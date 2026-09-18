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Ирландия потвърди, че за втора година ще бойкотира "Евровизия"

Ирландия потвърди, че за втора година ще бойкотира "Евровизия"

18 Септември, 2026 13:31 522 7

  • евровизия-
  • ирландия-
  • бойкот-
  • израел

Страната отново се възпротиви на участието на Израел на песенния конкурс

Ирландия потвърди, че за втора година ще бойкотира "Евровизия" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ирландия няма да участва в песенния конкурс „Евровизия“ през 2027 г. в Бургас, България, за втора поредна година заради конфликта, отнемащ човешки животи в Газа, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение на ирландската обществена медия RTE.

Ирландия беше една от петте държави – заедно с Исландия, Нидерландия, Словения и Испания, които не участваха в изданието на конкурса през 2026 г. в знак на протест срещу участието на Израел. Нидерландската обществена медия „АвроТрос“ (AvroTros) също обяви миналия месец, че няма да участва в конкурса през 2027 г.

„RTE смята, че участието на Ирландия не може да бъде оправдано предвид ужасяващите и продължаващи човешки жертви в Газа и хуманитарната криза там, която продължава да излага на риск живота на толкова много цивилни“, се казва в изявление на медията, цитирано от БТА.

От RTE уточниха още, че Ирландия не само няма да участва в конкурса през 2027 г., но и няма да го излъчва.

БТА припомня, че Република Северна Македония се завръща в надпреварата след петгодишно отсъствие, а Черна гора наскоро също потвърди, че ще участва в музикалния конкурс. Израел също по-рано потвърди, че ще участва на "Евровизия", след като миналата година остана на второ място след България с близо 200 точки разлика между първото и второто място.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма мама има лама

    3 1 Отговор
    терористите се подкрепят и изпитват симпатий едни към други

    13:35 18.09.2026

  • 2 честен ционист

    2 4 Отговор
    Да бойкотира. На нейно място ще поканим Русия.

    13:35 18.09.2026

  • 3 И Киев е Руски

    3 2 Отговор
    A ние в бг то ще се напълним с жълто павета без полова Zган

    13:42 18.09.2026

  • 4 Ти си

    3 0 Отговор
    Двойни аршин- Русия и Беларус санкциониран и наказани да не участват (неразбирам защо втората) а Израел не!
    Могада го перефразирам с - европейски ценности сър .......

    Коментиран от #5

    13:45 18.09.2026

  • 5 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ти си":

    Ти да не мислиш, че някоя измежду Русия или Израел бяха домакин щяха да се санкционират една друга?

    13:48 18.09.2026

  • 6 Прасета не може, а кучета и котки може!

    1 0 Отговор
    Израел не може, а кончити и вурстове може!

    14:21 18.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.