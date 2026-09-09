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Как професията влияе на здравето на краката ни?

Как професията влияе на здравето на краката ни?

9 Септември, 2026 13:24 343 1

  • ортопед-
  • здраве-
  • крака-
  • професия-
  • обездвижване

Съветите на ортопеда за здравето на краката

Как професията влияе на здравето на краката ни? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Професията и начинът, по който прекарваме работния ден, могат осезаемо да повлияят върху здравето на краката. Продължителното стоене прави хората в професии като учители, фризьори, медицински работници и служители в търговията по-уязвими към болки, тежест и отоци в долните крайници.

Продължителното обездвижване също не е безобидно. Часовете пред компютъра намаляват активността на мускулите на краката и могат да допринесат за скованост и дискомфорт. Затова специалистите препоръчват работният ден периодично да се прекъсва с кратко раздвижване, ходене и упражнения за разтягане.

Значение има и изборът на обувки. Те трябва да бъдат удобни, с достатъчно пространство за пръстите и добра опора на ходилото. Продължителното носене на тесни обувки или много високи токчета може да увеличи натоварването върху предната част на стъпалото и да допринесе за появата или влошаването на някои деформации.

Ортопедичните стелки могат да бъдат полезни при определени проблеми, но е добре да бъдат подбрани след консултация със специалист, а не да се приемат като задължително средство за всеки.

Как професията влияе на здравето на краката ни?
Снимкa: Shutterstock

Независимо дали работата е предимно седяща или изисква часове на крак, редовното движение, смяната на позата и удобните обувки остават сред най-лесните начини да се намали ежедневното натоварване върху краката.

Кога да потърсим лекар?

Продължителна болка, често подуване, изтръпване, промяна в цвета или температурата на кожата и видима деформация на стъпалото не бива да се пренебрегват. Внезапното подуване и болка само в единия крак, особено ако са придружени от зачервяване или затопляне, изискват бърза медицинска оценка. Ако към тях се добавят задух или болка в гърдите, трябва незабавно да се потърси спешна медицинска помощ.


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