Венецуела се доближава до сделка да прехвърли $4 млрд. златен резерв в Ню Йорк

Венецуелското правителство и опозицията в страната са напът да постигнат споразумение за прехвърляне на златните резерви на централната банка, на стойност около 4 млрд. долара, от "Банк ъв Ингланд" (Bank of England) към Федералната резервна банка на Ню Йорк, пише "Файненшъл таймс", цитиран от БТА.

Обсъжданата сделка предвижда временното правителство на Делси Родригес да получи законен контрол над златото, но няма да има право да продаде незабавно запасите, посочват четирима души, запознати с преговорите.

Вместо това златото би могло да бъде използвано като обезпечение за правителствен заем за финансиране на разходи, включително за възстановяване след опустошителното двойно земетресение от юни.

Потенциалното споразумение за златните резерви е един от първите конкретни резултати от подкрепяния от САЩ преговорен процес между временното правителство и опозицията.

Ако сделката бъде финализирана, това ще сложи край на седемгодишния спор за златния резерв, започнал през 2019 г., когато САЩ, Великобритания и някои други правителства признаха опозиционния политик Хуан Гуайдо, тогавашен председател на Националното събрание, за легитимен президент на страната.

Оттогава опозицията претендира за контрол върху благородния метал, които венецуелската централна банка съхранява в трезорите на "Банк ъв Ингланд". В даден момент правният спор стигна и до Върховния съд на Великобритания, припомня "Файненшъл таймс".

Споразумението все още не е финализирано и процесът по изясняване на техническите детайли може да отнеме известно време, заявиха източниците.