Василев за премахването на акциза върху пропан-бутана: Ситуацията е „Тати ще ми купи колело, ама друг път“

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев определи правителствените мерки срещу високите цени на горивата като недостатъчни и обвини кабинета, че насочва подкрепата към ограничен кръг получатели вместо към всички граждани. Пред журналисти в Народното събрание той заяви, че пакетът е в тон с обещаното на българския народ „капково напояване“.
Според Василев предвидените 100 млн. евро за едрите зърнопроизводители ще увеличат печалбите им, тъй като те ще продължат да продават зърното на цените на световните борси.
Той настоя за отстъпка за всички граждани при покупката на по-евтините горива извън премиум сегмента. По думите му вместо това средствата се насочват към 500 000 души, а останалите 6 млн. българи ще трябва да се справят сами.
Василев иронично коментира, че за тях остава да пият „по една студена вода“, може би от „кошницата с грижа“, като сами платят и водата, и кошницата, и грижата. Той отправи критики и към цените на продуктите в нея.
Попитан за предложението за премахване на акциза върху пропан-бутана, Василев го определи като може би най-адекватната мярка. Според него обаче необходимостта от нотификация до Европейската комисия поставя под въпрос бързото ѝ прилагане. Той сравни ситуацията с израза „Тати ще ми купи колело, ама друг път“.
Василев критикува и реакцията на правителството във връзка с падането на дронове на българска територия. По думите му два месеца след началото на тези случаи кабинетът е решил да прави анализ, вместо да предприеме действия.
Той настоя, че анализи са правени достатъчно и е време за мерки, преди дронове да започнат да падат върху оръжейни заводи или обекти от критичната инфраструктура.
В заключение Василев заяви, че правителствените мерки за подкрепа са насочени към едва 20 семейства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 коя е тази госпожа
Коментиран от #26
13:27 18.09.2026
2 Оставка
13:34 18.09.2026
3 Бивш радевист
Коментиран от #9, #14, #17
13:34 18.09.2026
4 Хебава работа
13:34 18.09.2026
5 Евгени Минчев
13:36 18.09.2026
6 Селянина с колелото
13:36 18.09.2026
7 Оги
13:37 18.09.2026
8 Пешо бореца
13:38 18.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Зеления
И с патос тръби, че вместо държавата да подпомага 500 000 души с най-ниски доходи, трябва да се дават пари на всички 6 000 000 човека, без значение колко от тях карат поршета, имат басейни или ходят два пъти годишно на море в Гърция....блага за всички по равно иска комуниста, а как да стане - естествено със заеми от държавата, той е най-големия специалист по теглене на заеми.
До 1989г. не успяхме да достигнем комунизма и кретахме все в социализъм, но ето с новия комунистически лидер може и да го постигнем.
Иначе от ДСБ се клеха през всичките години, че са против комунизма и Васко Кръпката им пя на концерти и какво ли не беше, обаче се съюзиха с най-големия комунист в държавата.
13:38 18.09.2026
11 Утре
13:39 18.09.2026
12 Калоян Методиев бивш шеф на радев
💶 Дават ваучери по 50 евро на уязвими групи, които може и да нямат автомобили. Само половин милион души, които основно не са икономически активни и мобилни. Имат нужда, правилно е да бъдат подкрепяни в трудни времена, но защо по този начин и само те?
🌽 Дават 100 млн евро за гориво за земеделски производители. Агро-олигархията! За остатъчно прибиране остана само малко царевица. Всичко друго е овършано, събрано и отдавна прибрано още юли-август. Това хеликоптерни пари ли са, както каза Пулев?
🏏 Ударена е средната класа, малкият и среден бизнес, работещите хора, семействата. Мобилната и активна част от обществото, която произвежда БВП, движи се, потребява и пълни бюджета.
👎Помпозна пресконференция. Фанфари. Опаковка и накрая един голям минус. Прогресистка калпава работа. С това няма да подобрят положението в икономиката и да повлияят на цените.
13:41 18.09.2026
13 Бай Данчо
13:41 18.09.2026
14 Киро
До коментар #3 от "Бивш радевист":И гласа ти получава Асан! Ще му седят в скута!
13:42 18.09.2026
15 Дон Балон
ПП и ДБ поискаха компенсации за горивата и предупредиха за шокова инфлация
Ивайло Мирчев:
Цените на горивата в България придобиват безпрецедентни стойности и така, както бюджетният дефицит е на безпрецедентни нива, така и цените на горивата са изключително високи. В миналото сме реагирали и държавата е взимала мерки, но сега не виждаме такова нещо, допълни той.
Асен Василев:
При цена на петрола от 120 долара през 2022 г.когато бях финансов министър цената на дизела беше 1,62 евро и дадохме 25 стотинки компенсация за всички потребители. В момента вече сме на 1,92 евро. Колко трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации. Тук не става въпрос само за това българските граждани да могат да си карат автомобилите. Цена от 1,92 евро започва да се отразява върху цялата верига на доставки и ни очаква много сериозен инфлационен шок", каза Василев.
13:42 18.09.2026
16 име
13:43 18.09.2026
17 ППетруханките
До коментар #3 от "Бивш радевист":Гласувал за Радев ама друг път!
13:44 18.09.2026
18 Дон Галфон
По гнусни и мразени отпадъци и от убития завинаги славуца от Учиндол останал дори без партийна субсидия!
Коментиран от #22, #38
13:44 18.09.2026
19 604
13:44 18.09.2026
20 дрът кумунис
13:45 18.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Брави на Асен Василев
Тролея на мунчо кРадев вие на умряло!
13:46 18.09.2026
24 А как
13:47 18.09.2026
25 Оня с коня
13:47 18.09.2026
26 604
До коментар #1 от "коя е тази госпожа":Пеффски веки не го дундуркъ зъ туй!
13:49 18.09.2026
27 Хаген Дас
13:50 18.09.2026
28 себруте
13:50 18.09.2026
29 Едва ли
Не е ясно защо априори се приема, че цените ще бъдат намалени от бензиностанциите или другите търговци по веригата нагоре.
13:51 18.09.2026
30 Парпърляк
13:51 18.09.2026
31 ДрайвингПлежър
и ще плащаме на зърнените босове, които в момента спекулират с цените на зърното и слънчогледа заради затруднения износ на русия и украйна
13:53 18.09.2026
32 Зеления
13:53 18.09.2026
33 ташунко
13:54 18.09.2026
34 Кокорчо
14:02 18.09.2026
35 Този
14:04 18.09.2026
36 Този политик
14:10 18.09.2026
37 АРХАНГЕЛСК
14:11 18.09.2026
38 Варуфакис
До коментар #18 от "Дон Галфон":Няма никакви доказателства, засега, за далавери ма ПБ, но има много доказателства за далаверите на други парламентарно представени партии както и за не хигиенната им близост когато са управлявали заедно
14:13 18.09.2026
39 Да ама не:
14:14 18.09.2026
40 ШЕФА
14:19 18.09.2026
41 ЦСКА Москва
14:21 18.09.2026
42 Никой
Коментиран от #43
14:27 18.09.2026
43 грижата
До коментар #42 от "Никой":е под формата на "сирене" 80% вода и 20% радиоактивни отпадъци на цени все едно златно...
14:31 18.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.