Ирландия потвърди, че за втора година ще бойкотира "Евровизия"

Ирландия няма да участва в песенния конкурс „Евровизия“ през 2027 г. в Бургас, България, за втора поредна година заради конфликта, отнемащ човешки животи в Газа, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение на ирландската обществена медия RTE.
Ирландия беше една от петте държави – заедно с Исландия, Нидерландия, Словения и Испания, които не участваха в изданието на конкурса през 2026 г. в знак на протест срещу участието на Израел. Нидерландската обществена медия „АвроТрос“ (AvroTros) също обяви миналия месец, че няма да участва в конкурса през 2027 г.
„RTE смята, че участието на Ирландия не може да бъде оправдано предвид ужасяващите и продължаващи човешки жертви в Газа и хуманитарната криза там, която продължава да излага на риск живота на толкова много цивилни“, се казва в изявление на медията, цитирано от БТА.
От RTE уточниха още, че Ирландия не само няма да участва в конкурса през 2027 г., но и няма да го излъчва.
БТА припомня, че Република Северна Македония се завръща в надпреварата след петгодишно отсъствие, а Черна гора наскоро също потвърди, че ще участва в музикалния конкурс. Израел също по-рано потвърди, че ще участва на "Евровизия", след като миналата година остана на второ място след България с близо 200 точки разлика между първото и второто място.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 няма мама има лама
13:35 18.09.2026
2 честен ционист
13:35 18.09.2026
3 И Киев е Руски
13:42 18.09.2026
4 Ти си
Могада го перефразирам с - европейски ценности сър .......
Коментиран от #5
13:45 18.09.2026
5 честен ционист
До коментар #4 от "Ти си":Ти да не мислиш, че някоя измежду Русия или Израел бяха домакин щяха да се санкционират една друга?
13:48 18.09.2026
6 Прасета не може, а кучета и котки може!
14:21 18.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.