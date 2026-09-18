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Венецуела се доближава до сделка да прехвърли $4 млрд. златен резерв в Ню Йорк

Венецуела се доближава до сделка да прехвърли $4 млрд. златен резерв в Ню Йорк

18 Септември, 2026 13:23 892 27

  • делси радригес-
  • венецуела-
  • николас мадуро

Споразумението все още не е финализирано и процесът по изясняване на техническите детайли може да отнеме известно време, заявиха източниците

Венецуела се доближава до сделка да прехвърли $4 млрд. златен резерв в Ню Йорк - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Венецуелското правителство и опозицията в страната са напът да постигнат споразумение за прехвърляне на златните резерви на централната банка, на стойност около 4 млрд. долара, от "Банк ъв Ингланд" (Bank of England) към Федералната резервна банка на Ню Йорк, пише "Файненшъл таймс", цитиран от БТА.

Обсъжданата сделка предвижда временното правителство на Делси Родригес да получи законен контрол над златото, но няма да има право да продаде незабавно запасите, посочват четирима души, запознати с преговорите.

Вместо това златото би могло да бъде използвано като обезпечение за правителствен заем за финансиране на разходи, включително за възстановяване след опустошителното двойно земетресение от юни.

Потенциалното споразумение за златните резерви е един от първите конкретни резултати от подкрепяния от САЩ преговорен процес между временното правителство и опозицията.

Ако сделката бъде финализирана, това ще сложи край на седемгодишния спор за златния резерв, започнал през 2019 г., когато САЩ, Великобритания и някои други правителства признаха опозиционния политик Хуан Гуайдо, тогавашен председател на Националното събрание, за легитимен президент на страната.

Оттогава опозицията претендира за контрол върху благородния метал, които венецуелската централна банка съхранява в трезорите на "Банк ъв Ингланд". В даден момент правният спор стигна и до Върховния съд на Великобритания, припомня "Файненшъл таймс".

Споразумението все още не е финализирано и процесът по изясняване на техническите детайли може да отнеме известно време, заявиха източниците.


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    37 2 Отговор
    Дончо само да не се задави... . Първо Петрова сега и златото.....

    13:26 18.09.2026

  • 2 Подариха

    46 3 Отговор
    си нефта, сега златото, утре и земята... Па дано накрая САЩ се задавят и умрат накрая!

    13:26 18.09.2026

  • 3 А нии

    12 0 Отговор
    ки чаками

    Коментиран от #26

    13:28 18.09.2026

  • 4 Не съм

    5 30 Отговор
    сигурен, че Данчо ще се задави, но руският късак ще се нас..ре!

    Коментиран от #11, #16

    13:30 18.09.2026

  • 5 Браво

    21 2 Отговор
    Това е пример за трансатлантическо единство. Наште кво се ослушват

    13:30 18.09.2026

  • 6 Kaлпазанин

    35 1 Отговор
    Не е сделка а грабеж ,

    13:30 18.09.2026

  • 7 ........–

    31 0 Отговор
    Грабителството продължава.

    13:30 18.09.2026

  • 8 Нормално

    35 0 Отговор
    Ще им вземат всичко и след няколко години ще им обяснят, че нещата не се получават заради "корупцията".

    13:31 18.09.2026

  • 9 Хе,хе...!

    34 0 Отговор
    Квачката Делси Родригес,окончателно ще опоска Венецуела,обслужвайки безпрекословно всички прищевки на Тръмп към богатствата на Венецуела...!

    13:31 18.09.2026

  • 10 Опорка

    19 5 Отговор
    Венецуелците се радват на свобода, демокрация и невиждан просперитет.

    Коментиран от #13

    13:31 18.09.2026

  • 11 Кой ли пък е тоя...

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Не съм":

    ... - ,,Данчо"...?!?!

    13:33 18.09.2026

  • 12 ШЕКСПИР

    26 1 Отговор
    Демократични крадци САЩ изсмукват ресурсите на света Урсулите да наложат санкции !!!

    13:34 18.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Българин

    20 1 Отговор
    И тези благодарение на петрола ще станат бедняци като нас и не без безвъзмезната помощ на УСА.

    13:36 18.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 сащ са врагът на човечеството

    14 1 Отговор
    Американски терористи грабят Венецуела.....сащ навсякъде са едни и същи.

    13:43 18.09.2026

  • 18 Трол

    1 0 Отговор
    Имаме сделка!

    13:50 18.09.2026

  • 19 Демек

    10 0 Отговор
    Сащ крадат за пореден път петрола и златото на Венецуела! Сащ са си чиста проба мародери!

    13:52 18.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 До края на 2027 година

    2 2 Отговор
    Сащ няма да съществува!

    13:55 18.09.2026

  • 22 От чужбина

    10 0 Отговор
    "Отлична" сделка. Другите държави гледат да си приберат златото от Америка, тези им го дават. От статията става ясно, че щом ти държат златото могат и да поставят изисквания. Абе време е и нашите да се замислят дали да не си прибере България златото което държи по чужди държави.

    13:55 18.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Потрес

    5 0 Отговор
    Грабежът на века! Във Венецуела нямат ток с дни, страната е като дискотека, мизерия, а те си дават златото рекет на на световната мyтpa номер 1 !?!?

    14:07 18.09.2026

  • 25 Ко речи?

    4 0 Отговор
    "Делси Родригес да получи законен контрол над златото, но няма да има право да продаде незабавно запасите," .... щом няма да е незабавно сигурно ще е бавно или забавно ;)

    14:15 18.09.2026

  • 26 Нии

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "А нии":

    веке немаме злато! Отдавна вече не е наше!

    14:35 18.09.2026

  • 27 Туман

    0 0 Отговор
    "сделка", от типа или правиш каквото ти кажем или няма да намерят трупа ти, а части от телата на семейството ти ще се появяват в канавките с месеци. Изкуството на сделката

    14:35 18.09.2026