Василев за премахването на акциза върху пропан-бутана: Ситуацията е „Тати ще ми купи колело, ама друг път“

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев определи правителствените мерки срещу високите цени на горивата като недостатъчни и обвини кабинета, че насочва подкрепата към ограничен кръг получатели вместо към всички граждани. Пред журналисти в Народното събрание той заяви, че пакетът е в тон с обещаното на българския народ „капково напояване“.

Според Василев предвидените 100 млн. евро за едрите зърнопроизводители ще увеличат печалбите им, тъй като те ще продължат да продават зърното на цените на световните борси.

Той настоя за отстъпка за всички граждани при покупката на по-евтините горива извън премиум сегмента. По думите му вместо това средствата се насочват към 500 000 души, а останалите 6 млн. българи ще трябва да се справят сами.

Василев иронично коментира, че за тях остава да пият „по една студена вода“, може би от „кошницата с грижа“, като сами платят и водата, и кошницата, и грижата. Той отправи критики и към цените на продуктите в нея.

Попитан за предложението за премахване на акциза върху пропан-бутана, Василев го определи като може би най-адекватната мярка. Според него обаче необходимостта от нотификация до Европейската комисия поставя под въпрос бързото ѝ прилагане. Той сравни ситуацията с израза „Тати ще ми купи колело, ама друг път“.

Василев критикува и реакцията на правителството във връзка с падането на дронове на българска територия. По думите му два месеца след началото на тези случаи кабинетът е решил да прави анализ, вместо да предприеме действия.

Той настоя, че анализи са правени достатъчно и е време за мерки, преди дронове да започнат да падат върху оръжейни заводи или обекти от критичната инфраструктура.

В заключение Василев заяви, че правителствените мерки за подкрепа са насочени към едва 20 семейства.