че двамата ще си прекарат страхотно, ако той избере нейния отбор.

"Аз ще дам максимум от себе си, за да дообогатя твоя невероятен талант", каза певицата.

След това тя продължи с по-дълга реч за сцената, удоволствието от музиката и пътя към успеха. Именно тогава Меди не пропусна възможността да я подкачи.

"Разбирам напълно твоето място тук в "Гласът на България", но ти имаш място и в парламента", обърна се той към DARA.

Меди стигна и по-далеч с шегата:

"Хора, аз толкова празни приказки съм чувал само от политик."

След това се пошегува и с възможността DARA да се насочи към президентския пост.

В битката за Руслан се включиха и останалите треньори, като всеки опита да го привлече със свои аргументи.

В крайна сметка обаче 17-годишният талант не избра нито DARA, нито Меди, а се присъедини към отбора на Мария Илиева.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    7 2 Отговор
    ЕТ "безDARА" 1998

    09:17 14.09.2026

  • 5 етикет

    6 3 Отговор
    Ако Дара стане депутатка и пропее в парламента,ще е много гот!Луната Спиии!

    09:24 14.09.2026

  • 6 Това

    15 1 Отговор
    ми прилича на хумор между две махали, Филиповци и Максуда.

    09:24 14.09.2026

  • 7 Евророма

    14 1 Отговор
    Масовата циганизация няма да доведе до нищо добро, нито в парламента, нито в бъдещето развитие на тутууленд.

    09:25 14.09.2026

  • 8 Венелино

    14 0 Отговор
    остави циганетата да си се шегуват, ами кажи какво ще ни готвиш днес.

    09:26 14.09.2026

  • 9 влък

    3 2 Отговор
    Дара да направи концерт в залата и да е председателка парламентарна няколко дни!

    09:26 14.09.2026

  • 10 Лора

    5 1 Отговор
    Днес ще ви готви пилешко с картофи.

    09:27 14.09.2026

  • 11 Авеее

    3 2 Отговор
    Дара яде ли чесън всеки ден?

    09:31 14.09.2026

  • 12 оценка

    4 0 Отговор
    Като ти ухне на ламя и да паднеш по гръб!С тоя чесън преди сън.

    09:32 14.09.2026

  • 13 Тиква

    9 0 Отговор
    Чалгонизация,кой гледа такива предавания?,

    09:32 14.09.2026

  • 14 ъгъл

    2 1 Отговор
    Ако са пълни приказките й на Дара,тя трябва да ги пази на диета,за да отслабнат. Ами тъй,де!

    09:45 14.09.2026

  • 15 Грозно сравнение и Лъже на ...този!

    0 3 Отговор
    ДАРА се ДОКАЗА и ако така е казал е опит да я обиди ,но по този начин обижда себе си този ,льольо..дсъс сложното име!Това е все едно да кажеш ....Какъв играч е Каспаров...каспаров е Гений и дори като губи пак го доказва , защото то му ли личи дори по начин на пипане фигурите на шах-таблото.

    09:46 14.09.2026

  • 16 кво е меди

    2 3 Отговор
    Какво е меди и що си позволява да словоблудства по адрес на единствения успял български изпълнител в последните 30 години...

    09:48 14.09.2026

  • 17 Смър за всички

    1 0 Отговор
    сторарота и феновете им

    09:50 14.09.2026

  • 18 Не разбрах

    2 0 Отговор
    Тоя Меди тси га нин ли е или само турчин ?

    09:55 14.09.2026

  • 19 Сценаристите толкова си могат

    1 0 Отговор
    За Мехмед са избрали тъпа роля, но му подхожда.

    09:55 14.09.2026