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Василев за премахването на акциза върху пропан-бутана: Ситуацията е „Тати ще ми купи колело, ама друг път“

Василев за премахването на акциза върху пропан-бутана: Ситуацията е „Тати ще ми купи колело, ама друг път“

18 Септември, 2026 13:26 1 604 44

  • асен василев-
  • помощи-
  • акциз-
  • пропан-бутан

Василев критикува и реакцията на правителството във връзка с падането на дронове на българска територия. По думите му два месеца след началото на тези случаи кабинетът е решил да прави анализ, вместо да предприеме действия

Василев за премахването на акциза върху пропан-бутана: Ситуацията е „Тати ще ми купи колело, ама друг път“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев определи правителствените мерки срещу високите цени на горивата като недостатъчни и обвини кабинета, че насочва подкрепата към ограничен кръг получатели вместо към всички граждани. Пред журналисти в Народното събрание той заяви, че пакетът е в тон с обещаното на българския народ „капково напояване“.

Според Василев предвидените 100 млн. евро за едрите зърнопроизводители ще увеличат печалбите им, тъй като те ще продължат да продават зърното на цените на световните борси.

Той настоя за отстъпка за всички граждани при покупката на по-евтините горива извън премиум сегмента. По думите му вместо това средствата се насочват към 500 000 души, а останалите 6 млн. българи ще трябва да се справят сами.

Василев иронично коментира, че за тях остава да пият „по една студена вода“, може би от „кошницата с грижа“, като сами платят и водата, и кошницата, и грижата. Той отправи критики и към цените на продуктите в нея.

Попитан за предложението за премахване на акциза върху пропан-бутана, Василев го определи като може би най-адекватната мярка. Според него обаче необходимостта от нотификация до Европейската комисия поставя под въпрос бързото ѝ прилагане. Той сравни ситуацията с израза „Тати ще ми купи колело, ама друг път“.

Василев критикува и реакцията на правителството във връзка с падането на дронове на българска територия. По думите му два месеца след началото на тези случаи кабинетът е решил да прави анализ, вместо да предприеме действия.

Той настоя, че анализи са правени достатъчно и е време за мерки, преди дронове да започнат да падат върху оръжейни заводи или обекти от критичната инфраструктура.

В заключение Василев заяви, че правителствените мерки за подкрепа са насочени към едва 20 семейства.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 коя е тази госпожа

    21 24 Отговор
    и защо е в истерия?

    Коментиран от #26

    13:27 18.09.2026

  • 2 Оставка

    25 20 Отговор
    на това безсрамно , лъжливо , подло и некомпетентно правителството !

    13:34 18.09.2026

  • 3 Бивш радевист

    29 14 Отговор
    Гласувах за Радев, но няма да повторя. Пак ще си хвърлям за Асен, той преди свали по е по 25 стинки на литър. Сега от Радев нищо, само за зърнарите да си купят още джипове и ферарита.

    Коментиран от #9, #14, #17

    13:34 18.09.2026

  • 4 Хебава работа

    28 13 Отговор
    ама рундьова! Държавата смърди на зелени чорапи!

    13:34 18.09.2026

  • 5 Евгени Минчев

    16 17 Отговор
    Всички лордове сме с него..! Той е от нашите на другия бряг е...! Да живее оранжевото..!

    13:36 18.09.2026

  • 6 Селянина с колелото

    4 3 Отговор
    Е па аз си карам колело.

    13:36 18.09.2026

  • 7 Оги

    19 9 Отговор
    Ако на Ганьо му беше скъп бензина, щеше да е на площада и от утре ДДС надолу. ДДС зависи само от Радев, няма ЕС и тем подобни. Но на Ганьо не му пука, щом има за сух хляб и цигарки, всичко е точно. Даже бензинджиите са глупаци, че още не го вдигнат. Прасни им 3 евро литъра и си печели на воля, стадото си трае.

    13:37 18.09.2026

  • 8 Пешо бореца

    17 10 Отговор
    Може и така ,, мижи Пено, ке те лажем,, . Мунчови селски номера от тъпотия и идиотщина. ОСТАВКА! ОСТАВКА!

    13:38 18.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Зеления

    9 18 Отговор
    Изпъчил брадичка, развял перчем, ококорил очи и изпъчил корем - СЪЩИНСКИ КОМУНИСТ !

    И с патос тръби, че вместо държавата да подпомага 500 000 души с най-ниски доходи, трябва да се дават пари на всички 6 000 000 човека, без значение колко от тях карат поршета, имат басейни или ходят два пъти годишно на море в Гърция....блага за всички по равно иска комуниста, а как да стане - естествено със заеми от държавата, той е най-големия специалист по теглене на заеми.

    До 1989г. не успяхме да достигнем комунизма и кретахме все в социализъм, но ето с новия комунистически лидер може и да го постигнем.

    Иначе от ДСБ се клеха през всичките години, че са против комунизма и Васко Кръпката им пя на концерти и какво ли не беше, обаче се съюзиха с най-големия комунист в държавата.

    13:38 18.09.2026

  • 11 Утре

    18 17 Отговор
    Асене, добре че няма да имаш шанс вече за управление!

    13:39 18.09.2026

  • 12 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    21 3 Отговор
    Странни мерки за цените на горивата обяви кабинетът. Нелепи! Основният проблем - цените на бензина и дизела не е засегнат и грам. Нула действия! Не пипат ДДС или акциз за основните икономически горива.

    💶 Дават ваучери по 50 евро на уязвими групи, които може и да нямат автомобили. Само половин милион души, които основно не са икономически активни и мобилни. Имат нужда, правилно е да бъдат подкрепяни в трудни времена, но защо по този начин и само те?

    🌽 Дават 100 млн евро за гориво за земеделски производители. Агро-олигархията! За остатъчно прибиране остана само малко царевица. Всичко друго е овършано, събрано и отдавна прибрано още юли-август. Това хеликоптерни пари ли са, както каза Пулев?

    🏏 Ударена е средната класа, малкият и среден бизнес, работещите хора, семействата. Мобилната и активна част от обществото, която произвежда БВП, движи се, потребява и пълни бюджета.

    👎Помпозна пресконференция. Фанфари. Опаковка и накрая един голям минус. Прогресистка калпава работа. С това няма да подобрят положението в икономиката и да повлияят на цените.

    13:41 18.09.2026

  • 13 Бай Данчо

    13 15 Отговор
    Когато не се вземат мерки тоз реве, когато се вземат пак реве! Но май реве за друго!

    13:41 18.09.2026

  • 14 Киро

    2 12 Отговор

    До коментар #3 от "Бивш радевист":

    И гласа ти получава Асан! Ще му седят в скута!

    13:42 18.09.2026

  • 15 Дон Балон

    13 5 Отговор
    Точен е!
    ПП и ДБ поискаха компенсации за горивата и предупредиха за шокова инфлация
    Ивайло Мирчев:
    Цените на горивата в България придобиват безпрецедентни стойности и така, както бюджетният дефицит е на безпрецедентни нива, така и цените на горивата са изключително високи. В миналото сме реагирали и държавата е взимала мерки, но сега не виждаме такова нещо, допълни той.
    Асен Василев:
    При цена на петрола от 120 долара през 2022 г.когато бях финансов министър цената на дизела беше 1,62 евро и дадохме 25 стотинки компенсация за всички потребители. В момента вече сме на 1,92 евро. Колко трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации. Тук не става въпрос само за това българските граждани да могат да си карат автомобилите. Цена от 1,92 евро започва да се отразява върху цялата верига на доставки и ни очаква много сериозен инфлационен шок", каза Василев.

    13:42 18.09.2026

  • 16 име

    15 4 Отговор
    Миналата година коалицията ГЕРБ -БСП-ИТН-Пеевски вдигна заплатите на всички силови структури ( МВР ,МО) със 70% за да си затварят очите за наркотрафика и трафика на хора. Полицаи със заплати 5000 евро и военни офицери 6700 евро. И всичко това на гърба на обикновените работещи хора. А сега мунчо кРадев на всеки 3 месеца им раздава бонуси на стойност 120 млн.. Единствено ПП-ДБ гласуваха против и депутата от ДПС и бивш вътрешен министър публикува снимки на народните представители от ПП-ДБ и написа " Запомнете тези хора - те са против увеличението на заплатите на полицаи и военни със 70%"

    13:43 18.09.2026

  • 17 ППетруханките

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Бивш радевист":

    Гласувал за Радев ама друг път!

    13:44 18.09.2026

  • 18 Дон Галфон

    18 7 Отговор
    Няма по гнусни и крадливи боклуци от Радев ,Йотова и крадците от ПБ.
    По гнусни и мразени отпадъци и от убития завинаги славуца от Учиндол останал дори без партийна субсидия!

    Коментиран от #22, #38

    13:44 18.09.2026

  • 19 604

    5 12 Отговор
    Кокор муши вибратоуръ, памперситу и на фронтъ дъ бориш пудинг....че ако ни нападне живи че ви дерем!

    13:44 18.09.2026

  • 20 дрът кумунис

    7 0 Отговор
    крад крад крад открадвам всичко!!!

    13:45 18.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Брави на Асен Василев

    11 6 Отговор
    Разби на Пух и прах мерките на рундьо и крадците му!
    Тролея на мунчо кРадев вие на умряло!

    13:46 18.09.2026

  • 24 А как

    0 0 Отговор
    точно се формират цените на суровия петрол?

    13:47 18.09.2026

  • 25 Оня с коня

    4 10 Отговор
    Тоя Пепеец май има някакви зли чувства към Зърнатите и не му щуква в тиквата че ако не бъдат подпомагани може и да фалират?А Кой тогава ще пълни Хазната с Данъци- разни мижави доматаджии и производители на Дренки ли?

    13:47 18.09.2026

  • 26 604

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "коя е тази госпожа":

    Пеффски веки не го дундуркъ зъ туй!

    13:49 18.09.2026

  • 27 Хаген Дас

    6 7 Отговор
    Никой не може да спре поскъпването на горивата, това е в световен мащаб!

    13:50 18.09.2026

  • 28 себруте

    12 5 Отговор
    Ей долен бок..лук ококорен ти и твоята мазна сглобка която скроихте разсипа държавата ни.Твоята партийка заедно с дбилите и гюровщината докарахте народа до просешка тояга.Жестоко ще си платите за деянията.

    13:50 18.09.2026

  • 29 Едва ли

    7 0 Отговор
    в условията на свободно ценообразуване, премахването на акциза ще доведе до спад в крайната цена на горивата.
    Не е ясно защо априори се приема, че цените ще бъдат намалени от бензиностанциите или другите търговци по веригата нагоре.

    13:51 18.09.2026

  • 30 Парпърляк

    8 6 Отговор
    Омръзна ми от тази креслива госпожа

    13:51 18.09.2026

  • 31 ДрайвингПлежър

    8 3 Отговор
    Отново ще плащаме на цветнокожите, които не са внесли и лев в хазната
    и ще плащаме на зърнените босове, които в момента спекулират с цените на зърното и слънчогледа заради затруднения износ на русия и украйна

    13:53 18.09.2026

  • 32 Зеления

    8 3 Отговор
    Забелязвате ли че след пресконференцията на прокуратурата за Петрохан, Гюров и Кандев са се скрили като мишки в някоя дупка - не ходят по телевизии, не пускат във фейсбук нищо....знаят как ще ги посрещнат хората и мълчат, като комунисти на разпит.

    13:53 18.09.2026

  • 33 ташунко

    4 5 Отговор
    Асан неегей .

    13:54 18.09.2026

  • 34 Кокорчо

    2 8 Отговор
    в предизборен устрем.

    14:02 18.09.2026

  • 35 Този

    4 6 Отговор
    Този си въобрази, че благодарение на неговите истерии падна предното правителство. Сега си мисли, че това ще се повтори. Прекалена нечистоплътност излъчва този човек, готов е да предаде всеки за да влезе в управлението.

    14:04 18.09.2026

  • 36 Този политик

    2 1 Отговор
    Не е гей. Сам го каза.

    14:10 18.09.2026

  • 37 АРХАНГЕЛСК

    2 3 Отговор
    На този не му вярвайте.

    14:11 18.09.2026

  • 38 Варуфакис

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Дон Галфон":

    Няма никакви доказателства, засега, за далавери ма ПБ, но има много доказателства за далаверите на други парламентарно представени партии както и за не хигиенната им близост когато са управлявали заедно

    14:13 18.09.2026

  • 39 Да ама не:

    0 0 Отговор
    Да ама не. Четох че на сегашните цени, трябва да поевтинее с 18 до 21евр. цента. Но търговците ще си вдигнат базовата цена на газта преди облагането с ДДС за да си осигурят по-голяма печалба. Така на колонките газта няма да е 50евр. цента а 57, 62евр. цента например. Така ние ще купуваме малко по-евтина газ а търговците ще печелят още по-вече.

    14:14 18.09.2026

  • 40 ШЕФА

    2 1 Отговор
    Ася кога ще я видим в затвора,а К.Тъпото кога,не само плъхчета като Сандов и то само с повдигнати обвинения,ама той си е на свобода !!!

    14:19 18.09.2026

  • 41 ЦСКА Москва

    4 0 Отговор
    Поредната имитация на правосъдие заради изборите ! Същото е и с мярката за горивата,само манг.... ще намажат,,тъй като само те са соц. слаби с БМВ и Мерцедес. Който гласува за идиотова е ид.от !!!

    14:21 18.09.2026

  • 42 Никой

    2 0 Отговор
    Кошницата с грижа я оправихме , сега е ред на тубите с грижа !

    Коментиран от #43

    14:27 18.09.2026

  • 43 грижата

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Никой":

    е под формата на "сирене" 80% вода и 20% радиоактивни отпадъци на цени все едно златно...

    14:31 18.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

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