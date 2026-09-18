Венецуела се доближава до сделка да прехвърли $4 млрд. златен резерв в Ню Йорк

Венецуелското правителство и опозицията в страната са напът да постигнат споразумение за прехвърляне на златните резерви на централната банка, на стойност около 4 млрд. долара, от "Банк ъв Ингланд" (Bank of England) към Федералната резервна банка на Ню Йорк, пише "Файненшъл таймс", цитиран от БТА.
Обсъжданата сделка предвижда временното правителство на Делси Родригес да получи законен контрол над златото, но няма да има право да продаде незабавно запасите, посочват четирима души, запознати с преговорите.
Вместо това златото би могло да бъде използвано като обезпечение за правителствен заем за финансиране на разходи, включително за възстановяване след опустошителното двойно земетресение от юни.
Потенциалното споразумение за златните резерви е един от първите конкретни резултати от подкрепяния от САЩ преговорен процес между временното правителство и опозицията.
Ако сделката бъде финализирана, това ще сложи край на седемгодишния спор за златния резерв, започнал през 2019 г., когато САЩ, Великобритания и някои други правителства признаха опозиционния политик Хуан Гуайдо, тогавашен председател на Националното събрание, за легитимен президент на страната.
Оттогава опозицията претендира за контрол върху благородния метал, които венецуелската централна банка съхранява в трезорите на "Банк ъв Ингланд". В даден момент правният спор стигна и до Върховния съд на Великобритания, припомня "Файненшъл таймс".
Споразумението все още не е финализирано и процесът по изясняване на техническите детайли може да отнеме известно време, заявиха източниците.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
13:26 18.09.2026
2 Подариха
13:26 18.09.2026
3 А нии
Коментиран от #26
13:28 18.09.2026
4 Не съм
Коментиран от #11, #16
13:30 18.09.2026
5 Браво
13:30 18.09.2026
6 Kaлпазанин
13:30 18.09.2026
7 ........–
13:30 18.09.2026
8 Нормално
13:31 18.09.2026
9 Хе,хе...!
13:31 18.09.2026
10 Опорка
Коментиран от #13
13:31 18.09.2026
11 Кой ли пък е тоя...
До коментар #4 от "Не съм":... - ,,Данчо"...?!?!
13:33 18.09.2026
12 ШЕКСПИР
13:34 18.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Българин
13:36 18.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 сащ са врагът на човечеството
13:43 18.09.2026
18 Трол
13:50 18.09.2026
19 Демек
13:52 18.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 До края на 2027 година
13:55 18.09.2026
22 От чужбина
13:55 18.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Потрес
14:07 18.09.2026
25 Ко речи?
14:15 18.09.2026
26 Нии
До коментар #3 от "А нии":веке немаме злато! Отдавна вече не е наше!
14:35 18.09.2026
27 Туман
14:35 18.09.2026