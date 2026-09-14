Меди към DARA в "Гласът на България": С тези празни приказки направо си за парламента!

Меди захапа DARA с политическа закачка в "Гласът на България", след като тя опита да убеди 17-годишния Руслан Куманов да избере нейния отбор, пише bgdnes.bg.
Младежът от София впечатли треньорите с изпълнението си на "Hard to Handle" и успя да обърне и четирите стола. Това даде начало на сериозна битка между менторите за гласа му.
Дара първа тръгна настъпателно и обеща на Руслан, че двамата ще си прекарат страхотно, ако той избере нейния отбор.
"Аз ще дам максимум от себе си, за да дообогатя твоя невероятен талант", каза певицата.
След това тя продължи с по-дълга реч за сцената, удоволствието от музиката и пътя към успеха. Именно тогава Меди не пропусна възможността да я подкачи.
"Разбирам напълно твоето място тук в "Гласът на България", но ти имаш място и в парламента", обърна се той към DARA.
Меди стигна и по-далеч с шегата:
"Хора, аз толкова празни приказки съм чувал само от политик."
След това се пошегува и с възможността DARA да се насочи към президентския пост.
В битката за Руслан се включиха и останалите треньори, като всеки опита да го привлече със свои аргументи.
В крайна сметка обаче 17-годишният талант не избра нито DARA, нито Меди, а се присъедини към отбора на Мария Илиева.
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